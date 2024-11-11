Поезд 015Ж Волгоград — Москва

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

17:13

Волгоград

20 ч. 47 мин.

14:00

Москва

24

Маршрут следования поезда 015Ж Волгоград — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Волгоград — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Волгоград 1

17:13

0 км.

0 ч. 0 мин.

Иловля 1

18:48

2 мин.

18:50

76 км.

1 ч. 35 мин.

Арчеда

19:56

8 мин.

20:04

131 км.

2 ч. 43 мин.

Себряково

21:03

3 мин.

21:06

175 км.

3 ч. 50 мин.

Филоново

22:14

2 мин.

22:16

240 км.

5 ч. 1 мин.

Алексиково

23:08

2 мин.

23:10

293 км.

5 ч. 55 мин.

Поворино

23:42

15 мин.

23:57

319 км.

6 ч. 29 мин.

Борисоглебск

00:30

10 мин.

00:40

339 км.

7 ч. 17 мин.

Терновка

01:30

2 мин.

01:32

389 км.

8 ч. 17 мин.

Жердевка

01:49

2 мин.

01:51

407 км.

8 ч. 36 мин.

Токаревка

02:18

2 мин.

02:20

435 км.

9 ч. 5 мин.

Оборона

02:43

2 мин.

02:45

462 км.

9 ч. 30 мин.

Грязи
Воронежские

03:57

39 мин.

04:36

534 км.

10 ч. 44 мин.

Мичуринск
Воронежский

05:35

5 мин.

05:40

590 км.

12 ч. 22 мин.

Богоявленск

06:45

2 мин.

06:47

630 км.

13 ч. 32 мин.

Раненбург

07:15

3 мин.

07:18

652 км.

14 ч. 2 мин.

Троекурово

07:41

2 мин.

07:43

676 км.

14 ч. 28 мин.

Милославское

08:23

2 мин.

08:25

701 км.

15 ч. 10 мин.

Спасское

08:37

2 мин.

08:39

708 км.

15 ч. 24 мин.

Топиллы

08:56

2 мин.

08:58

719 км.

15 ч. 43 мин.

Павелец-Тульский

09:20

2 мин.

09:22

728 км.

16 ч. 7 мин.

Михайлов

10:01

4 мин.

10:05

778 км.

16 ч. 48 мин.

Узуново

10:42

28 мин.

11:10

822 км.

17 ч. 29 мин.

Москва
Павелецкий Вокзал

14:00

967 км.

20 ч. 47 мин.

Информация о поезде 015Ж

Планируете поездку по маршруту Волгоград — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 015Ж. Этот поезд отправляется со станции Волгоград в 17:13 и прибывает на конечную станцию Москва в 14:00. Вся дорога занимает 20 ч. 47 мин., а суммарное время стоянок составляет - 2 ч. 21 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 9947 руб.
  • стоимость купейного места – 11007 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 015Ж Волгоград - Москва: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

24 станции

Самая длинная остановка:

39 мин. – станция Грязи (Воронежские)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

9947 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 8

  1. Ольга

    Поезд достаточно старый, но чистый и весьма комфортный! Во время поездки не возникло каких-то прям особых происшествий. Но хотелось бы, чтобы в туалеты своевременно добавляли туалетную бумагу и мыло.

  2. Светлана Маркина

    Из Волгограда ехала этим поездом и осталась очень довольна) Температура в вагоне комфортная. Ни духоты, ни холода нет. Всю дорогу перебоев с горячей водой не было. Подушки чистые, постельное белье белоснежное. Комфортно!

  3. Олег

    Ездил этим поездом в Москву. Этот поезд ходит давно, более 50 лет. Поезд чистый, постель свежая, в вагонах тепло и чисто, чай или кофе пожалуйста. Самым большим недостатком этого скорого поезда является его скорость. Если разделить 1068 км на 21 час, то получим среднюю скорость 50 км/ч. Это скорость паровоза в дореволюционной России. То что поезд идет медленно видно даже на глаз без всяких приборов, достаточно в окно посмотреть.

  4. Сергей

    Хотел ехать на машине, но в последний момент передумал и поехал в Москву на поезде. Поездка выше всяких похвал! Хороший поезд и проводницы. Рекомендую

  5. Анна В

    Кофе из кофемашины (а не из пакетиков), еда сьедобельная, если нужно могут принести из вагона-ресторана прямо в купе. Внутри купе чисто и не дует. Обслуживание на уровне. Советую!

  6. Екатерина Ямбушева

    Раз на раз не приходится. Когда ехали в Волгоград на этом поезде – все прошло просто отлично. Но когда через неделю ехали обратно, было очень душно! Кондиционер то работал, то не работал. Было ощущение, что над нами просто издеваются! Как в душегубке. Проводники сказали, что ни чем не могут помочь, так работает поезд! Но не может он так работать! Прошлый-то хорошо работал, было не жарко!

  7. Елена

    За такие деньги очень даже не плохо по итогу проехали. Удивило кристально белое белье, которое выдали!!! Чтобы моя стиральная машина так стирала)))) Чай вкусный, было немного душновато местами, но все равно ехать было приятно.

  8. ОКСИ

    Поездка отличная, нравится все и все устраивает. Если бы поезд был дешевле, то было бы еще лучше.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
