Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 396С Симферополь — Астрахань.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
20:30
1 д. 11 ч. 22 мин.
07:52
25
Маршрут следования поезда 396С Симферополь — Астрахань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Астрахань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
20:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
21:49
22:14
86 км.
1 ч. 19 мин.
Владиславовка
23:36
23:41
183 км.
3 ч. 6 мин.
Семь Колодезей
00:14
00:19
217 км.
3 ч. 44 мин.
Багерово
01:01
01:06
259 км.
4 ч. 31 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
01:22
01:27
269 км.
4 ч. 52 мин.
Тамань
01:53
02:23
313 км.
5 ч. 23 мин.
Краснодар 1
06:39
06:54
472 км.
10 ч. 9 мин.
Усть-Лабинская
08:22
08:24
531 км.
11 ч. 52 мин.
Кавказская
09:43
10:35
603 км.
13 ч. 13 мин.
Белоглинская
13:00
13:02
678 км.
16 ч. 30 мин.
Сальск
14:48
15:18
747 км.
18 ч. 18 мин.
Зимовники
18:26
18:31
849 км.
21 ч. 56 мин.
Ремонтная
19:08
19:15
885 км.
22 ч. 38 мин.
Котельниково
20:11
20:17
922 км.
23 ч. 41 мин.
Жутово
21:15
21:17
975 км.
1 д. 0 ч. 45 мин.
Сарепта
23:02
23:04
1063 км.
1 д. 2 ч. 32 мин.
Волгоград 1
23:40
00:50
1084 км.
1 д. 3 ч. 10 мин.
Волжский
01:41
01:43
1105 км.
1 д. 5 ч. 11 мин.
Владимировка
03:23
03:26
1223 км.
1 д. 6 ч. 53 мин.
Верхний Баскунчак
04:10
04:15
1264 км.
1 д. 7 ч. 40 мин.
Харабалинская
05:34
05:36
1363 км.
1 д. 9 ч. 4 мин.
Ашулук
05:54
05:56
1377 км.
1 д. 9 ч. 24 мин.
Аксарайская
06:57
06:59
1450 км.
1 д. 10 ч. 27 мин.
Астрахань
07:52
1498 км.
1 д. 11 ч. 22 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Симферополь → Астрахань Распечатать расписание поезда