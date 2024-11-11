Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 235С Анапа — Тында.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 235С Анапа — Тында на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Тында с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
19:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Крымская
21:13
21:53
54 км.
1 ч. 43 мин.
Абинская
22:08
22:10
65 км.
2 ч. 38 мин.
Краснодар 1
23:23
23:56
133 км.
3 ч. 53 мин.
Динская
00:27
00:29
160 км.
4 ч. 57 мин.
Кореновск
00:59
01:01
194 км.
5 ч. 29 мин.
Выселки
01:26
01:32
213 км.
5 ч. 56 мин.
Тихорецкая
02:46
03:04
260 км.
7 ч. 16 мин.
Ея
04:08
04:12
305 км.
8 ч. 38 мин.
Белоглинская
04:34
04:37
323 км.
9 ч. 4 мин.
Сальск
05:53
06:15
392 км.
10 ч. 23 мин.
Пролетарская
06:50
06:53
419 км.
11 ч. 20 мин.
Куберле
07:45
07:48
470 км.
12 ч. 15 мин.
Зимовники
08:18
08:21
495 км.
12 ч. 48 мин.
Ремонтная
09:01
09:04
531 км.
13 ч. 31 мин.
Котельниково
09:50
09:52
568 км.
14 ч. 20 мин.
Жутово
10:44
10:46
621 км.
15 ч. 14 мин.
Сарепта
12:30
12:36
709 км.
17 ч. 0 мин.
Волгоград 1
13:15
13:59
730 км.
17 ч. 45 мин.
Петров Вал
17:29
17:31
896 км.
21 ч. 59 мин.
Карамыш
19:07
19:09
990 км.
23 ч. 37 мин.
Саратов 1
Пассажирский
20:49
21:37
1062 км.
1 д. 1 ч. 19 мин.
Сенная
23:54
23:56
1157 км.
1 д. 4 ч. 24 мин.
Кулатка
01:05
01:08
1232 км.
1 д. 5 ч. 35 мин.
Возрождение
01:32
01:35
1258 км.
1 д. 6 ч. 2 мин.
Сызрань Город
02:56
03:03
1310 км.
1 д. 7 ч. 26 мин.
Самара
06:50
08:23
1419 км.
1 д. 11 ч. 20 мин.
Бугуруслан
11:15
11:17
1578 км.
1 д. 15 ч. 45 мин.
Абдулино
12:38
12:40
1659 км.
1 д. 17 ч. 8 мин.
Приютово
13:11
13:13
1689 км.
1 д. 17 ч. 41 мин.
Аксаково
13:32
13:35
1708 км.
1 д. 18 ч. 2 мин.
Шафраново
14:20
14:22
1749 км.
1 д. 18 ч. 50 мин.
Раевка
14:41
14:43
1762 км.
1 д. 19 ч. 11 мин.
Уфа
17:08
17:44
1862 км.
1 д. 21 ч. 38 мин.
Кропачево
20:27
20:42
1995 км.
2 д. 0 ч. 57 мин.
Усть-Катав
21:07
21:08
2010 км.
2 д. 1 ч. 37 мин.
Вязовая
21:24
21:26
2021 км.
2 д. 1 ч. 54 мин.
Сулея
22:13
22:14
2063 км.
2 д. 2 ч. 43 мин.
Бердяуш
22:37
22:38
2079 км.
2 д. 3 ч. 7 мин.
Златоуст
23:34
23:36
2115 км.
2 д. 4 ч. 4 мин.
Миасс 1
00:41
00:43
2147 км.
2 д. 5 ч. 11 мин.
Челябинск-Главный
02:14
02:57
2229 км.
2 д. 6 ч. 44 мин.
Щучье
04:04
04:05
2313 км.
2 д. 8 ч. 34 мин.
Шумиха
04:31
04:33
2348 км.
2 д. 9 ч. 1 мин.
Мишкино
05:07
05:09
2389 км.
2 д. 9 ч. 37 мин.
