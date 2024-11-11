Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 167Ы Красноярск — Адлер. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
04:35
4 д. 4 ч. 3 мин.
08:38
43
Маршрут следования поезда 167Ы Красноярск — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Красноярск — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Красноярск
Пассажирский
04:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ачинск 1
07:43
07:53
146 км.
3 ч. 8 мин.
Боготол
09:00
09:20
207 км.
4 ч. 25 мин.
Мариинск
11:31
11:57
317 км.
6 ч. 56 мин.
Тайга
14:15
14:35
449 км.
9 ч. 40 мин.
Новосибирск
Главный
18:18
18:39
655 км.
13 ч. 43 мин.
Барабинск
22:32
23:02
945 км.
17 ч. 57 мин.
Омск
Пассажирский
03:01
03:46
1263 км.
22 ч. 26 мин.
Ишим
06:54
07:09
1539 км.
1 д. 2 ч. 19 мин.
Тюмень
11:20
11:40
1808 км.
1 д. 6 ч. 45 мин.
Каменск-Уральский
16:26
16:44
2041 км.
1 д. 11 ч. 51 мин.
Челябинск-Главный
19:30
20:11
2187 км.
1 д. 14 ч. 55 мин.
Уфа
04:57
05:20
2538 км.
2 д. 0 ч. 22 мин.
Аксаково
08:56
08:58
2679 км.
2 д. 4 ч. 21 мин.
Абдулино
09:50
10:02
2728 км.
2 д. 5 ч. 15 мин.
Самара
14:08
15:05
2967 км.
2 д. 9 ч. 33 мин.
Сызрань Город
18:52
19:04
3076 км.
2 д. 14 ч. 17 мин.
Возрождение
20:22
20:24
3128 км.
2 д. 15 ч. 47 мин.
Кулатка
20:46
20:48
3154 км.
2 д. 16 ч. 11 мин.
Сенная
21:54
21:57
3229 км.
2 д. 17 ч. 19 мин.
Саратов 1
Пассажирский
00:52
01:32
3324 км.
2 д. 20 ч. 17 мин.
Петров Вал
05:32
05:34
3489 км.
3 д. 0 ч. 57 мин.
Волгоград 1
08:55
09:41
3655 км.
3 д. 4 ч. 20 мин.
Котельниково
13:03
13:08
3812 км.
3 д. 8 ч. 28 мин.
Ремонтная
13:49
13:54
3849 км.
3 д. 9 ч. 14 мин.
Зимовники
14:48
14:51
3885 км.
3 д. 10 ч. 13 мин.
Двойная
15:35
15:38
3929 км.
3 д. 11 ч. 0 мин.
Сальск
16:40
17:10
3987 км.
3 д. 12 ч. 5 мин.
Песчанокопская
18:26
18:31
4036 км.
3 д. 13 ч. 51 мин.
Ея
19:11
19:16
4074 км.
3 д. 14 ч. 36 мин.
Ровное
19:28
19:31
4082 км.
3 д. 14 ч. 53 мин.
Тихорецкая
21:03
21:06
4118 км.
3 д. 16 ч. 28 мин.
Выселки
22:47
22:52
4165 км.
3 д. 18 ч. 12 мин.
Кореновск
23:51
23:54
4184 км.
3 д. 19 ч. 16 мин.
Динская
00:24
00:26
4218 км.
3 д. 19 ч. 49 мин.
Краснодар 1
01:44
01:52
4245 км.
3 д. 21 ч. 9 мин.
Горячий Ключ
03:09
03:44
4287 км.
3 д. 22 ч. 34 мин.
Туапсе
05:20
05:32
4348 км.
4 д. 0 ч. 45 мин.
Лазаревская
06:14
06:26
4375 км.
4 д. 1 ч. 39 мин.
Лоо
07:25
07:30
4407 км.
4 д. 2 ч. 50 мин.
Сочи
07:57
08:07
4423 км.
4 д. 3 ч. 22 мин.
Хоста
08:25
08:27
4436 км.
4 д. 3 ч. 50 мин.
Адлер
08:38
4444 км.
4 д. 4 ч. 3 мин.
