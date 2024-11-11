Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 211Ы Красноярск — Анапа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
06:08
4 д. 0 ч. 17 мин.
06:25
71
Маршрут следования поезда 211Ы Красноярск — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Красноярск — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Красноярск
Пассажирский
06:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Козулька
08:01
08:03
90 км.
1 ч. 53 мин.
Ачинск 1
09:03
09:07
146 км.
2 ч. 55 мин.
Боготол
10:09
10:11
207 км.
4 ч. 1 мин.
Тяжин
11:16
11:18
270 км.
5 ч. 8 мин.
Мариинск
12:09
12:43
319 км.
6 ч. 1 мин.
Анжерская
14:22
14:24
424 км.
8 ч. 14 мин.
Тайга
14:51
15:25
450 км.
8 ч. 43 мин.
Юрга 1
16:35
16:37
512 км.
10 ч. 27 мин.
Новосибирск
Главный
19:05
19:23
656 км.
12 ч. 57 мин.
Барабинск
23:07
23:37
946 км.
16 ч. 59 мин.
Озеро-Карачинское
00:54
00:59
1034 км.
18 ч. 46 мин.
Татарская
01:43
01:45
1097 км.
19 ч. 35 мин.
Омск
Пассажирский
03:42
04:20
1263 км.
21 ч. 34 мин.
Исилькуль
06:28
07:28
1398 км.
1 д. 0 ч. 20 мин.
Петропавловск
09:15
09:55
1531 км.
1 д. 3 ч. 7 мин.
Петухово
11:07
11:27
1616 км.
1 д. 4 ч. 59 мин.
Макушино
12:01
12:03
1661 км.
1 д. 5 ч. 53 мин.
Лебяжья-Сибирская
12:40
12:41
1707 км.
1 д. 6 ч. 32 мин.
Варгаши
13:19
13:20
1751 км.
1 д. 7 ч. 11 мин.
Курган
14:07
14:32
1783 км.
1 д. 7 ч. 59 мин.
Юргамыш
15:20
15:21
1838 км.
1 д. 9 ч. 12 мин.
Мишкино
15:54
15:55
1872 км.
1 д. 9 ч. 46 мин.
Шумиха
16:32
16:34
1913 км.
1 д. 10 ч. 24 мин.
Щучье
17:10
17:11
1948 км.
1 д. 11 ч. 2 мин.
Челябинск-Главный
18:33
19:25
2032 км.
1 д. 12 ч. 25 мин.
Миасс 1
21:12
21:14
2114 км.
1 д. 15 ч. 4 мин.
Златоуст
22:28
22:30
2146 км.
1 д. 16 ч. 20 мин.
Бердяуш
23:28
23:29
2182 км.
1 д. 17 ч. 20 мин.
Сулея
23:58
23:59
2198 км.
1 д. 17 ч. 50 мин.
Вязовая
00:49
00:50
2240 км.
1 д. 18 ч. 41 мин.
Усть-Катав
01:06
01:07
2251 км.
1 д. 18 ч. 58 мин.
Кропачево
01:31
01:54
2266 км.
1 д. 19 ч. 23 мин.
Аша
02:56
02:58
2311 км.
1 д. 20 ч. 48 мин.
Уфа
04:58
05:25
2399 км.
1 д. 22 ч. 50 мин.
Раевка
07:43
07:45
2499 км.
2 д. 1 ч. 35 мин.
Шафраново
08:08
08:10
2512 км.
2 д. 2 ч. 0 мин.
Аксаково
09:06
09:09
2553 км.
2 д. 2 ч. 58 мин.
Приютово
09:29
09:31
2572 км.
2 д. 3 ч. 21 мин.
Абдулино
10:05
10:07
2602 км.
2 д. 3 ч. 57 мин.
Бугуруслан
11:28
11:30
2683 км.
2 д. 5 ч. 20 мин.
Похвистнево
11:49
11:51
2702 км.
2 д. 5 ч. 41 мин.
Новоотрадная
12:38
12:40
2763 км.
2 д. 6 ч. 30 мин.
Кинель
13:23
13:25
2812 км.
2 д. 7 ч. 15 мин.
Самара
14:05
15:15
2846 км.
2 д. 7 ч. 57 мин.
Новокуйбышевская
15:39
15:41
2862 км.
2 д. 9 ч. 31 мин.
Сызрань Город
18:41
18:48
2957 км.
2 д. 12 ч. 33 мин.
Возрождение
19:55
19:57
3009 км.
2 д. 13 ч. 47 мин.
Кулатка
20:19
20:21
3035 км.
2 д. 14 ч. 11 мин.
Сенная
21:26
21:29
3110 км.
2 д. 15 ч. 18 мин.
Саратов 1
Пассажирский
00:25
01:05
3205 км.
2 д. 18 ч. 17 мин.
Карамыш
03:33
03:35
3277 км.
2 д. 21 ч. 25 мин.
Петров Вал
05:09
05:11
3371 км.
2 д. 23 ч. 1 мин.
Волгоград 1
08:42
09:25
3537 км.
3 д. 2 ч. 34 мин.
Сарепта
10:00
10:02
3558 км.
3 д. 3 ч. 52 мин.
Жутово
11:43
11:47
3646 км.
3 д. 5 ч. 35 мин.
Котельниково
12:43
12:57
3699 км.
3 д. 6 ч. 35 мин.
Ремонтная
13:41
13:44
3736 км.
3 д. 7 ч. 33 мин.
Зимовники
14:16
14:19
3772 км.
3 д. 8 ч. 8 мин.
Пролетарская
15:52
15:56
3848 км.
3 д. 9 ч. 44 мин.
Сальск
16:32
17:00
3875 км.
3 д. 10 ч. 24 мин.
Белоглинская
18:26
18:32
3944 км.
3 д. 12 ч. 18 мин.
Ровное
19:05
19:10
3970 км.
3 д. 12 ч. 57 мин.
Тихорецкая
19:55
20:13
4006 км.
3 д. 13 ч. 47 мин.
Выселки
21:26
21:36
4053 км.
3 д. 15 ч. 18 мин.
Кореновск
22:20
22:25
4072 км.
3 д. 16 ч. 12 мин.
Динская
23:35
23:40
4106 км.
3 д. 17 ч. 27 мин.
Краснодар 1
00:30
02:06
4133 км.
3 д. 18 ч. 22 мин.
Абинская
03:24
03:26
4201 км.
3 д. 21 ч. 16 мин.
Крымская
03:45
04:35
4212 км.
3 д. 21 ч. 37 мин.
Анапа
06:25
4266 км.
4 д. 0 ч. 17 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Красноярск → Анапа Распечатать расписание поезда