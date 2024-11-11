Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 211Э Анапа — Красноярск.
19:30
3 д. 20 ч. 3 мин.
15:33
71
Маршрут следования поезда 211Э Анапа — Красноярск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Красноярск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
19:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Крымская
21:13
21:53
54 км.
1 ч. 43 мин.
Абинская
22:08
22:10
65 км.
2 ч. 38 мин.
Краснодар 1
23:23
00:36
133 км.
3 ч. 53 мин.
Динская
01:05
01:10
160 км.
5 ч. 35 мин.
Кореновск
01:40
01:45
194 км.
6 ч. 10 мин.
Выселки
02:47
02:52
213 км.
7 ч. 17 мин.
Тихорецкая
03:42
04:00
260 км.
8 ч. 12 мин.
Ровное
04:52
04:54
296 км.
9 ч. 22 мин.
Белоглинская
05:31
05:34
322 км.
10 ч. 1 мин.
Сальск
06:55
07:16
391 км.
11 ч. 25 мин.
Пролетарская
07:51
07:54
418 км.
12 ч. 21 мин.
Зимовники
09:26
09:29
494 км.
13 ч. 56 мин.
Ремонтная
10:05
10:08
530 км.
14 ч. 35 мин.
Котельниково
10:55
11:05
567 км.
15 ч. 25 мин.
Жутово
12:02
12:04
620 км.
16 ч. 32 мин.
Сарепта
13:42
13:45
708 км.
18 ч. 12 мин.
Волгоград 1
14:23
15:06
729 км.
18 ч. 53 мин.
Петров Вал
18:26
18:29
895 км.
22 ч. 56 мин.
Карамыш
20:06
20:08
989 км.
1 д. 0 ч. 36 мин.
Саратов 1
Пассажирский
21:47
22:18
1061 км.
1 д. 2 ч. 17 мин.
Сенная
00:35
00:37
1156 км.
1 д. 5 ч. 5 мин.
Кулатка
01:47
01:49
1231 км.
1 д. 6 ч. 17 мин.
Возрождение
02:14
02:16
1257 км.
1 д. 6 ч. 44 мин.
Сызрань Город
03:36
03:43
1309 км.
1 д. 8 ч. 6 мин.
Новокуйбышевская
06:31
06:33
1404 км.
1 д. 11 ч. 1 мин.
Самара
07:00
08:33
1420 км.
1 д. 11 ч. 30 мин.
Кинель
09:18
09:20
1454 км.
1 д. 13 ч. 48 мин.
Новоотрадная
10:08
10:10
1503 км.
1 д. 14 ч. 38 мин.
Похвистнево
11:06
11:08
1564 км.
1 д. 15 ч. 36 мин.
Бугуруслан
11:27
11:29
1583 км.
1 д. 15 ч. 57 мин.
Абдулино
12:48
12:50
1664 км.
1 д. 17 ч. 18 мин.
Приютово
13:23
13:25
1694 км.
1 д. 17 ч. 53 мин.
Аксаково
13:45
13:47
1713 км.
1 д. 18 ч. 15 мин.
Шафраново
14:32
14:34
1754 км.
1 д. 19 ч. 2 мин.
Раевка
14:53
14:55
1767 км.
1 д. 19 ч. 23 мин.
Уфа
17:18
18:10
1867 км.
1 д. 21 ч. 48 мин.
Аша
20:11
20:13
1955 км.
2 д. 0 ч. 41 мин.
Кропачево
21:20
21:35
2000 км.
2 д. 1 ч. 50 мин.
Усть-Катав
22:02
22:03
2015 км.
2 д. 2 ч. 32 мин.
Вязовая
22:19
22:20
2026 км.
2 д. 2 ч. 49 мин.
Сулея
23:08
23:09
2068 км.
2 д. 3 ч. 38 мин.
Бердяуш
23:33
23:34
2084 км.
2 д. 4 ч. 3 мин.
Златоуст
00:33
00:35
2120 км.
2 д. 5 ч. 3 мин.
Миасс 1
01:40
01:42
2152 км.
2 д. 6 ч. 10 мин.
Челябинск-Главный
03:12
03:47
2234 км.
2 д. 7 ч. 42 мин.
Щучье
04:56
04:57
2318 км.
2 д. 9 ч. 26 мин.
Шумиха
05:25
05:27
2353 км.
2 д. 9 ч. 55 мин.
Мишкино
06:02
06:03
2394 км.
2 д. 10 ч. 32 мин.
Юргамыш
06:29
06:30
2428 км.
2 д. 10 ч. 59 мин.
Курган
07:21
07:42
2483 км.
2 д. 11 ч. 51 мин.
Варгаши
08:17
08:18
2515 км.
2 д. 12 ч. 47 мин.
Лебяжья-Сибирская
08:49
08:51
2559 км.
2 д. 13 ч. 19 мин.
Макушино
09:25
09:27
2605 км.
2 д. 13 ч. 55 мин.
Петухово
10:00
10:20
2650 км.
2 д. 14 ч. 30 мин.
Петропавловск
11:31
12:11
2735 км.
2 д. 16 ч. 1 мин.
Исилькуль
13:52
14:52
2868 км.
2 д. 18 ч. 22 мин.
Омск
Пассажирский
16:29
17:05
3003 км.
2 д. 20 ч. 59 мин.
Татарская
18:57
18:59
3169 км.
2 д. 23 ч. 27 мин.
Озеро-Карачинское
19:47
19:52
3232 км.
3 д. 0 ч. 17 мин.
Барабинск
20:47
21:17
3320 км.
3 д. 1 ч. 17 мин.
Новосибирск
Главный
00:37
00:55
3610 км.
3 д. 5 ч. 7 мин.
Юрга 1
03:14
03:16
3754 км.
3 д. 7 ч. 44 мин.
Тайга
04:15
05:05
3816 км.
3 д. 8 ч. 45 мин.
Анжерская
05:37
05:39
3842 км.
3 д. 10 ч. 7 мин.
Мариинск
07:23
08:12
3947 км.
3 д. 11 ч. 53 мин.
Тяжин
09:15
09:17
3996 км.
3 д. 13 ч. 45 мин.
Боготол
10:33
10:35
4059 км.
3 д. 15 ч. 3 мин.
Ачинск 1
11:39
12:09
4120 км.
3 д. 16 ч. 9 мин.
Козулька
13:20
13:22
4176 км.
3 д. 17 ч. 50 мин.
Красноярск
Пассажирский
15:33
4266 км.
3 д. 20 ч. 3 мин.
