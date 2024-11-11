Поезд 211Э Анапа — Красноярск

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

19:30

Анапа

3 д. 20 ч. 3 мин.

15:33

Красноярск

71

Маршрут следования поезда 211Э Анапа — Красноярск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Анапа — Красноярск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Анапа

19:30

0 км.

0 ч. 0 мин.

Крымская

21:13

40 мин.

21:53

54 км.

1 ч. 43 мин.

Абинская

22:08

2 мин.

22:10

65 км.

2 ч. 38 мин.

Краснодар 1

23:23

73 мин.

00:36

133 км.

3 ч. 53 мин.

Динская

01:05

5 мин.

01:10

160 км.

5 ч. 35 мин.

Кореновск

01:40

5 мин.

01:45

194 км.

6 ч. 10 мин.

Выселки

02:47

5 мин.

02:52

213 км.

7 ч. 17 мин.

Тихорецкая

03:42

18 мин.

04:00

260 км.

8 ч. 12 мин.

Ровное

04:52

2 мин.

04:54

296 км.

9 ч. 22 мин.

Белоглинская

05:31

3 мин.

05:34

322 км.

10 ч. 1 мин.

Сальск

06:55

21 мин.

07:16

391 км.

11 ч. 25 мин.

Пролетарская

07:51

3 мин.

07:54

418 км.

12 ч. 21 мин.

Зимовники

09:26

3 мин.

09:29

494 км.

13 ч. 56 мин.

Ремонтная

10:05

3 мин.

10:08

530 км.

14 ч. 35 мин.

Котельниково

10:55

10 мин.

11:05

567 км.

15 ч. 25 мин.

Жутово

12:02

2 мин.

12:04

620 км.

16 ч. 32 мин.

Сарепта

13:42

3 мин.

13:45

708 км.

18 ч. 12 мин.

Волгоград 1

14:23

43 мин.

15:06

729 км.

18 ч. 53 мин.

Петров Вал

18:26

3 мин.

18:29

895 км.

22 ч. 56 мин.

Карамыш

20:06

2 мин.

20:08

989 км.

1 д. 0 ч. 36 мин.

Саратов 1
Пассажирский

21:47

31 мин.

22:18

1061 км.

1 д. 2 ч. 17 мин.

Сенная

00:35

2 мин.

00:37

1156 км.

1 д. 5 ч. 5 мин.

Кулатка

01:47

2 мин.

01:49

1231 км.

1 д. 6 ч. 17 мин.

Возрождение

02:14

2 мин.

02:16

1257 км.

1 д. 6 ч. 44 мин.

Сызрань Город

03:36

7 мин.

03:43

1309 км.

1 д. 8 ч. 6 мин.

Новокуйбышевская

06:31

2 мин.

06:33

1404 км.

1 д. 11 ч. 1 мин.

Самара

07:00

93 мин.

08:33

1420 км.

1 д. 11 ч. 30 мин.

Кинель

09:18

2 мин.

09:20

1454 км.

1 д. 13 ч. 48 мин.

Новоотрадная

10:08

2 мин.

10:10

1503 км.

1 д. 14 ч. 38 мин.

Похвистнево

11:06

2 мин.

11:08

1564 км.

1 д. 15 ч. 36 мин.

Бугуруслан

11:27

2 мин.

11:29

1583 км.

1 д. 15 ч. 57 мин.

Абдулино

12:48

2 мин.

12:50

1664 км.

1 д. 17 ч. 18 мин.

Приютово

13:23

2 мин.

13:25

1694 км.

1 д. 17 ч. 53 мин.

Аксаково

13:45

2 мин.

13:47

1713 км.

1 д. 18 ч. 15 мин.

Шафраново

14:32

2 мин.

14:34

1754 км.

1 д. 19 ч. 2 мин.

Раевка

14:53

2 мин.

14:55

1767 км.

1 д. 19 ч. 23 мин.

Уфа

17:18

52 мин.

18:10

1867 км.

1 д. 21 ч. 48 мин.

Аша

20:11

2 мин.

20:13

1955 км.

2 д. 0 ч. 41 мин.

Кропачево

21:20

15 мин.

21:35

2000 км.

