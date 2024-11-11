Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 243С Анапа — Новокузнецк. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
09:50
3 д. 15 ч. 57 мин.
01:47
56
Маршрут следования поезда 243С Анапа — Новокузнецк на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Новокузнецк с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
09:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Варениковская
11:17
11:19
32 км.
1 ч. 27 мин.
Протока
12:25
12:27
71 км.
2 ч. 35 мин.
Тимашевская
13:48
14:10
147 км.
3 ч. 58 мин.
Староминская-Тимашевск
15:58
16:00
244 км.
6 ч. 8 мин.
Первомайская
17:22
17:40
330 км.
7 ч. 32 мин.
Лихая
21:37
22:05
445 км.
11 ч. 47 мин.
Белая Калитва
23:10
23:12
489 км.
13 ч. 20 мин.
Тацинская
00:22
00:24
525 км.
14 ч. 32 мин.
Морозовская
01:30
01:50
569 км.
15 ч. 40 мин.
Чернышков
02:26
02:28
598 км.
16 ч. 36 мин.
Обливская
02:55
02:57
622 км.
17 ч. 5 мин.
Суровикино
03:21
03:23
648 км.
17 ч. 31 мин.
Волгоград 1
05:48
06:31
771 км.
19 ч. 58 мин.
Петров Вал
10:11
10:14
937 км.
1 д. 0 ч. 21 мин.
Саратов 1
Пассажирский
14:18
14:58
1102 км.
1 д. 4 ч. 28 мин.
Сенная
17:20
17:22
1197 км.
1 д. 7 ч. 30 мин.
Возрождение
18:54
18:56
1298 км.
1 д. 9 ч. 4 мин.
Сызрань Город
20:17
20:24
1350 км.
1 д. 10 ч. 27 мин.
Жигулевское Море
23:20
23:40
1428 км.
1 д. 13 ч. 30 мин.
Кинель
01:51
01:53
1506 км.
1 д. 16 ч. 1 мин.
Бугуруслан
04:00
04:02
1632 км.
1 д. 18 ч. 10 мин.
Абдулино
05:22
05:40
1713 км.
1 д. 19 ч. 32 мин.
Аксаково
06:33
06:35
1762 км.
1 д. 20 ч. 43 мин.
Уфа
10:14
10:56
1903 км.
2 д. 0 ч. 24 мин.
Кропачево
14:05
14:20
2036 км.
2 д. 4 ч. 15 мин.
Усть-Катав
14:45
14:47
2051 км.
2 д. 4 ч. 55 мин.
Вязовая
15:03
15:05
2062 км.
2 д. 5 ч. 13 мин.
Сулея
15:52
15:54
2104 км.
2 д. 6 ч. 2 мин.
Бердяуш
16:18
16:20
2120 км.
2 д. 6 ч. 28 мин.
Златоуст
17:19
17:24
2156 км.
2 д. 7 ч. 29 мин.
Миасс 1
18:33
18:38
2188 км.
2 д. 8 ч. 43 мин.
Челябинск-Главный
20:17
20:59
2270 км.
2 д. 10 ч. 27 мин.
Щучье
22:06
22:07
2354 км.
2 д. 12 ч. 16 мин.
Шумиха
22:33
22:34
2389 км.
2 д. 12 ч. 43 мин.
Юргамыш
23:29
23:30
2464 км.
2 д. 13 ч. 39 мин.
Курган
00:21
00:32
2519 км.
2 д. 14 ч. 31 мин.
Варгаши
01:07
01:08
2551 км.
2 д. 15 ч. 17 мин.
Лебяжья-Сибирская
01:38
01:40
2595 км.
2 д. 15 ч. 48 мин.
Макушино
02:14
02:16
2641 км.
2 д. 16 ч. 24 мин.
Петухово
02:49
03:09
2686 км.
2 д. 16 ч. 59 мин.
Петропавловск
04:20
05:00
2771 км.
2 д. 18 ч. 30 мин.
Исилькуль
06:44
07:44
2904 км.
2 д. 20 ч. 54 мин.
Омск
Пассажирский
09:18
09:55
3039 км.
2 д. 23 ч. 28 мин.
Калачинская
10:54
10:56
3115 км.
3 д. 1 ч. 4 мин.
Татарская
11:56
11:58
3204 км.
3 д. 2 ч. 6 мин.
Чаны
12:31
12:33
3255 км.
3 д. 2 ч. 41 мин.
Барабинск
13:38
14:01
3355 км.
3 д. 3 ч. 48 мин.
Новосибирск
Главный
18:25
19:15
3645 км.
3 д. 8 ч. 35 мин.
Тогучин
20:47
20:49
3743 км.
3 д. 10 ч. 57 мин.
Промышленная
22:02
22:04
3829 км.
3 д. 12 ч. 12 мин.
Белово
23:12
23:19
3899 км.
3 д. 13 ч. 22 мин.
Трудармейская
00:14
00:16
3931 км.
3 д. 14 ч. 24 мин.
Киселевск
00:40
00:42
3951 км.
3 д. 14 ч. 50 мин.
Прокопьевск
01:04
01:09
3964 км.
3 д. 15 ч. 14 мин.
Новокузнецк
01:47
3994 км.
3 д. 15 ч. 57 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд отличный, можно сказать современный. Приличные туалеты, чистые и удобные, не то, что раньше. Жаль что не все поезда дальнего следования такие.
Попался староватый вагон, в котором был немного неприятный запах. Если говорить о плюсах, то однозначно вежливый и воспитанный персонал, биотуалет, достаточно розеток, чтобы подзарядить телефон и приятные простыни с матрасом
Ехала в 18 вагоне, у нас было разбито одно окно и вечером немного поддувало. А когда были порывы ветра, звук был свистящий. Днем еще нормально, а вот ночью было сложно нормально спать. Температура воздуха была комфортной и приятной.
Казалось бы, но последние 2 вагона почему-то не помещались на моей станции Петухово на перрон и мы буквально выходили в траву и грязь!!!!! Кто проектировал эти перроны или рассчитывал количество вагонов!? Неужели непонятно, что поезд длиннее станции.
Добрый день! Ехали от конечной и до конечной, поэтому прочуствовали всю дорогу на себе))) В вагоне у нас был кондиционер, как полагается, НО!!!!! Стояла такая жара на улице, что он не до конца справлялся с охлаждением и было жарко. Но подразумеваю, что без него бы вообще бы там все загнулись…. Проводницы приятные женщины.