Поезд 590Е Екатеринбург — Адлер

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 590Е Екатеринбург — Адлер. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

14:12

Екатеринбург

2 д. 18 ч. 26 мин.

08:38

Адлер

34

Маршрут следования поезда 590Е Екатеринбург — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Екатеринбург — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Екатеринбург
Пассажирский

14:12

0 км.

0 ч. 0 мин.

Каменск-Уральский

16:05

39 мин.

16:44

93 км.

1 ч. 53 мин.

Челябинск-Главный

19:30

41 мин.

20:11

239 км.

5 ч. 18 мин.

Уфа

04:57

23 мин.

05:20

590 км.

14 ч. 45 мин.

Аксаково

08:56

2 мин.

08:58

731 км.

18 ч. 44 мин.

Абдулино

09:50

12 мин.

10:02

780 км.

19 ч. 38 мин.

Самара

14:08

57 мин.

15:05

1019 км.

23 ч. 56 мин.

Сызрань Город

18:52

12 мин.

19:04

1128 км.

1 д. 4 ч. 40 мин.

Возрождение

20:22

2 мин.

20:24

1180 км.

1 д. 6 ч. 10 мин.

Кулатка

20:46

2 мин.

20:48

1206 км.

1 д. 6 ч. 34 мин.

Сенная

21:54

3 мин.

21:57

1281 км.

1 д. 7 ч. 42 мин.

Саратов 1
Пассажирский

00:52

40 мин.

01:32

1376 км.

1 д. 10 ч. 40 мин.

Петров Вал

05:32

2 мин.

05:34

1541 км.

1 д. 15 ч. 20 мин.

Волгоград 1

08:59

42 мин.

09:41

1707 км.

1 д. 18 ч. 47 мин.

Котельниково

13:03

5 мин.

13:08

1864 км.

1 д. 22 ч. 51 мин.

Ремонтная

13:49

5 мин.

13:54

1901 км.

1 д. 23 ч. 37 мин.

Зимовники

14:48

3 мин.

14:51

1937 км.

2 д. 0 ч. 36 мин.

Двойная

15:35

3 мин.

15:38

1981 км.

2 д. 1 ч. 23 мин.

Сальск

16:40

30 мин.

17:10

2039 км.

2 д. 2 ч. 28 мин.

Песчанокопская

18:26

5 мин.

18:31

2088 км.

2 д. 4 ч. 14 мин.

Ея

19:11

5 мин.

19:16

2126 км.

2 д. 4 ч. 59 мин.

Ровное

19:28

3 мин.

19:31

2134 км.

2 д. 5 ч. 16 мин.

Тихорецкая

21:03

3 мин.

21:06

2170 км.

2 д. 6 ч. 51 мин.

Выселки

22:47

5 мин.

22:52

2217 км.

2 д. 8 ч. 35 мин.

Кореновск

23:51

3 мин.

23:54

2236 км.

2 д. 9 ч. 39 мин.

Динская

00:24

2 мин.

00:26

2270 км.

2 д. 10 ч. 12 мин.

Краснодар 1

01:44

8 мин.

01:52

2297 км.

2 д. 11 ч. 32 мин.

Горячий Ключ

03:09

35 мин.

03:44

2339 км.

2 д. 12 ч. 57 мин.

Туапсе

05:20

12 мин.

05:32

2400 км.

2 д. 15 ч. 8 мин.

Лазаревская

06:14

12 мин.

06:26

2427 км.

2 д. 16 ч. 2 мин.

Лоо

07:25

5 мин.

07:30

2459 км.

2 д. 17 ч. 13 мин.

Сочи

07:57

10 мин.

08:07

2475 км.

2 д. 17 ч. 45 мин.

Хоста

08:25

2 мин.

08:27

2488 км.

2 д. 18 ч. 13 мин.

Адлер

08:38

2496 км.

2 д. 18 ч. 26 мин.

Информация о поезде 590Е

Планируете поездку по маршруту Екатеринбург — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 590Е. Этот поезд отправляется со станции Екатеринбург в 14:12 и прибывает на конечную станцию Адлер в 08:38. Вся дорога занимает 2 д. 18 ч. 26 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 13 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 590Е

Количество остановок поезда:

34 станции

Самая длинная остановка:

57 мин. – станция Самара

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Катя

    Уважаемое, РЖД, приобретите для своего персонала нормальный инвентарь, чтоб им было удобно работать!!! Может в вагонах станет чище. Ну есть же швабры с отжимом, которыми можно вымыть пол и не разу руки в воду не опустить! А то проводники умудряются весь вагон вымыть, единожды намочив тряпку!!! Наверное, самим неприятно в грязной воде возится. И вообще, не мешало бы делать уборку при помощи парогенератора.

  2. Белая Виктория Викторовна

    Персонал должен быть всё-таки постарше, а то у этих "студентов" ещё не сформировалось чувство ответственности к происходящему. Будь это не молоденькая девчёнка, а молодая женщина, у которой уже есть ребёнок, она бы понимала, что детей (а на южных направлениях таких не мало) нельзя 2 дня держать в такой грязи, и шурупы не должны валятся по всему вагону, а то вдруг кто-то из детей в рот возьмёт; и радиаторы все должны быть закрыты, а то детки могут зацепиться и упасть; и туалет должен быть чистый!!!

  3. Емельянов Сергей

    Какую нужно иметь степень наглости, чтобы продавать билеты по 3500 руб. на боковые места в вагон 1985 года выпуска! Посадить бы все руководство РЖД на двое суток в такой вагон на боковые места, без кондиционера, чтобы вы там парились при 40 градусах и ходили в ваши поганые санузлы, которые открыты только во время движения поезда и мотались на унитазах ПОЗОР РЖД!

  4. Лиза

    Это просто ужас! Все как и 10 лет назад, старые вагоны, жара, духота, эти туалеты невозможные! Спасибо проводницам, девчонки мыли полы по три раза на день и туалеты были чистые всегда! Неужели у нас такая бедная железная дорога, что не заменить уже эти старые вагоны и людям было комфортно ехать по двое суток и больше люди в пути да еще и с детьми!

  5. Юлия Петровна

    Юноша-проводник меня вообще сразил на повал!!! Дело в том, что к концу поездки в этом душном и грязном вагоне одному из моих детей стало плохо и его стошнило. Купе я привела в порядок, но так случилось, что он заляпал одеяло. Я его отнесла проводнику объяснила ситуацию и сказала, что одеяло нужно отдать в прачку, на что он мне говорит: "А может так всё оставить, свернуть и положить подальше, может не заметят..."

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн