14:12
2 д. 18 ч. 26 мин.
08:38
Маршрут следования поезда 590Е Екатеринбург — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
14:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Каменск-Уральский
16:05
16:44
93 км.
1 ч. 53 мин.
Челябинск-Главный
19:30
20:11
239 км.
5 ч. 18 мин.
Уфа
04:57
05:20
590 км.
14 ч. 45 мин.
Аксаково
08:56
08:58
731 км.
18 ч. 44 мин.
Абдулино
09:50
10:02
780 км.
19 ч. 38 мин.
Самара
14:08
15:05
1019 км.
23 ч. 56 мин.
Сызрань Город
18:52
19:04
1128 км.
1 д. 4 ч. 40 мин.
Возрождение
20:22
20:24
1180 км.
1 д. 6 ч. 10 мин.
Кулатка
20:46
20:48
1206 км.
1 д. 6 ч. 34 мин.
Сенная
21:54
21:57
1281 км.
1 д. 7 ч. 42 мин.
Саратов 1
Пассажирский
00:52
01:32
1376 км.
1 д. 10 ч. 40 мин.
Петров Вал
05:32
05:34
1541 км.
1 д. 15 ч. 20 мин.
Волгоград 1
08:59
09:41
1707 км.
1 д. 18 ч. 47 мин.
Котельниково
13:03
13:08
1864 км.
1 д. 22 ч. 51 мин.
Ремонтная
13:49
13:54
1901 км.
1 д. 23 ч. 37 мин.
Зимовники
14:48
14:51
1937 км.
2 д. 0 ч. 36 мин.
Двойная
15:35
15:38
1981 км.
2 д. 1 ч. 23 мин.
Сальск
16:40
17:10
2039 км.
2 д. 2 ч. 28 мин.
Песчанокопская
18:26
18:31
2088 км.
2 д. 4 ч. 14 мин.
Ея
19:11
19:16
2126 км.
2 д. 4 ч. 59 мин.
Ровное
19:28
19:31
2134 км.
2 д. 5 ч. 16 мин.
Тихорецкая
21:03
21:06
2170 км.
2 д. 6 ч. 51 мин.
Выселки
22:47
22:52
2217 км.
2 д. 8 ч. 35 мин.
Кореновск
23:51
23:54
2236 км.
2 д. 9 ч. 39 мин.
Динская
00:24
00:26
2270 км.
2 д. 10 ч. 12 мин.
Краснодар 1
01:44
01:52
2297 км.
2 д. 11 ч. 32 мин.
Горячий Ключ
03:09
03:44
2339 км.
2 д. 12 ч. 57 мин.
Туапсе
05:20
05:32
2400 км.
2 д. 15 ч. 8 мин.
Лазаревская
06:14
06:26
2427 км.
2 д. 16 ч. 2 мин.
Лоо
07:25
07:30
2459 км.
2 д. 17 ч. 13 мин.
Сочи
07:57
08:07
2475 км.
2 д. 17 ч. 45 мин.
Хоста
08:25
08:27
2488 км.
2 д. 18 ч. 13 мин.
Адлер
08:38
2496 км.
2 д. 18 ч. 26 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Уважаемое, РЖД, приобретите для своего персонала нормальный инвентарь, чтоб им было удобно работать!!! Может в вагонах станет чище. Ну есть же швабры с отжимом, которыми можно вымыть пол и не разу руки в воду не опустить! А то проводники умудряются весь вагон вымыть, единожды намочив тряпку!!! Наверное, самим неприятно в грязной воде возится. И вообще, не мешало бы делать уборку при помощи парогенератора.
Персонал должен быть всё-таки постарше, а то у этих "студентов" ещё не сформировалось чувство ответственности к происходящему. Будь это не молоденькая девчёнка, а молодая женщина, у которой уже есть ребёнок, она бы понимала, что детей (а на южных направлениях таких не мало) нельзя 2 дня держать в такой грязи, и шурупы не должны валятся по всему вагону, а то вдруг кто-то из детей в рот возьмёт; и радиаторы все должны быть закрыты, а то детки могут зацепиться и упасть; и туалет должен быть чистый!!!
Какую нужно иметь степень наглости, чтобы продавать билеты по 3500 руб. на боковые места в вагон 1985 года выпуска! Посадить бы все руководство РЖД на двое суток в такой вагон на боковые места, без кондиционера, чтобы вы там парились при 40 градусах и ходили в ваши поганые санузлы, которые открыты только во время движения поезда и мотались на унитазах ПОЗОР РЖД!
Это просто ужас! Все как и 10 лет назад, старые вагоны, жара, духота, эти туалеты невозможные! Спасибо проводницам, девчонки мыли полы по три раза на день и туалеты были чистые всегда! Неужели у нас такая бедная железная дорога, что не заменить уже эти старые вагоны и людям было комфортно ехать по двое суток и больше люди в пути да еще и с детьми!
Юноша-проводник меня вообще сразил на повал!!! Дело в том, что к концу поездки в этом душном и грязном вагоне одному из моих детей стало плохо и его стошнило. Купе я привела в порядок, но так случилось, что он заляпал одеяло. Я его отнесла проводнику объяснила ситуацию и сказала, что одеяло нужно отдать в прачку, на что он мне говорит: "А может так всё оставить, свернуть и положить подальше, может не заметят..."