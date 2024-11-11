Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 498С Адлер — Ижевск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 498С Адлер — Ижевск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Ижевск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
07:29
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
07:41
07:43
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
08:02
08:18
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
08:45
08:50
37 км.
1 ч. 16 мин.
Лазаревская
09:32
09:36
69 км.
2 ч. 3 мин.
Туапсе
10:20
10:29
96 км.
2 ч. 51 мин.
Хадыженская
11:52
11:54
145 км.
4 ч. 23 мин.
Белореченская
13:06
13:46
193 км.
5 ч. 37 мин.
Курганная
15:00
15:02
250 км.
7 ч. 31 мин.
Кавказская
17:15
18:05
308 км.
9 ч. 46 мин.
Ея
20:11
20:13
367 км.
12 ч. 42 мин.
Песчанокопская
20:52
20:54
405 км.
13 ч. 23 мин.
Сальск
21:52
22:10
454 км.
14 ч. 23 мин.
Двойная
23:11
23:13
512 км.
15 ч. 42 мин.
Зимовники
00:03
00:05
556 км.
16 ч. 34 мин.
Ремонтная
00:38
00:40
592 км.
17 ч. 9 мин.
Котельниково
01:19
01:21
629 км.
17 ч. 50 мин.
Жутово
02:14
02:17
682 км.
18 ч. 45 мин.
Волгоград 1
04:25
05:08
786 км.
20 ч. 56 мин.
Арчеда
08:15
08:22
918 км.
1 д. 0 ч. 46 мин.
Себряково
09:46
09:50
962 км.
1 д. 2 ч. 17 мин.
Филоново
11:09
11:13
1027 км.
1 д. 3 ч. 40 мин.
Алексиково
12:32
12:37
1080 км.
1 д. 5 ч. 3 мин.
Поворино
13:20
14:13
1106 км.
1 д. 5 ч. 51 мин.
Балашов
Пассажирский
15:56
16:20
1178 км.
1 д. 8 ч. 27 мин.
Аркадак
17:12
17:14
1228 км.
1 д. 9 ч. 43 мин.
Ртищево 1
18:10
18:20
1268 км.
1 д. 10 ч. 41 мин.
Сердобск
19:11
19:13
1303 км.
1 д. 11 ч. 42 мин.
Пенза 1
21:03
21:48
1402 км.
1 д. 13 ч. 34 мин.
Саранск
00:19
00:29
1512 км.
1 д. 16 ч. 50 мин.
Красный Узел
01:00
01:26
1538 км.
1 д. 17 ч. 31 мин.
Чамзинка
02:37
02:39
1566 км.
1 д. 19 ч. 8 мин.
Алатырь
04:47
04:56
1637 км.
1 д. 21 ч. 18 мин.
Канаш
07:23
08:44
1730 км.
1 д. 23 ч. 54 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
10:56
11:28
1837 км.
2 д. 3 ч. 27 мин.
Вятские Поляны
14:08
14:10
1965 км.
2 д. 6 ч. 39 мин.
Можга
15:50
15:52
2040 км.
2 д. 8 ч. 21 мин.
Агрыз
16:46
16:48
2090 км.
2 д. 9 ч. 17 мин.
Ижевск
17:54
2122 км.
2 д. 10 ч. 25 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Проводница вообще у нас были молодцы. Старались, все делали. Уборка хорошо проводилась и все такое. Но вот со свежим воздухом была загвоздка. Потому что ощущение что вентиляции не было. Намного лучше дышать было, когда просто на остановках двери открывали.
Я уже много раз говорил что на 80% качество твоей поездки будет зависеть от обслуживающего персонала и его отношения к тебе и только на 20% от всего остального. Так и есть. У нас была очень хорошая проводница. И не смотря на некоторые недочеты по состоянию вагона – поездка вышла по итогу очень хорошей.
Поезд старый. Штор не было. Как можно было вообще отправлять людей в такую даль и без базового комфорта? И еще с такими конскими стоимостями билетов.
Вагон купе. В вагоне розетки были только около туалета. И те по закону подлости не работали от слова совсем. Никак нельзя было зарядить телефон.
С проводниками нет вопросов. А вот вагон оставляет желать лучшего. Старый и дряхлый. Жара была просто невыносимая. На одной из станций даже врач к бабушке в соседнем вагоне приходил, сознание теряла.
Выехали из Адлера 22 июня. До сих пор не можем дождаться горячей воды, чтобы заварить еду. Уже дважды обращались к проводнику. Вагон 10!
Темп. воды=60гр. Есть фото.