Поезд 243Н Новокузнецк — Анапа

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 243Н Новокузнецк — Анапа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

09:07

Новокузнецк

3 д. 18 ч. 43 мин.

03:50

Анапа

56

Купить билеты

Маршрут следования поезда 243Н Новокузнецк — Анапа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Новокузнецк — Анапа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Новокузнецк

09:07

0 км.

0 ч. 0 мин.

Прокопьевск

09:48

5 мин.

09:53

30 км.

0 ч. 41 мин.

Киселевск

10:16

2 мин.

10:18

43 км.

1 ч. 9 мин.

Трудармейская

10:43

2 мин.

10:45

63 км.

1 ч. 36 мин.

Белово

11:36

8 мин.

11:44

95 км.

2 ч. 29 мин.

Промышленная

12:49

2 мин.

12:51

165 км.

3 ч. 42 мин.

Тогучин

14:06

2 мин.

14:08

251 км.

4 ч. 59 мин.

Новосибирск
Главный

15:46

57 мин.

16:43

349 км.

6 ч. 39 мин.

Барабинск

20:47

23 мин.

21:10

639 км.

11 ч. 40 мин.

Озеро-Карачинское

22:12

2 мин.

22:14

727 км.

13 ч. 5 мин.

Татарская

22:55

2 мин.

22:57

790 км.

13 ч. 48 мин.

Калачинская

00:05

2 мин.

00:07

879 км.

14 ч. 58 мин.

Омск
Пассажирский

01:15

65 мин.

02:20

955 км.

16 ч. 8 мин.

Исилькуль

04:34

60 мин.

05:34

1090 км.

19 ч. 27 мин.

Петропавловск

07:30

40 мин.

08:10

1223 км.

22 ч. 23 мин.

Петухово

09:26

20 мин.

09:46

1308 км.

1 д. 0 ч. 19 мин.

Макушино

10:20

2 мин.

10:22

1353 км.

1 д. 1 ч. 13 мин.

Лебяжья-Сибирская

10:58

3 мин.

11:01

1399 км.

1 д. 1 ч. 51 мин.

Варгаши

11:33

1 мин.

11:34

1443 км.

1 д. 2 ч. 26 мин.

Курган

12:12

11 мин.

12:23

1475 км.

1 д. 3 ч. 5 мин.

Юргамыш

13:06

1 мин.

13:07

1530 км.

1 д. 3 ч. 59 мин.

Шумиха

14:09

1 мин.

14:10

1605 км.

1 д. 5 ч. 2 мин.

Щучье

14:41

1 мин.

14:42

1640 км.

1 д. 5 ч. 34 мин.

Челябинск-Главный

15:55

55 мин.

16:50

1724 км.

1 д. 6 ч. 48 мин.

Миасс 1

18:24

2 мин.

18:26

1806 км.

1 д. 9 ч. 17 мин.

Златоуст

19:37

2 мин.

19:39

1838 км.

1 д. 10 ч. 30 мин.

Бердяуш

20:37

2 мин.

20:39

1874 км.

1 д. 11 ч. 30 мин.

Сулея

21:07

2 мин.

21:09

1890 км.

1 д. 12 ч. 0 мин.

Вязовая

21:58

2 мин.

22:00

1932 км.

1 д. 12 ч. 51 мин.

Усть-Катав

22:15

2 мин.

22:17

1943 км.

1 д. 13 ч. 8 мин.

Кропачево

22:42

23 мин.

23:05

1958 км.

1 д. 13 ч. 35 мин.

Уфа

01:52

29 мин.

02:21

2091 км.

1 д. 16 ч. 45 мин.

Аксаково

06:03

2 мин.

06:05

2232 км.

1 д. 20 ч. 56 мин.

Абдулино

06:53

12 мин.

07:05

2281 км.

1 д. 21 ч. 46 мин.

Бугуруслан

08:18

2 мин.

08:20

2362 км.

1 д. 23 ч. 11 мин.

Кинель

10:09

2 мин.

10:11

2488 км.

2 д. 1 ч. 2 мин.

Жигулевское Море

12:05

20 мин.

12:25

2566 км.

2 д. 2 ч. 58 мин.

Сызрань Город

16:04

7 мин.

