Поезд 346С Адлер — Нижневартовск

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 346С Адлер — Нижневартовск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

19:10

Адлер

3 д. 20 ч. 45 мин.

15:55

Нижневартовск

66

Купить билеты

Маршрут следования поезда 346С Адлер — Нижневартовск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Адлер — Нижневартовск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Адлер

19:10

0 км.

0 ч. 0 мин.

Хоста

19:22

2 мин.

19:24

8 км.

0 ч. 12 мин.

Сочи

19:44

10 мин.

19:54

21 км.

0 ч. 34 мин.

Лоо

20:19

11 мин.

20:30

37 км.

1 ч. 9 мин.

Лазаревская

21:49

2 мин.

21:51

69 км.

2 ч. 39 мин.

Туапсе

22:30

10 мин.

22:40

96 км.

3 ч. 20 мин.

Горячий Ключ

01:16

31 мин.

01:47

157 км.

6 ч. 6 мин.

Краснодар 1

03:38

16 мин.

03:54

199 км.

8 ч. 28 мин.

Динская

04:27

8 мин.

04:35

226 км.

9 ч. 17 мин.

Кореновск

05:50

8 мин.

05:58

260 км.

10 ч. 40 мин.

Выселки

06:22

5 мин.

06:27

279 км.

11 ч. 12 мин.

Тихорецкая

07:19

18 мин.

07:37

326 км.

12 ч. 9 мин.

Ея

08:37

3 мин.

08:40

371 км.

13 ч. 27 мин.

Белоглинская

09:01

2 мин.

09:03

389 км.

13 ч. 51 мин.

Песчанокопская

09:27

2 мин.

09:29

409 км.

14 ч. 17 мин.

Сальск

10:25

18 мин.

10:43

458 км.

15 ч. 15 мин.

Пролетарская

11:16

2 мин.

11:18

485 км.

16 ч. 6 мин.

Куберле

12:22

2 мин.

12:24

536 км.

17 ч. 12 мин.

Зимовники

13:00

2 мин.

13:02

561 км.

17 ч. 50 мин.

Ремонтная

13:42

2 мин.

13:44

597 км.

18 ч. 32 мин.

Котельниково

14:22

6 мин.

14:28

634 км.

19 ч. 12 мин.

Волгоград 1

18:00

44 мин.

18:44

791 км.

22 ч. 50 мин.

Петров Вал

22:03

2 мин.

22:05

957 км.

1 д. 2 ч. 53 мин.

Саратов 1
Пассажирский

01:36

40 мин.

02:16

1122 км.

1 д. 6 ч. 26 мин.

Анисовка

03:02

2 мин.

03:04

1137 км.

1 д. 7 ч. 52 мин.

Безымянная

03:36

2 мин.

03:38

1163 км.

1 д. 8 ч. 26 мин.

Золотая Степь

04:04

2 мин.

04:06

1187 км.

1 д. 8 ч. 54 мин.

Урбах

04:27

8 мин.

04:35

1201 км.

1 д. 9 ч. 17 мин.

Мокроус

05:13

2 мин.

05:15

1238 км.

1 д. 10 ч. 3 мин.

Плес

05:34

2 мин.

05:36

1257 км.

1 д. 10 ч. 24 мин.

Ершов

06:09

18 мин.

06:27

1292 км.

1 д. 10 ч. 59 мин.

Римско-Корсаковка

07:03

2 мин.

07:05

1323 км.

1 д. 11 ч. 53 мин.

Рукополь

07:50

4 мин.

07:54

1352 км.

1 д. 12 ч. 40 мин.

Пугачевск

08:23

17 мин.

08:40

1375 км.

1 д. 13 ч. 13 мин.

Тополек

09:31

2 мин.

09:33

1412 км.

1 д. 14 ч. 21 мин.

Чапаевск

11:34

3 мин.

11:37

1498 км.

1 д. 16 ч. 24 мин.

Новокуйбышевская

11:59

2 мин.

12:01

1518 км.

1 д. 16 ч. 49 мин.

Самара

12:27

66 мин.

13:33

1534 км.

1 д. 17 ч. 17 мин.

Новоотрадная

14:51

2 мин.

14:53

1617 км.

1 д. 19 ч. 41 мин.

Похвистнево

15:39

2 мин.

15:41

1678 км.

1 д. 20 ч. 29 мин.

Бугуруслан

15:59

2 мин.

16:01

1697 км.

1 д. 20 ч. 49 мин.

Абдулино

17:20

18 мин.

17:38

1778 км.

1 д. 22 ч. 10 мин.

Приютово

18:15

2 мин.

18:17

1808 км.

1 д. 23 ч. 5 мин.

Аксаково

18:38

3 мин.

18:41

1827 км.

1 д. 23 ч. 28 мин.

Раевка

19:46

2 мин.

19:48

1878 км.

2 д. 0 ч. 36 мин.

Чишмы 1

20:39

1 мин.

