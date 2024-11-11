Поезд 129С Анапа — Красноярск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

19:25

Анапа

3 д. 17 ч. 11 мин.

12:36

Красноярск

61

Маршрут следования поезда 129С Анапа — Красноярск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Анапа — Красноярск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Анапа

19:25

0 км.

0 ч. 0 мин.

Крымская

21:28

37 мин.

22:05

54 км.

2 ч. 3 мин.

Абинская

22:21

2 мин.

22:23

65 км.

2 ч. 56 мин.

Краснодар 1

23:26

44 мин.

00:10

133 км.

4 ч. 1 мин.

Динская

01:05

10 мин.

01:15

160 км.

5 ч. 40 мин.

Кореновск

02:17

2 мин.

02:19

194 км.

6 ч. 52 мин.

Выселки

02:44

2 мин.

02:46

213 км.

7 ч. 19 мин.

Тихорецкая

03:40

3 мин.

03:43

260 км.

8 ч. 15 мин.

Ея

05:14

5 мин.

05:19

305 км.

9 ч. 49 мин.

Белоглинская

05:42

3 мин.

05:45

323 км.

10 ч. 17 мин.

Сальск

07:01

26 мин.

07:27

392 км.

11 ч. 36 мин.

Зимовники

09:21

5 мин.

09:26

494 км.

13 ч. 56 мин.

Ремонтная

10:02

5 мин.

10:07

530 км.

14 ч. 37 мин.

Котельниково

10:53

7 мин.

11:00

567 км.

15 ч. 28 мин.

Жутово

11:53

2 мин.

11:55

620 км.

16 ч. 28 мин.

Сарепта

13:52

4 мин.

13:56

708 км.

18 ч. 27 мин.

Волгоград 1

14:32

35 мин.

15:07

729 км.

19 ч. 7 мин.

Петров Вал

18:22

2 мин.

18:24

895 км.

22 ч. 57 мин.

Карамыш

20:02

4 мин.

20:06

989 км.

1 д. 0 ч. 37 мин.

Саратов 1
Пассажирский

21:52

28 мин.

22:20

1061 км.

1 д. 2 ч. 27 мин.

Сенная

00:53

2 мин.

00:55

1156 км.

1 д. 5 ч. 28 мин.

Кулатка

02:00

2 мин.

02:02

1231 км.

1 д. 6 ч. 35 мин.

Возрождение

02:28

2 мин.

02:30

1257 км.

1 д. 7 ч. 3 мин.

Сызрань Город

03:38

12 мин.

03:50

1309 км.

1 д. 8 ч. 13 мин.

Самара

07:58

43 мин.

08:41

1418 км.

1 д. 12 ч. 33 мин.

Бугуруслан

11:12

2 мин.

11:14

1577 км.

1 д. 15 ч. 47 мин.

Абдулино

12:30

2 мин.

12:32

1658 км.

1 д. 17 ч. 5 мин.

Аксаково

13:28

3 мин.

13:31

1707 км.

1 д. 18 ч. 3 мин.

Уфа

17:02

36 мин.

17:38

1848 км.

1 д. 21 ч. 37 мин.

Кропачево

20:26

15 мин.

20:41

1981 км.

2 д. 1 ч. 1 мин.

Усть-Катав

21:06

2 мин.

21:08

1996 км.

2 д. 1 ч. 41 мин.

Вязовая

21:23

2 мин.

21:25

2007 км.

2 д. 1 ч. 58 мин.

Сулея

22:09

2 мин.

22:11

2049 км.

2 д. 2 ч. 44 мин.

Бердяуш

22:36

2 мин.

22:38

2065 км.

2 д. 3 ч. 11 мин.

Златоуст

23:38

3 мин.

23:41

2101 км.

2 д. 4 ч. 13 мин.

Миасс 1

00:47

3 мин.

00:50

2133 км.

2 д. 5 ч. 22 мин.

Челябинск-Главный

02:16

46 мин.

03:02

2215 км.

2 д. 6 ч. 51 мин.

Шумиха

04:37

1 мин.

04:38

2334 км.

2 д. 9 ч. 12 мин.

Мишкино

05:12

1 мин.

05:13

2375 км.

