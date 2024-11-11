Маршрут следования и продажа билетов
06:10
1 д. 2 ч. 54 мин.
25
Маршрут следования поезда 465Й Волгоград — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
06:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Суровикино
08:57
08:59
123 км.
2 ч. 47 мин.
Обливская
09:26
09:28
149 км.
3 ч. 16 мин.
Чернышков
10:00
10:02
173 км.
3 ч. 50 мин.
Морозовская
10:38
11:10
202 км.
4 ч. 28 мин.
Волгодонская
13:13
13:18
297 км.
7 ч. 3 мин.
Куберле
14:30
14:33
353 км.
8 ч. 20 мин.
Двойная
14:58
15:01
372 км.
8 ч. 48 мин.
Пролетарская
15:38
15:41
404 км.
9 ч. 28 мин.
Сальск
16:12
16:42
431 км.
10 ч. 2 мин.
Песчанокопская
17:35
17:37
480 км.
11 ч. 25 мин.
Белоглинская
17:58
18:00
500 км.
11 ч. 48 мин.
Тихорецкая
19:10
19:15
561 км.
13 ч. 0 мин.
Выселки
20:41
20:44
608 км.
14 ч. 31 мин.
Кореновск
21:10
21:20
627 км.
15 ч. 0 мин.
Динская
22:17
22:20
661 км.
16 ч. 7 мин.
Краснодар 1
23:35
23:45
688 км.
17 ч. 25 мин.
Горячий Ключ
03:00
03:42
730 км.
20 ч. 50 мин.
Туапсе
05:24
05:30
791 км.
23 ч. 14 мин.
Лазаревская
06:13
06:30
818 км.
1 д. 0 ч. 3 мин.
Лоо
07:23
07:29
850 км.
1 д. 1 ч. 13 мин.
Сочи
07:58
08:08
866 км.
1 д. 1 ч. 48 мин.
Хоста
08:27
08:29
879 км.
1 д. 2 ч. 17 мин.
Адлер
08:40
08:50
887 км.
1 д. 2 ч. 30 мин.
Имеретинский Курорт
09:04
893 км.
1 д. 2 ч. 54 мин.
