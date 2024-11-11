Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 279Ж Волгоград — Нижний Новгород.
Маршрут следования поезда 279Ж Волгоград — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
08:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Саратов 1
Пассажирский
14:50
15:30
331 км.
6 ч. 35 мин.
Татищево
16:27
16:32
362 км.
8 ч. 12 мин.
Аткарск
17:16
17:20
408 км.
9 ч. 1 мин.
Ртищево 1
19:00
19:35
501 км.
10 ч. 45 мин.
Пенза 1
22:22
23:12
634 км.
14 ч. 7 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
09:20
987 км.
1 д. 1 ч. 5 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ох мать моя женщина. Я уже думала что никогда в таких поездах не буду ехать и подобное Г не ездит уже по дорогам. КАК ЖЕ Я ОШИБАЛАСЬ!
Ну не самый лучший поезд. Проводница хорошая, старательная милая молодая девушка. Но поезд очень старый отсюда и все проблемы.
Ехала с дочкой в этом поезде. Брала плацкарт. В вагоне было очень душно и форточку никак не открыть потому что окна без форточек. Очень старый вагон. Вентиляция еле проветривала. Когда были остановки и открывали двери – хоть можно было свежего воздуха вдохнуть.
Добрый день. Расскажу свое впечатление об этом поезде. Ехал я с женой. Если бы не совсем свежее постельное белье, то в целом можно сказать что ехать можно. Тем более если учесть что это один из самых дешевых поездов в этом направлении. Но давать простыни с дырками и настолько старые что дырки просто протерлись, вы меня извините.
Спасибо за приятное времяпровождение! Проводница Жанна очень хорошо выполняла свои обязанности и следила за чистотой в поезде. Благодарю!.