Маршрут следования поезда 485С Волгоград — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
06:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Арчеда
09:17
09:19
132 км.
2 ч. 37 мин.
Себряково
10:18
10:20
176 км.
3 ч. 38 мин.
Филоново
11:43
12:02
241 км.
5 ч. 3 мин.
Алексиково
12:56
13:00
294 км.
6 ч. 16 мин.
Поворино
13:45
14:00
320 км.
7 ч. 5 мин.
Борисоглебск
14:28
14:33
340 км.
7 ч. 48 мин.
Грибановка
14:53
14:55
355 км.
8 ч. 13 мин.
Народная
15:11
15:13
372 км.
8 ч. 31 мин.
Терновка
15:34
15:36
390 км.
8 ч. 54 мин.
Жердевка
15:55
17:00
408 км.
9 ч. 15 мин.
Токаревка
17:28
17:30
436 км.
10 ч. 48 мин.
Оборона
17:57
18:16
463 км.
11 ч. 17 мин.
Добринка
18:45
18:55
486 км.
12 ч. 5 мин.
Грязи
Воронежские
20:21
21:17
537 км.
13 ч. 41 мин.
Мичуринск
Воронежский
22:06
22:16
593 км.
15 ч. 26 мин.
Богоявленск
22:58
23:00
633 км.
16 ч. 18 мин.
Раненбург
23:22
23:24
655 км.
16 ч. 42 мин.
Узуново
02:48
03:14
823 км.
20 ч. 8 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
05:48
968 км.
23 ч. 8 мин.
