Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 279Х Москва — Астрахань. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 279Х Москва — Астрахань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Астрахань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
11:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узловая 1
Московской жд
15:50
15:55
197 км.
4 ч. 10 мин.
Ефремов
17:44
17:46
289 км.
6 ч. 4 мин.
Елец
19:02
19:33
355 км.
7 ч. 22 мин.
Липецк
20:43
20:53
425 км.
9 ч. 3 мин.
Грязи
Воронежские
21:52
22:27
454 км.
10 ч. 12 мин.
Добринка
23:19
23:21
505 км.
11 ч. 39 мин.
Оборона
23:46
23:48
528 км.
12 ч. 6 мин.
Токаревка
00:16
00:26
555 км.
12 ч. 36 мин.
Жердевка
00:50
00:52
583 км.
13 ч. 10 мин.
Грибановка
02:11
02:13
636 км.
14 ч. 31 мин.
Борисоглебск
02:31
02:33
651 км.
14 ч. 51 мин.
Поворино
03:05
03:20
671 км.
15 ч. 25 мин.
Ярыженская
04:17
04:21
716 км.
16 ч. 37 мин.
Филоново
04:56
05:00
750 км.
17 ч. 16 мин.
Себряково
06:36
06:38
815 км.
18 ч. 56 мин.
Арчеда
07:54
08:02
859 км.
20 ч. 14 мин.
Волгоград 1
10:44
11:50
991 км.
23 ч. 4 мин.
Владимировка
14:10
14:12
1121 км.
1 д. 2 ч. 30 мин.
Верхний Баскунчак
14:56
15:00
1162 км.
1 д. 3 ч. 16 мин.
Харабалинская
16:23
16:25
1261 км.
1 д. 4 ч. 43 мин.
Ашулук
16:42
16:44
1275 км.
1 д. 5 ч. 2 мин.
Аксарайская
17:49
17:51
1348 км.
1 д. 6 ч. 9 мин.
Астрахань
18:42
1396 км.
1 д. 7 ч. 2 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Астрахань Распечатать расписание поезда