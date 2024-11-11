Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 346С Адлер — Нижневартовск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
19:10
3 д. 20 ч. 45 мин.
15:55
66
Маршрут следования поезда 346С Адлер — Нижневартовск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Нижневартовск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
19:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
19:22
19:24
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
19:44
19:54
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
20:19
20:30
37 км.
1 ч. 9 мин.
Лазаревская
21:49
21:51
69 км.
2 ч. 39 мин.
Туапсе
22:30
22:40
96 км.
3 ч. 20 мин.
Горячий Ключ
01:16
01:47
157 км.
6 ч. 6 мин.
Краснодар 1
03:38
03:54
199 км.
8 ч. 28 мин.
Динская
04:27
04:35
226 км.
9 ч. 17 мин.
Кореновск
05:50
05:58
260 км.
10 ч. 40 мин.
Выселки
06:22
06:27
279 км.
11 ч. 12 мин.
Тихорецкая
07:19
07:37
326 км.
12 ч. 9 мин.
Ея
08:37
08:40
371 км.
13 ч. 27 мин.
Белоглинская
09:01
09:03
389 км.
13 ч. 51 мин.
Песчанокопская
09:27
09:29
409 км.
14 ч. 17 мин.
Сальск
10:25
10:43
458 км.
15 ч. 15 мин.
Пролетарская
11:16
11:18
485 км.
16 ч. 6 мин.
Куберле
12:22
12:24
536 км.
17 ч. 12 мин.
Зимовники
13:00
13:02
561 км.
17 ч. 50 мин.
Ремонтная
13:42
13:44
597 км.
18 ч. 32 мин.
Котельниково
14:22
14:28
634 км.
19 ч. 12 мин.
Волгоград 1
18:00
18:44
791 км.
22 ч. 50 мин.
Петров Вал
22:03
22:05
957 км.
1 д. 2 ч. 53 мин.
Саратов 1
Пассажирский
01:36
02:16
1122 км.
1 д. 6 ч. 26 мин.
Анисовка
03:02
03:04
1137 км.
1 д. 7 ч. 52 мин.
Безымянная
03:36
03:38
1163 км.
1 д. 8 ч. 26 мин.
Золотая Степь
04:04
04:06
1187 км.
1 д. 8 ч. 54 мин.
Урбах
04:27
04:35
1201 км.
1 д. 9 ч. 17 мин.
Мокроус
05:13
05:15
1238 км.
1 д. 10 ч. 3 мин.
Плес
05:34
05:36
1257 км.
1 д. 10 ч. 24 мин.
Ершов
06:09
06:27
1292 км.
1 д. 10 ч. 59 мин.
Римско-Корсаковка
07:03
07:05
1323 км.
1 д. 11 ч. 53 мин.
Рукополь
07:50
07:54
1352 км.
1 д. 12 ч. 40 мин.
Пугачевск
08:23
08:40
1375 км.
1 д. 13 ч. 13 мин.
Тополек
09:31
09:33
1412 км.
1 д. 14 ч. 21 мин.
Чапаевск
11:34
11:37
1498 км.
1 д. 16 ч. 24 мин.
Новокуйбышевская
11:59
12:01
1518 км.
1 д. 16 ч. 49 мин.
Самара
12:27
13:33
1534 км.
1 д. 17 ч. 17 мин.
Новоотрадная
14:51
14:53
1617 км.
1 д. 19 ч. 41 мин.
Похвистнево
15:39
15:41
1678 км.
1 д. 20 ч. 29 мин.
Бугуруслан
15:59
16:01
1697 км.
1 д. 20 ч. 49 мин.
Абдулино
17:20
17:38
1778 км.
1 д. 22 ч. 10 мин.
Приютово
18:15
18:17
1808 км.
1 д. 23 ч. 5 мин.
Аксаково
18:38
18:41
1827 км.
1 д. 23 ч. 28 мин.
Раевка
19:46
19:48
1878 км.
2 д. 0 ч. 36 мин.
Чишмы 1
20:39
20:40
1943 км.
2 д. 1 ч. 29 мин.
Инзер
00:37
01:19
2090 км.
2 д. 5 ч. 27 мин.
Юша
01:59
02:01
2115 км.
2 д. 6 ч. 49 мин.
Белорецк
02:48
02:52
2152 км.
2 д. 7 ч. 38 мин.
Магнитогорск
Пассажирский
04:55
06:05
2221 км.
2 д. 9 ч. 45 мин.
Карталы 1
08:25
08:55
2339 км.
2 д. 13 ч. 15 мин.
Тамерлан
09:33
09:38
2382 км.
2 д. 14 ч. 23 мин.
Троицк
10:55
11:05
2471 км.
2 д. 15 ч. 45 мин.
Челябинск-Главный
12:55
13:42
2585 км.
2 д. 17 ч. 45 мин.
Каменск-Уральский
16:38
16:42
2731 км.
2 д. 21 ч. 28 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
18:26
19:21
2824 км.
2 д. 23 ч. 16 мин.
Камышлов
21:21
21:23
2952 км.
3 д. 2 ч. 11 мин.
Талица
22:18
22:20
3018 км.
3 д. 3 ч. 8 мин.
Тюмень
00:04
00:54
3125 км.
3 д. 4 ч. 54 мин.
Тобольск
04:23
04:26
3333 км.
3 д. 9 ч. 13 мин.
Демьянка
06:49
07:05
3502 км.
3 д. 11 ч. 39 мин.
Пыть-Ях
09:55
09:58
3709 км.
3 д. 14 ч. 45 мин.
Сургут
11:41
12:21
3774 км.
3 д. 16 ч. 31 мин.
Лангепасовский
14:11
14:13
3874 км.
3 д. 19 ч. 1 мин.
Мегион
15:08
15:10
3919 км.
3 д. 19 ч. 58 мин.
Нижневартовск 1
15:55
3957 км.
3 д. 20 ч. 45 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Адлер → Нижневартовск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Редко приходится ездить поездами. Но этот меня устроил. Ставлю 4 балла из 5!!! В вагоне и туалетах чистота. Даже освежитель воздуха есть. А вот с остальными принадлежностями были перебои, но проводники быстро исправлялись! Горячий кипяток есть на всем пути следования, и за 2,5 суток дороги чаю напился вдоволь)
Зимой ехала в 6 вагоне. Очень хочется отметить добросовестную работу проводников. Молодцы! На все просьбы реагировали быстро. С пассажирами обращались вежливо. Впечатление от поездки было испорчено только духотой, которая почему-то началась после Тюмени.
В составе поезда почему-то не было вагона ресторана. Считаю это большим минусом, так как это поезд дальнего следования. И по дороге далеко не у всех есть возможность питаться кашами быстрого приготовления.
Очень плохо работал кондиционер. Почти не ощущали его. Считай и не было. Проводница вела себя надменно и ходила по вагону, как будто она директор поезда. Очень бесят такие дамы.
В вагоне всё устроило кроме только одного – было всего 1 розетка на 4 пассажира. И она была постоянно чем-то занята. Было бы очень хорошо, если бы вы сделали хотя бы еще по одной дополнительной розетке.
Приятно было смотреть на слаженную работу проводников. Было 2 мужчины, которые делали все просто изумительно. В вагоне была чистота и порядок. Очень ответственно относились к работе. Одно удовольствие было ехать и смотреть как они четко выполняют свои обязанности.
Старый вагон. Персонал отличный. Сразу видно профессионалы и не первый год на железной дороге работают. Единственное что мне не очень понравилось – что в вагоне был тускловатый свет. Хотелось бы поярче, так как в пасмурную погоду вообще невозможно было читать книгу.