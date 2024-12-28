Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 555Ж Волгоград — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
16:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Петров Вал
20:21
20:26
166 км.
3 ч. 46 мин.
Саратов 1
Пассажирский
23:50
01:10
331 км.
7 ч. 15 мин.
Татищево
02:00
02:02
362 км.
9 ч. 25 мин.
Аткарск
02:50
03:07
408 км.
10 ч. 15 мин.
Ртищево 1
04:50
05:25
501 км.
12 ч. 15 мин.
Вертуновская
05:54
05:56
525 км.
13 ч. 19 мин.
Тамала
06:24
06:26
548 км.
13 ч. 49 мин.
Умет
06:44
06:46
567 км.
14 ч. 9 мин.
Кирсанов
07:03
07:06
585 км.
14 ч. 28 мин.
Тамбов 1
08:20
08:25
673 км.
15 ч. 45 мин.
Никифоровка
09:23
09:25
720 км.
16 ч. 48 мин.
Мичуринск
Уральский
09:54
10:40
739 км.
17 ч. 19 мин.
Грязи
Воронежские
11:35
12:05
797 км.
19 ч. 0 мин.
Липецк
12:51
13:33
826 км.
20 ч. 16 мин.
Елец
15:00
15:35
896 км.
22 ч. 25 мин.
Ефремов
17:55
17:57
962 км.
1 д. 1 ч. 20 мин.
Узловая 1
Московской жд
19:46
19:50
1054 км.
1 д. 3 ч. 11 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
23:56
1251 км.
1 д. 7 ч. 21 мин.
