Маршрут следования поезда 538С Адлер — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
10:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
10:58
11:00
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
11:20
11:26
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
11:53
12:02
37 км.
1 ч. 7 мин.
Лазаревская
12:42
12:52
69 км.
1 ч. 56 мин.
Туапсе
13:40
13:53
96 км.
2 ч. 54 мин.
Горячий Ключ
16:12
17:03
157 км.
5 ч. 26 мин.
Краснодар 1
18:14
18:58
199 км.
7 ч. 28 мин.
Динская
19:38
19:40
226 км.
8 ч. 52 мин.
Кореновск
20:14
20:16
260 км.
9 ч. 28 мин.
Выселки
20:40
20:42
279 км.
9 ч. 54 мин.
Тихорецкая
21:43
22:00
326 км.
10 ч. 57 мин.
Ровное
22:48
22:53
362 км.
12 ч. 2 мин.
Белоглинская
23:25
23:33
388 км.
12 ч. 39 мин.
Сальск
00:53
01:23
457 км.
14 ч. 7 мин.
Пролетарская
01:58
02:00
484 км.
15 ч. 12 мин.
Зимовники
03:23
03:32
560 км.
16 ч. 37 мин.
Ремонтная
04:10
04:18
596 км.
17 ч. 24 мин.
Котельниково
05:03
05:08
633 км.
18 ч. 17 мин.
Жутово
06:01
06:04
686 км.
19 ч. 15 мин.
Сарепта
07:58
08:10
774 км.
21 ч. 12 мин.
Волгоград 1
08:50
09:24
795 км.
22 ч. 4 мин.
Петров Вал
12:49
12:52
961 км.
1 д. 2 ч. 3 мин.
Саратов 1
Пассажирский
16:09
16:37
1126 км.
1 д. 5 ч. 23 мин.
Сенная
19:06
19:08
1221 км.
1 д. 8 ч. 20 мин.
Кулатка
20:15
20:17
1296 км.
1 д. 9 ч. 29 мин.
Возрождение
20:43
20:45
1322 км.
1 д. 9 ч. 57 мин.
Сызрань Город
21:54
22:06
1374 км.
1 д. 11 ч. 8 мин.
Новокуйбышевская
01:05
01:07
1469 км.
1 д. 14 ч. 19 мин.
Самара
01:32
02:24
1485 км.
1 д. 14 ч. 46 мин.
Кинель
03:09
03:11
1519 км.
1 д. 16 ч. 23 мин.
Новоотрадная
04:05
04:07
1568 км.
1 д. 17 ч. 19 мин.
Похвистнево
05:12
05:14
1629 км.
1 д. 18 ч. 26 мин.
Бугуруслан
05:35
05:37
1648 км.
1 д. 18 ч. 49 мин.
Абдулино
06:57
06:59
1729 км.
1 д. 20 ч. 11 мин.
Приютово
07:43
07:45
1759 км.
1 д. 20 ч. 57 мин.
Аксаково
08:07
08:09
1778 км.
1 д. 21 ч. 21 мин.
Шафраново
09:10
09:12
1819 км.
1 д. 22 ч. 24 мин.
Раевка
09:34
09:36
1832 км.
1 д. 22 ч. 48 мин.
Уфа
12:14
1932 км.
2 д. 1 ч. 28 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Огромную благодарность хотелось бы сказать нашему проводнику Олегу, который старался и делал все возможное для нашего комфорта. Вагон был по-настоящему в идеальном состоянии чистоты!
Сосед по купе храпел так что я полночи не спал. Пришлось выпить пол бутылки коньяка, чтобы вырубиться и не слышать его храм.
Добрый день. В купе было душно ехать. Приходилось открывать двери, чтобы проветрить. В самом купе форточки открыть нельзя было, потому что их там не было.
Вагон был какой-то весь очень прокуренный. В туалете на полу грязь очень большая, как будто тут вообще никогда никто не убирался. Проводница молодая, вежливая. Но свои обязанности выполняла вяло и нехотя.
Почему-то не во всех вагонах стояли биотуалеты. В нашем стоял, но как только был какой-нибудь город, в наш вагон начинали ходить из соседнего.