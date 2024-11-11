Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 015Ж Волгоград — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
17:13
0 км.
0 ч. 0 мин.
Иловля 1
18:48
18:50
76 км.
1 ч. 35 мин.
Арчеда
19:56
20:04
131 км.
2 ч. 43 мин.
Себряково
21:03
21:06
175 км.
3 ч. 50 мин.
Филоново
22:14
22:16
240 км.
5 ч. 1 мин.
Алексиково
23:08
23:10
293 км.
5 ч. 55 мин.
Поворино
23:42
23:57
319 км.
6 ч. 29 мин.
Борисоглебск
00:30
00:40
339 км.
7 ч. 17 мин.
Терновка
01:30
01:32
389 км.
8 ч. 17 мин.
Жердевка
01:49
01:51
407 км.
8 ч. 36 мин.
Токаревка
02:18
02:20
435 км.
9 ч. 5 мин.
Оборона
02:43
02:45
462 км.
9 ч. 30 мин.
Грязи
Воронежские
03:57
04:36
534 км.
10 ч. 44 мин.
Мичуринск
Воронежский
05:35
05:40
590 км.
12 ч. 22 мин.
Богоявленск
06:45
06:47
630 км.
13 ч. 32 мин.
Раненбург
07:15
07:18
652 км.
14 ч. 2 мин.
Троекурово
07:41
07:43
676 км.
14 ч. 28 мин.
Милославское
08:23
08:25
701 км.
15 ч. 10 мин.
Спасское
08:37
08:39
708 км.
15 ч. 24 мин.
Топиллы
08:56
08:58
719 км.
15 ч. 43 мин.
Павелец-Тульский
09:20
09:22
728 км.
16 ч. 7 мин.
Михайлов
10:01
10:05
778 км.
16 ч. 48 мин.
Узуново
10:42
11:10
822 км.
17 ч. 29 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
14:00
967 км.
20 ч. 47 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Поезд достаточно старый, но чистый и весьма комфортный! Во время поездки не возникло каких-то прям особых происшествий. Но хотелось бы, чтобы в туалеты своевременно добавляли туалетную бумагу и мыло.
Из Волгограда ехала этим поездом и осталась очень довольна) Температура в вагоне комфортная. Ни духоты, ни холода нет. Всю дорогу перебоев с горячей водой не было. Подушки чистые, постельное белье белоснежное. Комфортно!
Ездил этим поездом в Москву. Этот поезд ходит давно, более 50 лет. Поезд чистый, постель свежая, в вагонах тепло и чисто, чай или кофе пожалуйста. Самым большим недостатком этого скорого поезда является его скорость. Если разделить 1068 км на 21 час, то получим среднюю скорость 50 км/ч. Это скорость паровоза в дореволюционной России. То что поезд идет медленно видно даже на глаз без всяких приборов, достаточно в окно посмотреть.
Хотел ехать на машине, но в последний момент передумал и поехал в Москву на поезде. Поездка выше всяких похвал! Хороший поезд и проводницы. Рекомендую
Кофе из кофемашины (а не из пакетиков), еда сьедобельная, если нужно могут принести из вагона-ресторана прямо в купе. Внутри купе чисто и не дует. Обслуживание на уровне. Советую!
Раз на раз не приходится. Когда ехали в Волгоград на этом поезде – все прошло просто отлично. Но когда через неделю ехали обратно, было очень душно! Кондиционер то работал, то не работал. Было ощущение, что над нами просто издеваются! Как в душегубке. Проводники сказали, что ни чем не могут помочь, так работает поезд! Но не может он так работать! Прошлый-то хорошо работал, было не жарко!
За такие деньги очень даже не плохо по итогу проехали. Удивило кристально белое белье, которое выдали!!! Чтобы моя стиральная машина так стирала)))) Чай вкусный, было немного душновато местами, но все равно ехать было приятно.
Поездка отличная, нравится все и все устраивает. Если бы поезд был дешевле, то было бы еще лучше.