Юргамыш
05:35
05:36
2423 км.
2 д. 10 ч. 5 мин.
Курган
06:27
06:44
2478 км.
2 д. 10 ч. 57 мин.
Варгаши
07:19
07:20
2510 км.
2 д. 11 ч. 49 мин.
Лебяжья-Сибирская
07:50
07:51
2554 км.
2 д. 12 ч. 20 мин.
Макушино
08:25
08:27
2600 км.
2 д. 12 ч. 55 мин.
Петухово
09:01
09:21
2645 км.
2 д. 13 ч. 31 мин.
Петропавловск
10:32
11:12
2730 км.
2 д. 15 ч. 2 мин.
Исилькуль
12:57
13:47
2863 км.
2 д. 17 ч. 27 мин.
Омск
Пассажирский
15:34
16:12
2998 км.
2 д. 20 ч. 4 мин.
Калачинская
17:28
17:30
3074 км.
2 д. 21 ч. 58 мин.
Татарская
18:45
18:47
3163 км.
2 д. 23 ч. 15 мин.
Чаны
19:20
19:22
3214 км.
2 д. 23 ч. 50 мин.
Барабинск
20:28
20:58
3314 км.
3 д. 0 ч. 58 мин.
Каргат
22:24
22:26
3437 км.
3 д. 2 ч. 54 мин.
Новосибирск
Главный
00:47
01:05
3604 км.
3 д. 5 ч. 17 мин.
Юрга 1
03:25
03:27
3748 км.
3 д. 7 ч. 55 мин.
Тайга
04:25
04:30
3810 км.
3 д. 8 ч. 55 мин.
Анжерская
05:04
05:06
3836 км.
3 д. 9 ч. 34 мин.
Мариинск
07:00
08:27
3941 км.
3 д. 11 ч. 30 мин.
Тяжин
09:30
09:32
3990 км.
3 д. 14 ч. 0 мин.
Боготол
10:48
10:50
4053 км.
3 д. 15 ч. 18 мин.
Ачинск 1
11:54
11:59
4114 км.
3 д. 16 ч. 24 мин.
Козулька
13:10
13:12
4170 км.
3 д. 17 ч. 40 мин.
Красноярск
Пассажирский
15:23
16:10
4260 км.
3 д. 19 ч. 53 мин.
Уяр
18:55
18:57
4356 км.
3 д. 23 ч. 25 мин.
Заозерная
19:35
19:39
4384 км.
4 д. 0 ч. 5 мин.
Канск-Енисейский
20:58
21:05
4451 км.
4 д. 1 ч. 28 мин.
Иланская
21:40
22:44
4474 км.
4 д. 2 ч. 10 мин.
Ингашская
23:20
23:25
4501 км.
4 д. 3 ч. 50 мин.
Решоты
00:08
00:13
4544 км.
4 д. 4 ч. 38 мин.
Тайшет
01:24
01:27
4598 км.
4 д. 5 ч. 54 мин.
Парчум
03:22
03:24
4666 км.
4 д. 7 ч. 52 мин.
Новочунка
03:43
03:45
4682 км.
4 д. 8 ч. 13 мин.
Сосновые Родники
03:58
04:00
4693 км.
4 д. 8 ч. 28 мин.
Чуна
04:16
04:18
4705 км.
4 д. 8 ч. 46 мин.
Вихоревка
06:23
06:47
4800 км.
4 д. 10 ч. 53 мин.
Падунские Пороги
07:43
07:48
4840 км.
4 д. 12 ч. 13 мин.
Гидростроитель
08:06
08:09
4851 км.
4 д. 12 ч. 36 мин.
Кежемская
09:10
09:12
4897 км.
4 д. 13 ч. 40 мин.
Речушка
09:43
09:45
4923 км.
4 д. 14 ч. 13 мин.
Видим
10:12
10:14
4943 км.
4 д. 14 ч. 42 мин.
Коршуниха-Ангарская
11:42
11:55
5008 км.
