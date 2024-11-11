Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 129С Анапа — Красноярск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
19:25
3 д. 17 ч. 11 мин.
12:36
61
Маршрут следования поезда 129С Анапа — Красноярск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Красноярск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
19:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Крымская
21:28
22:05
54 км.
2 ч. 3 мин.
Абинская
22:21
22:23
65 км.
2 ч. 56 мин.
Краснодар 1
23:26
00:10
133 км.
4 ч. 1 мин.
Динская
01:05
01:15
160 км.
5 ч. 40 мин.
Кореновск
02:17
02:19
194 км.
6 ч. 52 мин.
Выселки
02:44
02:46
213 км.
7 ч. 19 мин.
Тихорецкая
03:40
03:43
260 км.
8 ч. 15 мин.
Ея
05:14
05:19
305 км.
9 ч. 49 мин.
Белоглинская
05:42
05:45
323 км.
10 ч. 17 мин.
Сальск
07:01
07:27
392 км.
11 ч. 36 мин.
Зимовники
09:21
09:26
494 км.
13 ч. 56 мин.
Ремонтная
10:02
10:07
530 км.
14 ч. 37 мин.
Котельниково
10:53
11:00
567 км.
15 ч. 28 мин.
Жутово
11:53
11:55
620 км.
16 ч. 28 мин.
Сарепта
13:52
13:56
708 км.
18 ч. 27 мин.
Волгоград 1
14:32
15:07
729 км.
19 ч. 7 мин.
Петров Вал
18:22
18:24
895 км.
22 ч. 57 мин.
Карамыш
20:02
20:06
989 км.
1 д. 0 ч. 37 мин.
Саратов 1
Пассажирский
21:52
22:20
1061 км.
1 д. 2 ч. 27 мин.
Сенная
00:53
00:55
1156 км.
1 д. 5 ч. 28 мин.
Кулатка
02:00
02:02
1231 км.
1 д. 6 ч. 35 мин.
Возрождение
02:28
02:30
1257 км.
1 д. 7 ч. 3 мин.
Сызрань Город
03:38
03:50
1309 км.
1 д. 8 ч. 13 мин.
Самара
07:58
08:41
1418 км.
1 д. 12 ч. 33 мин.
Бугуруслан
11:12
11:14
1577 км.
1 д. 15 ч. 47 мин.
Абдулино
12:30
12:32
1658 км.
1 д. 17 ч. 5 мин.
Аксаково
13:28
13:31
1707 км.
1 д. 18 ч. 3 мин.
Уфа
17:02
17:38
1848 км.
1 д. 21 ч. 37 мин.
Кропачево
20:26
20:41
1981 км.
2 д. 1 ч. 1 мин.
Усть-Катав
21:06
21:08
1996 км.
2 д. 1 ч. 41 мин.
Вязовая
21:23
21:25
2007 км.
2 д. 1 ч. 58 мин.
Сулея
22:09
22:11
2049 км.
2 д. 2 ч. 44 мин.
Бердяуш
22:36
22:38
2065 км.
2 д. 3 ч. 11 мин.
Златоуст
23:38
23:41
2101 км.
2 д. 4 ч. 13 мин.
Миасс 1
00:47
00:50
2133 км.
2 д. 5 ч. 22 мин.
Челябинск-Главный
02:16
03:02
2215 км.
2 д. 6 ч. 51 мин.
Шумиха
04:37
04:38
2334 км.
2 д. 9 ч. 12 мин.
Мишкино
05:12
05:13
2375 км.
2 д. 9 ч. 47 мин.
Юргамыш
05:38
05:39
2409 км.
2 д. 10 ч. 13 мин.
Курган
06:26
06:46
2464 км.
2 д. 11 ч. 1 мин.
Лебяжья-Сибирская
07:48
07:49
2540 км.
2 д. 12 ч. 23 мин.
Макушино
08:22
08:24
2586 км.
2 д. 12 ч. 57 мин.
Петухово
08:59
09:04
2631 км.
2 д. 13 ч. 34 мин.
Петропавловск
10:21
11:01
2716 км.
2 д. 14 ч. 56 мин.
Исилькуль
12:50
13:50
2849 км.
2 д. 17 ч. 25 мин.
Омск
Пассажирский
15:43
16:10
2984 км.
2 д. 20 ч. 18 мин.
Калачинская
17:46
17:48
3060 км.
2 д. 22 ч. 21 мин.
Татарская
18:53
18:55
3149 км.
2 д. 23 ч. 28 мин.
Чаны
19:34
19:36
3200 км.
3 д. 0 ч. 9 мин.
Барабинск
20:59
21:29
3300 км.
3 д. 1 ч. 34 мин.
Каргат
22:53
22:55
3423 км.
3 д. 3 ч. 28 мин.
Новосибирск
Главный
00:53
01:11
3590 км.
3 д. 5 ч. 28 мин.
Юрга 1
03:20
03:22
3734 км.
3 д. 7 ч. 55 мин.
Тайга
04:23
04:25
3796 км.
3 д. 8 ч. 58 мин.
Анжерская
04:53
04:55
3822 км.
3 д. 9 ч. 28 мин.
Мариинск
06:25
06:52
3927 км.
3 д. 11 ч. 0 мин.
Тяжин
07:38
07:40
3976 км.
3 д. 12 ч. 13 мин.
Боготол
08:38
08:40
4039 км.
3 д. 13 ч. 13 мин.
Ачинск 1
09:36
09:42
4100 км.
3 д. 14 ч. 11 мин.
Красноярск
Пассажирский
12:36
4246 км.
3 д. 17 ч. 11 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ничего не могу плохого сказать про этот поезд, кроме того что в купе было периодически душно и приходилось открывать дверь, чтобы воздух циркулировал. Ну и звукоизоляция никакущая, сильно громыхали рельсы временами
Поезд длительного следования, это понятно. Не нравится только то, что он останавливается на многих остановках и стоит по 40 минут и больше. Как мне видится – можно было бы сделать так, чтобы остановки эти были покороче. Люди успевают сесть в вагон за 20 минут, дольше нет смысла стоять. Поэтому поезд приезжал бы на пол дня раньше.
Благодарю вас за хорошее обслуживание во время моего маленького путешествия через всю Россию. Было очень приятно оказаться в таких тепличных условиях))) Выражу отдельно благодарность проводнице Екатерине, которая на протяжении всего пути была очень внимательной ко мне.
Привет! В поезде было временами жарко, но мы просто открывали двери и проветривали купе. Туалет был не самый чистый, это ваш минус. Если вдруг будет читать руководство мой опус.
Спасибо за поездку, я довольна. А это самое важное))))))