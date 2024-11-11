Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 506Ж Саратов — Имеретинский Курорт (Адлер).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 506Ж Саратов — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саратов — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саратов 1
Пассажирский
23:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Карамыш
00:44
00:46
72 км.
1 ч. 38 мин.
Петров Вал
02:19
02:21
166 км.
3 ч. 13 мин.
Волгоград 1
05:27
06:10
332 км.
6 ч. 21 мин.
Суровикино
08:57
08:59
455 км.
9 ч. 51 мин.
Обливская
09:26
09:28
481 км.
10 ч. 20 мин.
Чернышков
10:00
10:02
505 км.
10 ч. 54 мин.
Морозовская
10:38
11:10
534 км.
11 ч. 32 мин.
Волгодонская
13:13
13:18
629 км.
14 ч. 7 мин.
Куберле
14:30
14:33
685 км.
15 ч. 24 мин.
Двойная
14:58
15:01
704 км.
15 ч. 52 мин.
Пролетарская
15:38
15:41
736 км.
16 ч. 32 мин.
Сальск
16:12
16:42
763 км.
17 ч. 6 мин.
Песчанокопская
17:35
17:37
812 км.
18 ч. 29 мин.
Белоглинская
17:58
18:00
832 км.
18 ч. 52 мин.
Тихорецкая
19:10
19:15
893 км.
20 ч. 4 мин.
Выселки
20:41
20:44
940 км.
21 ч. 35 мин.
Кореновск
21:10
21:20
959 км.
22 ч. 4 мин.
Динская
22:17
22:20
993 км.
23 ч. 11 мин.
Краснодар 1
23:35
23:45
1020 км.
1 д. 0 ч. 29 мин.
Горячий Ключ
03:00
03:42
1062 км.
1 д. 3 ч. 54 мин.
Туапсе
05:24
05:30
1123 км.
1 д. 6 ч. 18 мин.
Лазаревская
06:13
06:30
1150 км.
1 д. 7 ч. 7 мин.
Лоо
07:23
07:29
1182 км.
1 д. 8 ч. 17 мин.
Сочи
07:58
08:08
1198 км.
1 д. 8 ч. 52 мин.
Хоста
08:27
08:29
1211 км.
1 д. 9 ч. 21 мин.
Адлер
08:40
08:50
1219 км.
1 д. 9 ч. 34 мин.
Имеретинский Курорт
09:04
1225 км.
1 д. 9 ч. 58 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Стоимость билетов вообще не соответствует качеству обслуживания!!! Ни розеток в вагоне нет. Ни винтиляции нормальной. Духота всю дорогу.
В поезде было очень душно. По ходу движения делали много остановок, на которых не работал кондиционер. За счет этого было нереально сидеть на месте. Все были злые и потные. Проводницы пытались как-то успокоить, но сами все понимали.
Спасибо за прекраснейшую поездку!!! Особую благодарность хочется выразить проводнице Наталии, которая всеми силами старалась сделать нашу поездку комфортной и приятной!!!!!!!!
В вагоне было очень жарко. Еще один минус – это то что за 3 часа до приезда закрыли туалет, потому что закончилась вода в вагоне. Ребенку пришлось терпеть до конечной. Очень непродумано все!
Я ехала с дочкой в 16 вагоне в июне 2021 года. Все было хорошо. Кондиционер работал исправно, проводницы были вежливыми и внимательными. Поездкой мы остались довольны.
Ужасный поезд. Сейчас едем в Адлер, 25 июня, 31 градус в помещении. Кондиционер не работает. Отвратительный сервис.