2 д. 9 ч. 47 мин.

Юргамыш

05:38

1 мин.

05:39

2409 км.

2 д. 10 ч. 13 мин.

Курган

06:26

20 мин.

06:46

2464 км.

2 д. 11 ч. 1 мин.

Лебяжья-Сибирская

07:48

1 мин.

07:49

2540 км.

2 д. 12 ч. 23 мин.

Макушино

08:22

2 мин.

08:24

2586 км.

2 д. 12 ч. 57 мин.

Петухово

08:59

5 мин.

09:04

2631 км.

2 д. 13 ч. 34 мин.

Петропавловск

10:21

40 мин.

11:01

2716 км.

2 д. 14 ч. 56 мин.

Исилькуль

12:50

60 мин.

13:50

2849 км.

2 д. 17 ч. 25 мин.

Омск
Пассажирский

15:43

27 мин.

16:10

2984 км.

2 д. 20 ч. 18 мин.

Калачинская

17:46

2 мин.

17:48

3060 км.

2 д. 22 ч. 21 мин.

Татарская

18:53

2 мин.

18:55

3149 км.

2 д. 23 ч. 28 мин.

Чаны

19:34

2 мин.

19:36

3200 км.

3 д. 0 ч. 9 мин.

Барабинск

20:59

30 мин.

21:29

3300 км.

3 д. 1 ч. 34 мин.

Каргат

22:53

2 мин.

22:55

3423 км.

3 д. 3 ч. 28 мин.

Новосибирск
Главный

00:53

18 мин.

01:11

3590 км.

3 д. 5 ч. 28 мин.

Юрга 1

03:20

2 мин.

03:22

3734 км.

3 д. 7 ч. 55 мин.

Тайга

04:23

2 мин.

04:25

3796 км.

3 д. 8 ч. 58 мин.

Анжерская

04:53

2 мин.

04:55

3822 км.

3 д. 9 ч. 28 мин.

Мариинск

06:25

27 мин.

06:52

3927 км.

3 д. 11 ч. 0 мин.

Тяжин

07:38

2 мин.

07:40

3976 км.

3 д. 12 ч. 13 мин.

Боготол

08:38

2 мин.

08:40

4039 км.

3 д. 13 ч. 13 мин.

Ачинск 1

09:36

6 мин.

09:42

4100 км.

3 д. 14 ч. 11 мин.

Красноярск
Пассажирский

12:36

4246 км.

3 д. 17 ч. 11 мин.

Погода на станциях Анапа и Красноярск

Информация о поезде 129С

Планируете поездку по маршруту Анапа — Красноярск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 129С. Этот поезд отправляется со станции Анапа в 19:25 и прибывает на конечную станцию Красноярск в 12:36. Вся дорога занимает 3 д. 17 ч. 11 мин., а суммарное время стоянок составляет - 11 ч. 2 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 129С

Количество остановок поезда:

61 станция

Самая длинная остановка:

60 мин. – станция Исилькуль

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Евгения

    Ничего не могу плохого сказать про этот поезд, кроме того что в купе было периодически душно и приходилось открывать дверь, чтобы воздух циркулировал. Ну и звукоизоляция никакущая, сильно громыхали рельсы временами

  2. Захар

    Поезд длительного следования, это понятно. Не нравится только то, что он останавливается на многих остановках и стоит по 40 минут и больше. Как мне видится – можно было бы сделать так, чтобы остановки эти были покороче. Люди успевают сесть в вагон за 20 минут, дольше нет смысла стоять. Поэтому поезд приезжал бы на пол дня раньше.

  3. Галина Валентиновна

    Благодарю вас за хорошее обслуживание во время моего маленького путешествия через всю Россию. Было очень приятно оказаться в таких тепличных условиях))) Выражу отдельно благодарность проводнице Екатерине, которая на протяжении всего пути была очень внимательной ко мне.

  4. Евгения

    Привет! В поезде было временами жарко, но мы просто открывали двери и проветривали купе. Туалет был не самый чистый, это ваш минус. Если вдруг будет читать руководство мой опус.

  5. Катерина Вительевна

    Спасибо за поездку, я довольна. А это самое важное))))))

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