4 д. 16 ч. 12 мин.
Хребтовая
12:20
12:22
5025 км.
4 д. 16 ч. 50 мин.
Ручей
13:39
13:40
5077 км.
4 д. 18 ч. 9 мин.
Янталь
13:54
13:55
5086 км.
4 д. 18 ч. 24 мин.
Лена
14:43
14:56
5119 км.
4 д. 19 ч. 13 мин.
Звездная
16:26
16:27
5165 км.
4 д. 20 ч. 56 мин.
Ния
17:05
17:06
5192 км.
4 д. 21 ч. 35 мин.
Небель
17:41
17:43
5217 км.
4 д. 22 ч. 11 мин.
Киренга
18:19
18:21
5249 км.
4 д. 22 ч. 49 мин.
Улькан
19:04
19:06
5285 км.
4 д. 23 ч. 34 мин.
Северобайкальск
21:11
22:00
5386 км.
5 д. 1 ч. 41 мин.
Кичера
22:58
23:00
5443 км.
5 д. 3 ч. 28 мин.
Ангоя
23:47
23:48
5493 км.
5 д. 4 ч. 17 мин.
Новый Уоян
00:45
00:53
5546 км.
5 д. 5 ч. 15 мин.
Кюхельбекерская
02:00
02:02
5613 км.
5 д. 6 ч. 30 мин.
Окусикан
03:23
03:24
5659 км.
5 д. 7 ч. 53 мин.
Таксимо
05:01
05:48
5740 км.
5 д. 9 ч. 31 мин.
Куанда
07:18
07:23
5816 км.
5 д. 11 ч. 48 мин.
Новая Чара
10:13
10:56
5960 км.
5 д. 14 ч. 43 мин.
Икабья
11:34
11:39
5997 км.
5 д. 16 ч. 4 мин.
Хани
13:55
14:00
6069 км.
5 д. 18 ч. 25 мин.
Олекма
15:03
15:08
6117 км.
5 д. 19 ч. 33 мин.
Юктали
16:56
17:16
6189 км.
5 д. 21 ч. 26 мин.
Дюгабуль
18:06
18:07
6220 км.
5 д. 22 ч. 36 мин.
Чильчи
19:15
19:16
6269 км.
5 д. 23 ч. 45 мин.
Лопча
20:12
20:13
6304 км.
6 д. 0 ч. 42 мин.
Ларба
21:05
21:06
6341 км.
6 д. 1 ч. 35 мин.
Хорогочи
22:02
22:03
6384 км.
6 д. 2 ч. 32 мин.
Тында
23:36
6451 км.
6 д. 4 ч. 6 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд хороший, чистый. Проводники со стажем, приветливые. Когда зашли в вагон нам все показали, рассказали, подробно ответили на все вопросы. Очень понравилось отношение персонала к пассажирам. Терпеливо и четко выполняли свои обязанности.
Приятно понимать, что тема с кипятком в вагоне канула давно в лету и ставят просто кулер, где каждый может подойти и спокойно налить себе в пластиковый стаканчик столько кипятка, сколько ему нужно. Проблема была только с розеткой. Не мог подзарядить нормально телефон, потому что около меня розетка не работала нормально.
Странно, но в одной части вагона было почему-то теплее, чем в другой. Я как раз находилась там, где холоднее. И это было неприятно осознавать. Проводница сказала что это у них так работает отопление. Что они жаловались и отправляли заявку, но они так и не сделали.
Ехала в 17 вагоне. У нас была просто бомбическая проводница!!!!!!!! В вагоне было мало розеток и чтобы зарядить планшет пришлось ждать очередь около 2 часов.
Ужасно жарко. Я люблю баню и все такое. Но вот это выдержать было просто невозможно. В нашем вагоне почему-то не работал кондиционер и бы как на сковородке ехали. Хотя в билете было отмечено что стоит кондиционер. Да и у меня мыслей других и не возникало, потому что поезд дальнего следования. А тут вот как бывает.