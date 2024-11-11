Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 478С Адлер — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
14:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
14:18
14:20
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
14:40
14:46
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
15:11
15:23
37 км.
1 ч. 5 мин.
Лазаревская
16:03
16:09
69 км.
1 ч. 57 мин.
Туапсе
16:56
17:14
96 км.
2 ч. 50 мин.
Хадыженская
18:51
18:54
145 км.
4 ч. 45 мин.
Белореченская
20:53
21:29
193 км.
6 ч. 47 мин.
Курганная
22:53
22:55
250 км.
8 ч. 47 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
23:42
23:45
290 км.
9 ч. 36 мин.
Кавказская
00:42
01:14
352 км.
10 ч. 36 мин.
Тихорецкая
02:05
02:10
410 км.
11 ч. 59 мин.
Ростов
Главный
06:12
06:39
565 км.
16 ч. 6 мин.
Новочеркасск
07:51
07:53
603 км.
17 ч. 45 мин.
Шахтная
09:27
09:29
639 км.
19 ч. 21 мин.
Сулин
10:05
10:07
657 км.
19 ч. 59 мин.
Лихая
11:34
12:27
688 км.
21 ч. 28 мин.
Белая Калитва
13:44
13:46
732 км.
23 ч. 38 мин.
Тацинская
14:56
14:58
768 км.
1 д. 0 ч. 50 мин.
Морозовская
15:55
16:04
812 км.
1 д. 1 ч. 49 мин.
Обливская
17:03
17:05
865 км.
1 д. 2 ч. 57 мин.
Суровикино
17:31
17:33
891 км.
1 д. 3 ч. 25 мин.
Волгоград 1
20:05
20:48
1014 км.
1 д. 5 ч. 59 мин.
Петров Вал
23:56
23:59
1180 км.
1 д. 9 ч. 50 мин.
Карамыш
01:40
01:42
1274 км.
1 д. 11 ч. 34 мин.
Саратов 1
Пассажирский
03:39
04:19
1346 км.
1 д. 13 ч. 33 мин.
Сенная
06:51
06:53
1441 км.
1 д. 16 ч. 45 мин.
Вольск 2
07:30
07:33
1465 км.
1 д. 17 ч. 24 мин.
Балаково
08:23
08:26
1499 км.
1 д. 18 ч. 17 мин.
Пугачевск
09:48
09:51
1567 км.
1 д. 19 ч. 42 мин.
Чапаевск
12:37
12:39
1690 км.
1 д. 22 ч. 31 мин.
Самара
13:26
14:06
1726 км.
1 д. 23 ч. 20 мин.
Кинель
14:44
14:46
1760 км.
2 д. 0 ч. 38 мин.
Новоотрадная
15:27
15:29
1809 км.
2 д. 1 ч. 21 мин.
Похвистнево
16:19
16:21
1870 км.
2 д. 2 ч. 13 мин.
Бугуруслан
16:39
16:41
1889 км.
2 д. 2 ч. 33 мин.
Абдулино
17:58
18:08
1970 км.
2 д. 3 ч. 52 мин.
Приютово
18:48
18:51
2000 км.
2 д. 4 ч. 42 мин.
Аксаково
19:13
19:15
2019 км.
2 д. 5 ч. 7 мин.
Раевка
20:25
20:27
2070 км.
2 д. 6 ч. 19 мин.
Уфа
22:42
23:02
2170 км.
2 д. 8 ч. 36 мин.
Аша
00:39
00:41
2258 км.
2 д. 10 ч. 33 мин.
Кропачево
01:42
01:57
2303 км.
2 д. 11 ч. 36 мин.
Усть-Катав
02:22
02:24
2318 км.
2 д. 12 ч. 16 мин.
Вязовая
02:40
02:42
2329 км.
2 д. 12 ч. 34 мин.
Сулея
03:30
03:32
2371 км.
2 д. 13 ч. 24 мин.
Бердяуш
03:55
03:57
2387 км.
2 д. 13 ч. 49 мин.
Златоуст
04:53
04:57
2423 км.
2 д. 14 ч. 47 мин.
Миасс 1
06:04
06:08
2455 км.
2 д. 15 ч. 58 мин.
Чебаркуль
06:33
06:35
2470 км.
2 д. 16 ч. 27 мин.
Челябинск-Главный
07:45
2539 км.
2 д. 17 ч. 39 мин.
