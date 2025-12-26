Маршрут следования поезда 408С Адлер — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
13:56
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
14:08
14:10
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
14:30
14:40
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
15:10
15:25
37 км.
1 ч. 14 мин.
Лазаревская
16:05
16:10
69 км.
2 ч. 9 мин.
Туапсе
16:59
17:10
96 км.
3 ч. 3 мин.
Хадыженская
19:03
19:10
145 км.
5 ч. 7 мин.
Белореченская
20:57
21:32
193 км.
7 ч. 1 мин.
Курганная
22:51
22:55
250 км.
8 ч. 55 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
23:42
23:45
290 км.
9 ч. 46 мин.
Кавказская
00:42
01:14
352 км.
10 ч. 46 мин.
Тихорецкая
02:05
02:10
410 км.
12 ч. 9 мин.
Ростов
Главный
06:08
06:35
565 км.
16 ч. 12 мин.
Новочеркасск
07:47
07:49
603 км.
17 ч. 51 мин.
Шахтная
09:37
09:39
639 км.
19 ч. 41 мин.
Сулин
10:21
10:23
657 км.
20 ч. 25 мин.
Лихая
12:00
12:30
688 км.
22 ч. 4 мин.
Белая Калитва
13:46
13:48
732 км.
23 ч. 50 мин.
Тацинская
14:56
14:58
768 км.
1 д. 1 ч. 0 мин.
Морозовская
15:55
16:04
812 км.
1 д. 1 ч. 59 мин.
Обливская
17:02
17:04
865 км.
1 д. 3 ч. 6 мин.
Суровикино
17:30
17:32
891 км.
1 д. 3 ч. 34 мин.
Волгоград 1
20:05
20:42
1014 км.
1 д. 6 ч. 9 мин.
Петров Вал
23:58
00:01
1180 км.
1 д. 10 ч. 2 мин.
Карамыш
01:46
01:48
1274 км.
1 д. 11 ч. 50 мин.
Саратов 1
Пассажирский
03:36
04:16
1346 км.
1 д. 13 ч. 40 мин.
Сенная
06:49
06:51
1441 км.
1 д. 16 ч. 53 мин.
Вольск 2
07:28
07:31
1465 км.
1 д. 17 ч. 32 мин.
Балаково
08:21
08:24
1499 км.
1 д. 18 ч. 25 мин.
Пугачевск
09:46
09:56
1567 км.
1 д. 19 ч. 50 мин.
Чапаевск
12:28
12:30
1690 км.
1 д. 22 ч. 32 мин.
Самара
13:14
13:52
1726 км.
1 д. 23 ч. 18 мин.
Кинель
14:34
14:36
1760 км.
2 д. 0 ч. 38 мин.
Новоотрадная
15:16
15:18
1809 км.
2 д. 1 ч. 20 мин.
Похвистнево
16:14
16:16
1870 км.
2 д. 2 ч. 18 мин.
Бугуруслан
16:37
16:39
1889 км.
2 д. 2 ч. 41 мин.
Абдулино
17:55
17:57
1970 км.
2 д. 3 ч. 59 мин.
Приютово
18:32
18:34
2000 км.
2 д. 4 ч. 36 мин.
Аксаково
18:55
18:57
2019 км.
2 д. 4 ч. 59 мин.
Раевка
20:10
20:12
2070 км.
2 д. 6 ч. 14 мин.
Уфа
22:28
23:04
2170 км.
2 д. 8 ч. 32 мин.
Аша
00:35
00:37
2258 км.
2 д. 10 ч. 39 мин.
Кропачево
01:41
01:56
2303 км.
2 д. 11 ч. 45 мин.
Усть-Катав
02:23
02:25
2318 км.
2 д. 12 ч. 27 мин.
Вязовая
02:42
02:44
2329 км.
2 д. 12 ч. 46 мин.
Сулея
03:27
03:29
2371 км.
2 д. 13 ч. 31 мин.
Бердяуш
03:55
03:57
2387 км.
2 д. 13 ч. 59 мин.
Златоуст
04:55
04:59
2423 км.
2 д. 14 ч. 59 мин.
Миасс 1
06:06
06:10
2455 км.
2 д. 16 ч. 10 мин.
Чебаркуль
06:33
06:35
2470 км.
2 д. 16 ч. 37 мин.
Челябинск-Главный
07:50
2539 км.
2 д. 17 ч. 54 мин.
