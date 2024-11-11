Маршрут следования и продажа билетов
07:20
1 д. 1 ч. 30 мин.
08:50
19
Маршрут следования поезда 585Й Волгоград — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
07:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сарепта
08:06
08:09
21 км.
0 ч. 46 мин.
Жутово
09:51
09:54
109 км.
2 ч. 31 мин.
Котельниково
10:52
10:57
162 км.
3 ч. 32 мин.
Ремонтная
11:38
11:40
199 км.
4 ч. 18 мин.
Зимовники
12:12
12:14
235 км.
4 ч. 52 мин.
Куберле
12:45
12:47
260 км.
5 ч. 25 мин.
Двойная
13:08
13:10
279 км.
5 ч. 48 мин.
Сальск
14:14
14:35
337 км.
6 ч. 54 мин.
Белоглинская
15:58
16:03
406 км.
8 ч. 38 мин.
Кавказская
18:03
18:59
481 км.
10 ч. 43 мин.
Усть-Лабинская
20:18
20:20
553 км.
12 ч. 58 мин.
Краснодар 1
21:47
21:58
612 км.
14 ч. 27 мин.
Тамань
02:46
03:16
771 км.
19 ч. 26 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
03:45
03:50
815 км.
20 ч. 25 мин.
Семь Колодезей
04:41
04:46
867 км.
21 ч. 21 мин.
Владиславовка
05:31
05:34
901 км.
22 ч. 11 мин.
Джанкой
06:58
07:25
998 км.
23 ч. 38 мин.
Симферополь
08:50
1084 км.
1 д. 1 ч. 30 мин.
