Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 551У Челябинск — Адлер. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 551У Челябинск — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
20:11
0 км.
0 ч. 0 мин.
Уфа
04:57
05:20
351 км.
8 ч. 46 мин.
Аксаково
08:56
08:58
492 км.
12 ч. 45 мин.
Абдулино
09:50
10:02
541 км.
13 ч. 39 мин.
Самара
14:08
15:05
780 км.
17 ч. 57 мин.
Сызрань Город
18:52
19:04
889 км.
22 ч. 41 мин.
Возрождение
20:22
20:24
941 км.
1 д. 0 ч. 11 мин.
Кулатка
20:46
20:48
967 км.
1 д. 0 ч. 35 мин.
Сенная
21:54
21:57
1042 км.
1 д. 1 ч. 43 мин.
Саратов 1
Пассажирский
00:52
01:32
1137 км.
1 д. 4 ч. 41 мин.
Петров Вал
05:32
05:34
1302 км.
1 д. 9 ч. 21 мин.
Волгоград 1
08:59
09:41
1468 км.
1 д. 12 ч. 48 мин.
Котельниково
13:03
13:08
1625 км.
1 д. 16 ч. 52 мин.
Ремонтная
13:49
13:54
1662 км.
1 д. 17 ч. 38 мин.
Зимовники
14:48
14:51
1698 км.
1 д. 18 ч. 37 мин.
Двойная
15:35
15:38
1742 км.
1 д. 19 ч. 24 мин.
Сальск
16:40
17:10
1800 км.
1 д. 20 ч. 29 мин.
Песчанокопская
18:26
18:31
1849 км.
1 д. 22 ч. 15 мин.
Ея
19:11
19:16
1887 км.
1 д. 23 ч. 0 мин.
Ровное
19:28
19:31
1895 км.
1 д. 23 ч. 17 мин.
Тихорецкая
21:03
21:06
1931 км.
2 д. 0 ч. 52 мин.
Выселки
22:47
22:52
1978 км.
2 д. 2 ч. 36 мин.
Кореновск
23:51
23:54
1997 км.
2 д. 3 ч. 40 мин.
Динская
00:24
00:26
2031 км.
2 д. 4 ч. 13 мин.
Краснодар 1
01:44
01:52
2058 км.
2 д. 5 ч. 33 мин.
Горячий Ключ
03:09
03:44
2100 км.
2 д. 6 ч. 58 мин.
Туапсе
05:20
05:32
2161 км.
2 д. 9 ч. 9 мин.
Лазаревская
06:14
06:26
2188 км.
2 д. 10 ч. 3 мин.
Лоо
07:25
07:30
2220 км.
2 д. 11 ч. 14 мин.
Сочи
07:57
08:07
2236 км.
2 д. 11 ч. 46 мин.
Хоста
08:25
08:27
2249 км.
2 д. 12 ч. 14 мин.
Адлер
08:38
2257 км.
2 д. 12 ч. 27 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Челябинск → Адлер Распечатать расписание поезда