Маршрут следования поезда 041Ж Волгоград — Астрахань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Астрахань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
16:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волжский
16:42
16:47
21 км.
0 ч. 32 мин.
Разъезд 85км
17:47
17:48
97 км.
1 ч. 37 мин.
Владимировка
18:25
18:30
142 км.
2 ч. 15 мин.
Верхний Баскунчак
19:09
19:11
183 км.
2 ч. 59 мин.
Харабалинская
20:25
20:30
282 км.
4 ч. 15 мин.
Астрахань
22:17
413 км.
6 ч. 7 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Супер поезд! Быстро, четко, вовремя, комфортно и удобно. Как и всегда. Не первый раз на нем езжу к родителям и всегда остаюсь довольна!!!!
Добрый вечер. Хочу оставить свой отзыв о поездке на данном поезде. Ехали мы 13.08.2021 с братом и дочкой. Нам все очень понравилось. Хочу выразить отдельную благодарность проводницу 2 вагона. Спасибо вам большое!
Добрый день. Поездка прошла хорошо! Лучше, чем я ожидала перед тем, как сесть в этот поезд. Туалеты нормальные, даже неплохие. Если бы еще после 21:00 свет приглушали для тех, кто хочет подремать, было бы еще лучше.
Было некомфортно во время всей поездки, сильно дул кондиционер, который никак нельзя было отрегулировать или сделать поменьше. Два раза просил проводницу решить вопрос – ноль реакции.
Поезд стал лучше, чем был несколько лет назад! Я сразу заметила прогресс и разницу. Видимо и железные дороги тоже хотя бы чуть-чуть но меняются в лучшую сторону. Спасибо за поездку.