20:40

1943 км.

2 д. 1 ч. 29 мин.

Инзер

00:37

42 мин.

01:19

2090 км.

2 д. 5 ч. 27 мин.

Юша

01:59

2 мин.

02:01

2115 км.

2 д. 6 ч. 49 мин.

Белорецк

02:48

4 мин.

02:52

2152 км.

2 д. 7 ч. 38 мин.

Магнитогорск
Пассажирский

04:55

70 мин.

06:05

2221 км.

2 д. 9 ч. 45 мин.

Карталы 1

08:25

30 мин.

08:55

2339 км.

2 д. 13 ч. 15 мин.

Тамерлан

09:33

5 мин.

09:38

2382 км.

2 д. 14 ч. 23 мин.

Троицк

10:55

10 мин.

11:05

2471 км.

2 д. 15 ч. 45 мин.

Челябинск-Главный

12:55

47 мин.

13:42

2585 км.

2 д. 17 ч. 45 мин.

Каменск-Уральский

16:38

4 мин.

16:42

2731 км.

2 д. 21 ч. 28 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

18:26

55 мин.

19:21

2824 км.

2 д. 23 ч. 16 мин.

Камышлов

21:21

2 мин.

21:23

2952 км.

3 д. 2 ч. 11 мин.

Талица

22:18

2 мин.

22:20

3018 км.

3 д. 3 ч. 8 мин.

Тюмень

00:04

50 мин.

00:54

3125 км.

3 д. 4 ч. 54 мин.

Тобольск

04:23

3 мин.

04:26

3333 км.

3 д. 9 ч. 13 мин.

Демьянка

06:49

16 мин.

07:05

3502 км.

3 д. 11 ч. 39 мин.

Пыть-Ях

09:55

3 мин.

09:58

3709 км.

3 д. 14 ч. 45 мин.

Сургут

11:41

40 мин.

12:21

3774 км.

3 д. 16 ч. 31 мин.

Лангепасовский

14:11

2 мин.

14:13

3874 км.

3 д. 19 ч. 1 мин.

Мегион

15:08

2 мин.

15:10

3919 км.

3 д. 19 ч. 58 мин.

Нижневартовск 1

15:55

3957 км.

3 д. 20 ч. 45 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Адлер → Нижневартовск Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Адлер и Нижневартовск

Информация о поезде 346С

Планируете поездку по маршруту Адлер — Нижневартовск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 346С. Этот поезд отправляется со станции Адлер в 19:10 и прибывает на конечную станцию Нижневартовск в 15:55. Вся дорога занимает 3 д. 20 ч. 45 мин., а суммарное время стоянок составляет - 13 ч. 19 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 21507 руб.
  • стоимость купейного места – 21507 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 346С

Количество остановок поезда:

66 станций

Самая длинная остановка:

70 мин. – станция Магнитогорск (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

21507 руб.

povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Никита

    Редко приходится ездить поездами. Но этот меня устроил. Ставлю 4 балла из 5!!! В вагоне и туалетах чистота. Даже освежитель воздуха есть. А вот с остальными принадлежностями были перебои, но проводники быстро исправлялись! Горячий кипяток есть на всем пути следования, и за 2,5 суток дороги чаю напился вдоволь)

    Ответить
  2. Анастасия

    Зимой ехала в 6 вагоне. Очень хочется отметить добросовестную работу проводников. Молодцы! На все просьбы реагировали быстро. С пассажирами обращались вежливо. Впечатление от поездки было испорчено только духотой, которая почему-то началась после Тюмени.

    Ответить
  3. Масальская Полина

    В составе поезда почему-то не было вагона ресторана. Считаю это большим минусом, так как это поезд дальнего следования. И по дороге далеко не у всех есть возможность питаться кашами быстрого приготовления.

    Ответить
  4. Валера

    Очень плохо работал кондиционер. Почти не ощущали его. Считай и не было. Проводница вела себя надменно и ходила по вагону, как будто она директор поезда. Очень бесят такие дамы.

    Ответить
  5. Надежда Викторовна

    В вагоне всё устроило кроме только одного – было всего 1 розетка на 4 пассажира. И она была постоянно чем-то занята. Было бы очень хорошо, если бы вы сделали хотя бы еще по одной дополнительной розетке.

    Ответить
  6. Пелагея

    Приятно было смотреть на слаженную работу проводников. Было 2 мужчины, которые делали все просто изумительно. В вагоне была чистота и порядок. Очень ответственно относились к работе. Одно удовольствие было ехать и смотреть как они четко выполняют свои обязанности.

    Ответить
  7. Екатерина Корбут

    Старый вагон. Персонал отличный. Сразу видно профессионалы и не первый год на железной дороге работают. Единственное что мне не очень понравилось – что в вагоне был тускловатый свет. Хотелось бы поярче, так как в пасмурную погоду вообще невозможно было читать книгу.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 346С:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
