Маршрут следования поезда 493С Анапа — Ульяновск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Ульяновск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
15:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Абинская
18:13
18:15
65 км.
2 ч. 53 мин.
Краснодар 1
20:00
20:09
133 км.
4 ч. 40 мин.
Кущевка
00:48
01:03
310 км.
9 ч. 28 мин.
Первомайская
02:15
03:09
381 км.
10 ч. 55 мин.
Лихая
06:32
06:58
496 км.
15 ч. 12 мин.
Морозовская
10:21
10:38
619 км.
19 ч. 1 мин.
Волгоград 1
14:46
15:33
819 км.
23 ч. 26 мин.
Петров Вал
19:10
19:12
985 км.
1 д. 3 ч. 50 мин.
Саратов 1
Пассажирский
23:36
00:13
1150 км.
1 д. 8 ч. 16 мин.
Сенная
02:37
02:41
1245 км.
1 д. 11 ч. 17 мин.
Кулатка
03:49
03:51
1320 км.
1 д. 12 ч. 29 мин.
Возрождение
04:17
04:19
1346 км.
1 д. 12 ч. 57 мин.
Сызрань Город
05:28
05:35
1398 км.
1 д. 14 ч. 8 мин.
Ульяновск
Центральный
09:57
1523 км.
1 д. 18 ч. 37 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка мне очень понравилась. Хочу отдельно отметить Ларису – проводницу нашего вагона и соседнего тоже. Она очень старалась и постоянно была при деле. Вагон несколько раз убирался.
Ехали всей семьей на этом поезде домой с отдыха. Кондиционер работал хорошо. В вагоне было очень комфортно и хорошо передвигаться. Проводница приветливая.
Наши люди никогда не научатся нормально оказывать услуги сервиса!!! Вот который раз езжу на поездах и понимаю что до Европы нам еще очень далеко. В плацкарте больше не поеду. Храп на весь вагон по ночам, заснуть невозможно.
Спасибо за хорошую поездку. Ехала бабушка на инвалидной коляске со своей дочерью. Было невооруженным глазом заметно что вагон вообще никак не оборудован для людей с ограниченными возможностями. Что очень грустно((((((
Билеты очень дорогие, а комфорт спорный. Например у нас не было комфортного купе. Оно уже давно требует ремонта. Хотя деньги брали как за новый вагон. Вопрос – где справедливость?