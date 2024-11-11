09:07
3 д. 18 ч. 43 мин.
03:50
56
Маршрут следования поезда 243Н Новокузнецк — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новокузнецк — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новокузнецк
09:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прокопьевск
09:48
09:53
30 км.
0 ч. 41 мин.
Киселевск
10:16
10:18
43 км.
1 ч. 9 мин.
Трудармейская
10:43
10:45
63 км.
1 ч. 36 мин.
Белово
11:36
11:44
95 км.
2 ч. 29 мин.
Промышленная
12:49
12:51
165 км.
3 ч. 42 мин.
Тогучин
14:06
14:08
251 км.
4 ч. 59 мин.
Новосибирск
Главный
15:46
16:43
349 км.
6 ч. 39 мин.
Барабинск
20:47
21:10
639 км.
11 ч. 40 мин.
Озеро-Карачинское
22:12
22:14
727 км.
13 ч. 5 мин.
Татарская
22:55
22:57
790 км.
13 ч. 48 мин.
Калачинская
00:05
00:07
879 км.
14 ч. 58 мин.
Омск
Пассажирский
01:15
02:20
955 км.
16 ч. 8 мин.
Исилькуль
04:34
05:34
1090 км.
19 ч. 27 мин.
Петропавловск
07:30
08:10
1223 км.
22 ч. 23 мин.
Петухово
09:26
09:46
1308 км.
1 д. 0 ч. 19 мин.
Макушино
10:20
10:22
1353 км.
1 д. 1 ч. 13 мин.
Лебяжья-Сибирская
10:58
11:01
1399 км.
1 д. 1 ч. 51 мин.
Варгаши
11:33
11:34
1443 км.
1 д. 2 ч. 26 мин.
Курган
12:12
12:23
1475 км.
1 д. 3 ч. 5 мин.
Юргамыш
13:06
13:07
1530 км.
1 д. 3 ч. 59 мин.
Шумиха
14:09
14:10
1605 км.
1 д. 5 ч. 2 мин.
Щучье
14:41
14:42
1640 км.
1 д. 5 ч. 34 мин.
Челябинск-Главный
15:55
16:50
1724 км.
1 д. 6 ч. 48 мин.
Миасс 1
18:24
18:26
1806 км.
1 д. 9 ч. 17 мин.
Златоуст
19:37
19:39
1838 км.
1 д. 10 ч. 30 мин.
Бердяуш
20:37
20:39
1874 км.
1 д. 11 ч. 30 мин.
Сулея
21:07
21:09
1890 км.
1 д. 12 ч. 0 мин.
Вязовая
21:58
22:00
1932 км.
1 д. 12 ч. 51 мин.
Усть-Катав
22:15
22:17
1943 км.
1 д. 13 ч. 8 мин.
Кропачево
22:42
23:05
1958 км.
1 д. 13 ч. 35 мин.
Уфа
01:52
02:21
2091 км.
1 д. 16 ч. 45 мин.
Аксаково
06:03
06:05
2232 км.
1 д. 20 ч. 56 мин.
Абдулино
06:53
07:05
2281 км.
1 д. 21 ч. 46 мин.
Бугуруслан
08:18
08:20
2362 км.
1 д. 23 ч. 11 мин.
Кинель
10:09
10:11
2488 км.
2 д. 1 ч. 2 мин.
Жигулевское Море
12:05
12:25
2566 км.
2 д. 2 ч. 58 мин.
Сызрань Город
16:04
16:11
2644 км.
2 д. 6 ч. 57 мин.
Возрождение
17:35
17:38
2696 км.
2 д. 8 ч. 28 мин.
Сенная
19:10
19:15
2797 км.
2 д. 10 ч. 3 мин.
Саратов 1
Пассажирский
22:16
22:53
2892 км.
2 д. 13 ч. 9 мин.
Петров Вал
03:29
03:31
3057 км.
2 д. 18 ч. 22 мин.
Волгоград 1
06:44
07:38
3223 км.
2 д. 21 ч. 37 мин.
Суровикино
10:20
10:23
3346 км.
3 д. 1 ч. 13 мин.
Обливская
10:50
10:53
3372 км.
3 д. 1 ч. 43 мин.
Чернышков
11:24
11:26
3396 км.
3 д. 2 ч. 17 мин.
Морозовская
12:00
12:38
3425 км.
3 д. 2 ч. 53 мин.
Тацинская
13:43
13:45
3469 км.
3 д. 4 ч. 36 мин.
Белая Калитва
14:58
15:00
3505 км.
3 д. 5 ч. 51 мин.
Лихая
16:13
17:06
3549 км.
3 д. 7 ч. 6 мин.
Ростов
Главный
20:54
21:12
3659 км.
3 д. 11 ч. 47 мин.
Староминская-Тимашевск
22:42
22:44
3750 км.
3 д. 13 ч. 35 мин.
Тимашевская
00:11
00:13
3847 км.
3 д. 15 ч. 4 мин.
Протока
01:35
01:37
3923 км.
3 д. 16 ч. 28 мин.
Варениковская
02:46
02:48
3962 км.
3 д. 17 ч. 39 мин.
Анапа
03:50
3994 км.
3 д. 18 ч. 43 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Чистый и приятный поезд, вежливый персонал. Поездка прошла легко и непринужденно. Проводница была очень внимательная и доброжелательная женщина. Чай вкусный! Всем советую!
Люблю длительные поездки на поезде, в этом есть своя определенная романтика. В данном случае я не разочаровалась и могу с уверенностью сказать, что все было на высшем уровне. Проводницы очень знающие и опытные, это сразу видно. Поезд, конечно, можно было бы и немного подремонтировать. Иногда днем было жарко, но включали кондиционер и все приходило в норму.
Попался вагон без кондиционера! Как вообще можно было додуматься отправить на юг поезд, где в вагоне нет кондиционера. Хотя я вероятно знаю как, просто где-то сидят дебилы и не могут нормальные вагоны поставить. И так во многих отраслях, поэтому и страна в заднем месте сидит.
Покупала билеты через сайт – все прошло замечательно. Но вот в вагоне была адская. Кроме того что варились заживо, так еще и опоздали на 2 часа, потому что какие-то поезда еще пропускали. Я разочарована и зла. Последние сутки просто мечтала о том, чтобы сходить в душ.
Спасибо за поездку, она прошла замечательно! Проводницы очень знающие женщины, сразу во время посадки обо всем рассказали и пояснили что и как. Также охотно отвечали на любые мои вопросы. Я довольна))))