16:11

2644 км.

2 д. 6 ч. 57 мин.

Возрождение

17:35

3 мин.

17:38

2696 км.

2 д. 8 ч. 28 мин.

Сенная

19:10

5 мин.

19:15

2797 км.

2 д. 10 ч. 3 мин.

Саратов 1
Пассажирский

22:16

37 мин.

22:53

2892 км.

2 д. 13 ч. 9 мин.

Петров Вал

03:29

2 мин.

03:31

3057 км.

2 д. 18 ч. 22 мин.

Волгоград 1

06:44

54 мин.

07:38

3223 км.

2 д. 21 ч. 37 мин.

Суровикино

10:20

3 мин.

10:23

3346 км.

3 д. 1 ч. 13 мин.

Обливская

10:50

3 мин.

10:53

3372 км.

3 д. 1 ч. 43 мин.

Чернышков

11:24

2 мин.

11:26

3396 км.

3 д. 2 ч. 17 мин.

Морозовская

12:00

38 мин.

12:38

3425 км.

3 д. 2 ч. 53 мин.

Тацинская

13:43

2 мин.

13:45

3469 км.

3 д. 4 ч. 36 мин.

Белая Калитва

14:58

2 мин.

15:00

3505 км.

3 д. 5 ч. 51 мин.

Лихая

16:13

53 мин.

17:06

3549 км.

3 д. 7 ч. 6 мин.

Ростов
Главный

20:54

18 мин.

21:12

3659 км.

3 д. 11 ч. 47 мин.

Староминская-Тимашевск

22:42

2 мин.

22:44

3750 км.

3 д. 13 ч. 35 мин.

Тимашевская

00:11

2 мин.

00:13

3847 км.

3 д. 15 ч. 4 мин.

Протока

01:35

2 мин.

01:37

3923 км.

3 д. 16 ч. 28 мин.

Варениковская

02:46

2 мин.

02:48

3962 км.

3 д. 17 ч. 39 мин.

Анапа

03:50

3994 км.

3 д. 18 ч. 43 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Новокузнецк → Анапа Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Новокузнецк и Анапа

Информация о поезде 243Н

Планируете поездку по маршруту Новокузнецк — Анапа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 243Н. Этот поезд отправляется со станции Новокузнецк в 09:07 и прибывает на конечную станцию Анапа в 03:50. Вся дорога занимает 3 д. 18 ч. 43 мин., а суммарное время стоянок составляет - 11 ч. 46 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2141 руб.
  • стоимость купейного места – 4515 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 243Н Новокузнецк - Анапа: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

56 станций

Самая длинная остановка:

65 мин. – станция Омск (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2141 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Валерия М.

    Чистый и приятный поезд, вежливый персонал. Поездка прошла легко и непринужденно. Проводница была очень внимательная и доброжелательная женщина. Чай вкусный! Всем советую!

    Ответить
  2. Ольга Михайловна

    Люблю длительные поездки на поезде, в этом есть своя определенная романтика. В данном случае я не разочаровалась и могу с уверенностью сказать, что все было на высшем уровне. Проводницы очень знающие и опытные, это сразу видно. Поезд, конечно, можно было бы и немного подремонтировать. Иногда днем было жарко, но включали кондиционер и все приходило в норму.

    Ответить
  3. Серега

    Попался вагон без кондиционера! Как вообще можно было додуматься отправить на юг поезд, где в вагоне нет кондиционера. Хотя я вероятно знаю как, просто где-то сидят дебилы и не могут нормальные вагоны поставить. И так во многих отраслях, поэтому и страна в заднем месте сидит.

    Ответить
  4. Аля Кайфман

    Покупала билеты через сайт – все прошло замечательно. Но вот в вагоне была адская. Кроме того что варились заживо, так еще и опоздали на 2 часа, потому что какие-то поезда еще пропускали. Я разочарована и зла. Последние сутки просто мечтала о том, чтобы сходить в душ.

    Ответить
  5. Дмитрий Геннадьевич

    Спасибо за поездку, она прошла замечательно! Проводницы очень знающие женщины, сразу во время посадки обо всем рассказали и пояснили что и как. Также охотно отвечали на любые мои вопросы. Я довольна))))

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 243Н:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн