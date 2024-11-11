Маршрут следования и продажа билетов
20:20
4 д. 3 ч. 41 мин.
00:01
30
Маршрут следования поезда 319З Куляб (Таджикистан) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Куляб (Таджикистан) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Куляб
20:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дангара
22:54
22:56
46 км.
2 ч. 34 мин.
Сангтуда
23:43
23:45
64 км.
3 ч. 23 мин.
Хатлон
00:15
01:15
89 км.
3 ч. 55 мин.
Шаартуз
03:49
03:54
179 км.
7 ч. 29 мин.
Хошады
04:22
06:22
196 км.
8 ч. 2 мин.
Термез
10:39
10:59
267 км.
14 ч. 19 мин.
Карши
00:24
00:54
485 км.
1 д. 4 ч. 4 мин.
Бейнеу
22:21
00:21
1616 км.
2 д. 2 ч. 1 мин.
Кульсары
03:49
03:59
1821 км.
2 д. 7 ч. 29 мин.
Макат
05:26
05:46
1910 км.
2 д. 9 ч. 6 мин.
Доссор
06:24
06:26
1941 км.
2 д. 10 ч. 4 мин.
Атырау
07:57
08:22
2027 км.
2 д. 11 ч. 37 мин.
Ак-Кистау
09:29
09:31
2099 км.
2 д. 13 ч. 9 мин.
Исатай
10:54
10:58
2184 км.
2 д. 14 ч. 34 мин.
Ганюшкино
12:07
14:07
2262 км.
2 д. 15 ч. 47 мин.
Аксарайская
15:41
18:01
2343 км.
2 д. 19 ч. 21 мин.
Верхний Баскунчак
20:43
21:01
2529 км.
3 д. 0 ч. 23 мин.
Владимировка
21:47
21:49
2570 км.
3 д. 1 ч. 27 мин.
Волжский
01:08
01:15
2688 км.
3 д. 4 ч. 48 мин.
Волгоград 1
02:08
02:52
2709 км.
3 д. 5 ч. 48 мин.
Арчеда
05:36
05:40
2841 км.
3 д. 9 ч. 16 мин.
Поворино
10:05
10:42
3029 км.
3 д. 13 ч. 45 мин.
Борисоглебск
11:25
11:30
3049 км.
3 д. 15 ч. 5 мин.
Народная
12:10
12:26
3081 км.
3 д. 15 ч. 50 мин.
Жердевка
13:06
13:11
3117 км.
3 д. 16 ч. 46 мин.
Грязи
Воронежские
15:05
15:40
3243 км.
3 д. 18 ч. 45 мин.
Мичуринск
Воронежский
16:43
16:58
3299 км.
3 д. 20 ч. 23 мин.
Рязань 2
20:18
20:48
3497 км.
3 д. 23 ч. 58 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
00:01
3678 км.
4 д. 3 ч. 41 мин.
