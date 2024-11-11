Поезд 590С Адлер — Екатеринбург

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 590С Адлер — Екатеринбург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

20:16

Адлер

2 д. 19 ч. 39 мин.

15:55

Екатеринбург

34

Купить билеты

Маршрут следования поезда 590С Адлер — Екатеринбург на карте со всеми остановками

Расписание поезда Адлер — Екатеринбург с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Адлер

20:16

0 км.

0 ч. 0 мин.

Хоста

20:27

2 мин.

20:29

8 км.

0 ч. 11 мин.

Сочи

20:49

7 мин.

20:56

21 км.

0 ч. 33 мин.

Лоо

21:20

5 мин.

21:25

37 км.

1 ч. 4 мин.

Лазаревская

22:08

22 мин.

22:30

69 км.

1 ч. 52 мин.

Туапсе

23:09

10 мин.

23:19

96 км.

2 ч. 53 мин.

Горячий Ключ

01:26

33 мин.

01:59

157 км.

5 ч. 10 мин.

Краснодар 1

04:00

10 мин.

04:10

199 км.

7 ч. 44 мин.

Динская

04:47

6 мин.

04:53

226 км.

8 ч. 31 мин.

Кореновск

05:54

2 мин.

05:56

260 км.

9 ч. 38 мин.

Выселки

06:21

2 мин.

06:23

279 км.

10 ч. 5 мин.

Тихорецкая

08:12

17 мин.

08:29

326 км.

11 ч. 56 мин.

Ровное

09:25

3 мин.

09:28

362 км.

13 ч. 9 мин.

Ея

09:41

3 мин.

09:44

370 км.

13 ч. 25 мин.

Песчанокопская

10:28

5 мин.

10:33

408 км.

14 ч. 12 мин.

Сальск

12:21

27 мин.

12:48

457 км.

16 ч. 5 мин.

Двойная

13:53

5 мин.

13:58

515 км.

17 ч. 37 мин.

Зимовники

15:00

16 мин.

15:16

559 км.

18 ч. 44 мин.

Ремонтная

15:56

19 мин.

16:15

595 км.

19 ч. 40 мин.

Котельниково

17:20

5 мин.

17:25

632 км.

21 ч. 4 мин.

Волгоград 1

21:54

35 мин.

22:29

789 км.

1 д. 1 ч. 38 мин.

Петров Вал

01:47

2 мин.

01:49

955 км.

1 д. 5 ч. 31 мин.

Саратов 1
Пассажирский

04:56

46 мин.

05:42

1120 км.

1 д. 8 ч. 40 мин.

Сенная

08:35

7 мин.

08:42

1215 км.

1 д. 12 ч. 19 мин.

Кулатка

09:51

3 мин.

09:54

1290 км.

1 д. 13 ч. 35 мин.

Возрождение

10:20

3 мин.

10:23

1316 км.

1 д. 14 ч. 4 мин.

Сызрань Город

11:42

18 мин.

12:00

1368 км.

1 д. 15 ч. 26 мин.

Самара

15:35

52 мин.

16:27

1477 км.

1 д. 19 ч. 19 мин.

Абдулино

20:09

12 мин.

20:21

1716 км.

1 д. 23 ч. 53 мин.

Аксаково

21:13

2 мин.

21:15

1765 км.

2 д. 0 ч. 57 мин.

Уфа

00:28

23 мин.

00:51

1906 км.

2 д. 4 ч. 12 мин.

Челябинск-Главный

10:00

40 мин.

10:40

2257 км.

2 д. 13 ч. 44 мин.

Каменск-Уральский

13:37

22 мин.

13:59

2403 км.

2 д. 17 ч. 21 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

15:55

2496 км.

2 д. 19 ч. 39 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Адлер → Екатеринбург Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Адлер и Екатеринбург

Информация о поезде 590С

Планируете поездку по маршруту Адлер — Екатеринбург? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 590С. Этот поезд отправляется со станции Адлер в 20:16 и прибывает на конечную станцию Екатеринбург в 15:55. Вся дорога занимает 2 д. 19 ч. 39 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 44 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 590С

Количество остановок поезда:

34 станции

Самая длинная остановка:

52 мин. – станция Самара

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Света

    В купе было душно, как в парнике, так как еще и вентиляция была сломана. Что же происходит в плацкартах? Если и там все окна заколочены, то это полное издевательство над людьми! Человек, который решил так сделать, не знает о пользе свежего воздуха и вреде кондиционера? По-вашему, что, от кондиционера идет свежий воздух?? В общем, это полный абсурд и недоумение со стороны ВСЕХ пассажиров! Лучше бы как раньше- отсутствие туалетной бумаги в туалетах, зато открытые окна в каждом купе, уж пардон.

    Ответить
  2. Ангелина П.

    Хочу высказать свое восхищение работе Российских Железных Дорог по оказанию услуг маломобильным пассажирам. Мне была оказана помощь на всем пути следования. На каждой станции мне была предоставлена инвалидная коляска. Работники самые вежливые и оказались очень заботливые люди за что вам моя самая огромная благодарность. А такое отношение и забота стала возможно всего лишь одному телефонному звонку по бесплатной единой линии ржд по поддержке маломобильных пассажиров. Милая девушка приняла заявку на весь маршрут моего следования за 24 часа до моего путешествия и все мне показалась что я попала в сказку. Спасибо и дай вам бог здоровья, а вашим семьям счастья.

    Ответить
  3. Заур

    Отвратительная компания! воры! не вернули деньги за билет. 60 дней выясняли не вернули просто крутят деньги людей. билет был оформлен по всем правилам через личный кабинет и возврат тоже. денег нет! тупые операторы не могут сказать ничего

    Ответить
  4. Анастасия

    Я Токарева Анастасия, пассажирка поезда. Оставила дорогостоящие вещи в поезде 21 декабря. Хочу выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ начальнику поезда Фёдорову Александру Владимировичу! Спасибо ему за его честность, внимательность, добросовестный труд, по отношению к своей работе! Спасибо за то, что разыскал меня и вернул вещи! Сделал бы так не каждый. Всем рекомендую ездить только этим поездом, так как там работают честные и заботливые люди!!!!

    Ответить
  5. Виктор Сергеевич

    Самая бесполезная справочная служба даже хуже, чем у Сбербанка - существует не потому, что людям требуется помощь, а потому что должна быть. При звонке в РЖД теряешь время с автоответчиком намерено, совершенно непонятно чего от тебя хотят. Перемещаешься по меню выбора до тех пор, пока тебе наконец каком-нибудь из них не предложат связаться с оператором. Потом этот оператор переключает тебя на другого оператора потому что естественно ты попадаешь ни на того оператора.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 590С:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн