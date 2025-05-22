Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 529Й Уфа — Анапа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 529Й Уфа — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
07:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Раевка
10:04
10:06
100 км.
2 ч. 11 мин.
Шафраново
10:27
10:29
113 км.
2 ч. 34 мин.
Аксаково
11:18
11:21
154 км.
3 ч. 25 мин.
Приютово
11:39
11:41
173 км.
3 ч. 46 мин.
Абдулино
12:11
12:13
203 км.
4 ч. 18 мин.
Бугуруслан
13:42
13:44
284 км.
5 ч. 49 мин.
Самара
16:27
17:16
443 км.
8 ч. 34 мин.
Сызрань Город
20:34
20:46
552 км.
12 ч. 41 мин.
Возрождение
22:07
22:09
604 км.
14 ч. 14 мин.
Кулатка
22:31
22:33
630 км.
14 ч. 38 мин.
Сенная
23:36
23:38
705 км.
15 ч. 43 мин.
Саратов 1
Пассажирский
01:48
02:32
800 км.
17 ч. 55 мин.
Карамыш
04:18
04:21
872 км.
20 ч. 25 мин.
Петров Вал
06:01
06:04
966 км.
22 ч. 8 мин.
Волгоград 1
09:39
10:14
1132 км.
1 д. 1 ч. 46 мин.
Сарепта
10:51
10:53
1153 км.
1 д. 2 ч. 58 мин.
Жутово
12:26
12:28
1241 км.
1 д. 4 ч. 33 мин.
Котельниково
13:22
13:24
1294 км.
1 д. 5 ч. 29 мин.
Ремонтная
14:13
14:16
1331 км.
1 д. 6 ч. 20 мин.
Зимовники
14:58
15:01
1367 км.
1 д. 7 ч. 5 мин.
Куберле
15:32
15:34
1392 км.
1 д. 7 ч. 39 мин.
Пролетарская
16:33
16:36
1443 км.
1 д. 8 ч. 40 мин.
Сальск
17:10
17:30
1470 км.
1 д. 9 ч. 17 мин.
Белоглинская
18:50
18:55
1539 км.
1 д. 10 ч. 57 мин.
Ея
19:20
19:25
1557 км.
1 д. 11 ч. 27 мин.
Тихорецкая
20:22
20:40
1602 км.
1 д. 12 ч. 29 мин.
Выселки
21:50
22:00
1649 км.
1 д. 13 ч. 57 мин.
Кореновск
22:40
22:43
1668 км.
1 д. 14 ч. 47 мин.
Динская
00:02
00:05
1702 км.
1 д. 16 ч. 9 мин.
Краснодар 1
01:27
02:06
1729 км.
1 д. 17 ч. 34 мин.
Абинская
03:24
03:26
1797 км.
1 д. 19 ч. 31 мин.
Крымская
03:45
04:35
1808 км.
1 д. 19 ч. 52 мин.
Анапа
06:25
1862 км.
1 д. 22 ч. 32 мин.
