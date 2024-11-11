Маршрут следования и продажа билетов
10:28
1 д. 3 ч. 0 мин.
20
Маршрут следования поезда 014Ж Саратов — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саратов — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саратов 1
Пассажирский
10:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Карамыш
12:02
12:04
72 км.
1 ч. 34 мин.
Петров Вал
13:32
13:34
166 км.
3 ч. 4 мин.
Волгоград 1
16:30
17:13
332 км.
6 ч. 2 мин.
Сарепта
17:45
17:47
353 км.
7 ч. 17 мин.
Котельниково
20:18
20:20
495 км.
9 ч. 50 мин.
Ремонтная
21:01
21:04
532 км.
10 ч. 33 мин.
Зимовники
21:36
21:39
568 км.
11 ч. 8 мин.
Сальск
23:25
23:43
670 км.
12 ч. 57 мин.
Тихорецкая
02:20
02:23
799 км.
15 ч. 52 мин.
Кореновск
03:48
04:00
865 км.
17 ч. 20 мин.
Краснодар 1
05:08
05:26
926 км.
18 ч. 40 мин.
Горячий Ключ
07:36
08:15
968 км.
21 ч. 8 мин.
Туапсе
10:19
10:30
1029 км.
23 ч. 51 мин.
Лазаревская
11:09
11:12
1056 км.
1 д. 0 ч. 41 мин.
Лоо
11:54
12:03
1088 км.
1 д. 1 ч. 26 мин.
Сочи
12:27
12:35
1104 км.
1 д. 1 ч. 59 мин.
Хоста
12:54
12:56
1117 км.
1 д. 2 ч. 26 мин.
Адлер
13:07
13:14
1125 км.
1 д. 2 ч. 39 мин.
Имеретинский Курорт
13:28
1131 км.
1 д. 3 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 9
Ехали с семьёй на этом поезде с Краснодара до Адлера, сели ранним утром, когда в поезде ещё все спали, понравилось что места были чистые, сразу выдали постельное белье, предложили чай, кофе, единственный минус-это туалет, запах в нем и много мусора.
Поезд скорый, идет быстро. Вагоны в поезде постепенно меняют на новые, поэтому чисто и тепло, летом соответственно кондиционеры работают. Есть USB-розетки для зарядки гаджетов в плацкартных вагонах. Проводники вежливые, постельное бельё чистое. Цена на билет ближе к высокой. Хотелось бы, чтобы при такой цене реновация поезда шла быстрее.
Одна из самых дорогих моих поездок. Несколько раз менялись попутчики. Но по сравнению с прошлым путешествиями все прошло пристойно. Это поезд мне запомнился вежливыми проводниками.
Поезд очень быстрый, добрались до Адлера буквально за сутки. Все прошло отлично, аккуратные вагоны и персонал.
Ездили на отдых семьей и не прогадали, что выбрали именно поезд. Муж хотел на машине, но я отговорила. Вентиляция хорошо работала на протяжении всей поездки, проводницы всегда приветливо отвечали на все вопросы, не хамили. По итогу мы остались очень довольны))))
Наверное это самый быстрый поезд до Адлера! Комфортно, было не жарко, так как в поезде исправно работал кондиционер. Ехала в 16 вагоне, хочу отдельное спасибо передать проводнице! Если руководство РЖД будет читать этот отзыв, то Татьяне Николаевне пора поднимать зарплату! Она очень большая молодец!)))
12.05.2021, 19 вагон, туалет идеально чистый, вагон чистый, все убрано и уютно! Спасибо Михаилу и Марии за добросовестное выполнение своих должностных обязанностей! Если бы все проводники старались хотя бы наполовину также, как это делали вы, у нас бы в России были лучшие железные дороги в мире!!!!
Очень быстрый и хороший поезд, ехали семьей и остались довольны. 10 из 10!
29.12.2021г ехала до Краснодара в 21вагоне. Большое спасибо проводнику Михаилу за внимание и чуткое отношение к пожилым людям.Вагон чистый,туалеты работали, в вагоне тепло.Поездка прошла нормально