2 д. 1 ч. 50 мин.

Усть-Катав

22:02

1 мин.

22:03

2015 км.

2 д. 2 ч. 32 мин.

Вязовая

22:19

1 мин.

22:20

2026 км.

2 д. 2 ч. 49 мин.

Сулея

23:08

1 мин.

23:09

2068 км.

2 д. 3 ч. 38 мин.

Бердяуш

23:33

1 мин.

23:34

2084 км.

2 д. 4 ч. 3 мин.

Златоуст

00:33

2 мин.

00:35

2120 км.

2 д. 5 ч. 3 мин.

Миасс 1

01:40

2 мин.

01:42

2152 км.

2 д. 6 ч. 10 мин.

Челябинск-Главный

03:12

35 мин.

03:47

2234 км.

2 д. 7 ч. 42 мин.

Щучье

04:56

1 мин.

04:57

2318 км.

2 д. 9 ч. 26 мин.

Шумиха

05:25

2 мин.

05:27

2353 км.

2 д. 9 ч. 55 мин.

Мишкино

06:02

1 мин.

06:03

2394 км.

2 д. 10 ч. 32 мин.

Юргамыш

06:29

1 мин.

06:30

2428 км.

2 д. 10 ч. 59 мин.

Курган

07:21

21 мин.

07:42

2483 км.

2 д. 11 ч. 51 мин.

Варгаши

08:17

1 мин.

08:18

2515 км.

2 д. 12 ч. 47 мин.

Лебяжья-Сибирская

08:49

2 мин.

08:51

2559 км.

2 д. 13 ч. 19 мин.

Макушино

09:25

2 мин.

09:27

2605 км.

2 д. 13 ч. 55 мин.

Петухово

10:00

20 мин.

10:20

2650 км.

2 д. 14 ч. 30 мин.

Петропавловск

11:31

40 мин.

12:11

2735 км.

2 д. 16 ч. 1 мин.

Исилькуль

13:52

60 мин.

14:52

2868 км.

2 д. 18 ч. 22 мин.

Омск
Пассажирский

16:29

36 мин.

17:05

3003 км.

2 д. 20 ч. 59 мин.

Татарская

18:57

2 мин.

18:59

3169 км.

2 д. 23 ч. 27 мин.

Озеро-Карачинское

19:47

5 мин.

19:52

3232 км.

3 д. 0 ч. 17 мин.

Барабинск

20:47

30 мин.

21:17

3320 км.

3 д. 1 ч. 17 мин.

Новосибирск
Главный

00:37

18 мин.

00:55

3610 км.

3 д. 5 ч. 7 мин.

Юрга 1

03:14

2 мин.

03:16

3754 км.

3 д. 7 ч. 44 мин.

Тайга

04:15

50 мин.

05:05

3816 км.

3 д. 8 ч. 45 мин.

Анжерская

05:37

2 мин.

05:39

3842 км.

3 д. 10 ч. 7 мин.

Мариинск

07:23

49 мин.

08:12

3947 км.

3 д. 11 ч. 53 мин.

Тяжин

09:15

2 мин.

09:17

3996 км.

3 д. 13 ч. 45 мин.

Боготол

10:33

2 мин.

10:35

4059 км.

3 д. 15 ч. 3 мин.

Ачинск 1

11:39

30 мин.

12:09

4120 км.

3 д. 16 ч. 9 мин.

Козулька

13:20

2 мин.

13:22

4176 км.

3 д. 17 ч. 50 мин.

Красноярск
Пассажирский

15:33

4266 км.

3 д. 20 ч. 3 мин.

Информация о поезде 211Э

Планируете поездку по маршруту Анапа — Красноярск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 211Э. Этот поезд отправляется со станции Анапа в 19:30 и прибывает на конечную станцию Красноярск в 15:33. Вся дорога занимает 3 д. 20 ч. 3 мин., а суммарное время стоянок составляет - 14 ч. 56 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 3025 руб.
  • стоимость купейного места – 10133 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 211Э Анапа - Красноярск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей, питание в поезде.

Количество остановок поезда:

71 станция

Самая длинная остановка:

93 мин. – станция Самара

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

3025 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн