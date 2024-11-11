Маршрут следования и продажа билетов
20:16
2 д. 19 ч. 39 мин.
15:55
34
Маршрут следования поезда 590С Адлер — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
20:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
20:27
20:29
8 км.
0 ч. 11 мин.
Сочи
20:49
20:56
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
21:20
21:25
37 км.
1 ч. 4 мин.
Лазаревская
22:08
22:30
69 км.
1 ч. 52 мин.
Туапсе
23:09
23:19
96 км.
2 ч. 53 мин.
Горячий Ключ
01:26
01:59
157 км.
5 ч. 10 мин.
Краснодар 1
04:00
04:10
199 км.
7 ч. 44 мин.
Динская
04:47
04:53
226 км.
8 ч. 31 мин.
Кореновск
05:54
05:56
260 км.
9 ч. 38 мин.
Выселки
06:21
06:23
279 км.
10 ч. 5 мин.
Тихорецкая
08:12
08:29
326 км.
11 ч. 56 мин.
Ровное
09:25
09:28
362 км.
13 ч. 9 мин.
Ея
09:41
09:44
370 км.
13 ч. 25 мин.
Песчанокопская
10:28
10:33
408 км.
14 ч. 12 мин.
Сальск
12:21
12:48
457 км.
16 ч. 5 мин.
Двойная
13:53
13:58
515 км.
17 ч. 37 мин.
Зимовники
15:00
15:16
559 км.
18 ч. 44 мин.
Ремонтная
15:56
16:15
595 км.
19 ч. 40 мин.
Котельниково
17:20
17:25
632 км.
21 ч. 4 мин.
Волгоград 1
21:54
22:29
789 км.
1 д. 1 ч. 38 мин.
Петров Вал
01:47
01:49
955 км.
1 д. 5 ч. 31 мин.
Саратов 1
Пассажирский
04:56
05:42
1120 км.
1 д. 8 ч. 40 мин.
Сенная
08:35
08:42
1215 км.
1 д. 12 ч. 19 мин.
Кулатка
09:51
09:54
1290 км.
1 д. 13 ч. 35 мин.
Возрождение
10:20
10:23
1316 км.
1 д. 14 ч. 4 мин.
Сызрань Город
11:42
12:00
1368 км.
1 д. 15 ч. 26 мин.
Самара
15:35
16:27
1477 км.
1 д. 19 ч. 19 мин.
Абдулино
20:09
20:21
1716 км.
1 д. 23 ч. 53 мин.
Аксаково
21:13
21:15
1765 км.
2 д. 0 ч. 57 мин.
Уфа
00:28
00:51
1906 км.
2 д. 4 ч. 12 мин.
Челябинск-Главный
10:00
10:40
2257 км.
2 д. 13 ч. 44 мин.
Каменск-Уральский
13:37
13:59
2403 км.
2 д. 17 ч. 21 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
15:55
2496 км.
2 д. 19 ч. 39 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
В купе было душно, как в парнике, так как еще и вентиляция была сломана. Что же происходит в плацкартах? Если и там все окна заколочены, то это полное издевательство над людьми! Человек, который решил так сделать, не знает о пользе свежего воздуха и вреде кондиционера? По-вашему, что, от кондиционера идет свежий воздух?? В общем, это полный абсурд и недоумение со стороны ВСЕХ пассажиров! Лучше бы как раньше- отсутствие туалетной бумаги в туалетах, зато открытые окна в каждом купе, уж пардон.
Хочу высказать свое восхищение работе Российских Железных Дорог по оказанию услуг маломобильным пассажирам. Мне была оказана помощь на всем пути следования. На каждой станции мне была предоставлена инвалидная коляска. Работники самые вежливые и оказались очень заботливые люди за что вам моя самая огромная благодарность. А такое отношение и забота стала возможно всего лишь одному телефонному звонку по бесплатной единой линии ржд по поддержке маломобильных пассажиров. Милая девушка приняла заявку на весь маршрут моего следования за 24 часа до моего путешествия и все мне показалась что я попала в сказку. Спасибо и дай вам бог здоровья, а вашим семьям счастья.
Отвратительная компания! воры! не вернули деньги за билет. 60 дней выясняли не вернули просто крутят деньги людей. билет был оформлен по всем правилам через личный кабинет и возврат тоже. денег нет! тупые операторы не могут сказать ничего
Я Токарева Анастасия, пассажирка поезда. Оставила дорогостоящие вещи в поезде 21 декабря. Хочу выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ начальнику поезда Фёдорову Александру Владимировичу! Спасибо ему за его честность, внимательность, добросовестный труд, по отношению к своей работе! Спасибо за то, что разыскал меня и вернул вещи! Сделал бы так не каждый. Всем рекомендую ездить только этим поездом, так как там работают честные и заботливые люди!!!!
Самая бесполезная справочная служба даже хуже, чем у Сбербанка - существует не потому, что людям требуется помощь, а потому что должна быть. При звонке в РЖД теряешь время с автоответчиком намерено, совершенно непонятно чего от тебя хотят. Перемещаешься по меню выбора до тех пор, пока тебе наконец каком-нибудь из них не предложат связаться с оператором. Потом этот оператор переключает тебя на другого оператора потому что естественно ты попадаешь ни на того оператора.