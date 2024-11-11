Маршрут следования поезда 587Й Самара — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
15:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пугачевск
19:54
19:58
158 км.
3 ч. 59 мин.
Вольск 2
22:44
22:59
259 км.
6 ч. 49 мин.
Сенная
23:35
23:37
283 км.
7 ч. 40 мин.
Саратов 1
Пассажирский
02:37
03:17
378 км.
10 ч. 42 мин.
Петров Вал
07:40
07:42
543 км.
15 ч. 45 мин.
Волгоград 1
11:00
11:38
709 км.
19 ч. 5 мин.
Морозовская
15:59
16:03
909 км.
1 д. 0 ч. 4 мин.
Лихая
18:58
19:28
1032 км.
1 д. 3 ч. 3 мин.
Первомайская
23:49
00:26
1147 км.
1 д. 7 ч. 54 мин.
Кущевка
01:37
01:39
1218 км.
1 д. 9 ч. 42 мин.
Краснодар 1
05:48
05:54
1395 км.
1 д. 13 ч. 53 мин.
Абинская
07:14
07:16
1463 км.
1 д. 15 ч. 19 мин.
Анапа
10:14
1528 км.
1 д. 18 ч. 19 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Как Вам грязный "Люкс" цена космос, а удобства ноль Бонус плюс - чужие волосы на постельное и воду Вам принесёт если напомните. Супер стол, с которого падают продукты и проводник разводит руками. Все грязное, поломанное,
Проводник мужчина спасибо огромное. Багаж помог занести и спустить. И на все просьбы отвечал взаимностью. Жаль номер не попросила таких мужчин больше нет, так сказать, вымирающий вид.
Очень непродуманная система возврата билетов, если потеряли карту/вышел срок - деньги не вернуть. Хамят на кассах. Дают номера, которые не работают, в общем, это бред.
Скажите пожалуйста, когда начнут обращать внимание, что вагон это общественное место, а не Гендель для распития спиртных напитков, а если маловато милый проводник продаст ещё(( В вагоне едут дети, люди которые должны нюхать перегарище.....
Постель чистая, выглаженная, заправленная. Но опять исчезли из набора салфетки (такое уже было, а также вместо салфеток исчезала вода), а набор с полотенцами не запечатан. А цена не уменьшилась... Экономят на мелочах. Мелочь, а неприятно.