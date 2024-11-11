Поезд 201Ы Красноярск — Анапа

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

11:36

Красноярск

3 д. 18 ч. 49 мин.

06:25

Анапа

68

Маршрут следования поезда 201Ы Красноярск — Анапа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Красноярск — Анапа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Красноярск
Пассажирский

11:36

0 км.

0 ч. 0 мин.

Козулька

13:38

2 мин.

13:40

90 км.

2 ч. 2 мин.

Ачинск 1

14:42

5 мин.

14:47

146 км.

3 ч. 6 мин.

Боготол

15:56

2 мин.

15:58

207 км.

4 ч. 20 мин.

Тяжин

17:00

2 мин.

17:02

270 км.

5 ч. 24 мин.

Мариинск

17:52

27 мин.

18:19

319 км.

6 ч. 16 мин.

Анжерская

19:59

2 мин.

20:01

424 км.

8 ч. 23 мин.

Тайга

20:29

4 мин.

20:33

450 км.

8 ч. 53 мин.

Юрга 1

21:31

2 мин.

21:33

512 км.

9 ч. 55 мин.

Новосибирск
Главный

23:44

18 мин.

00:02

656 км.

12 ч. 8 мин.

Барабинск

04:08

30 мин.

04:38

946 км.

16 ч. 32 мин.

Чаны

05:46

2 мин.

05:48

1046 км.

18 ч. 10 мин.

Татарская

06:22

2 мин.

06:24

1097 км.

18 ч. 46 мин.

Калачинская

07:19

2 мин.

07:21

1186 км.

19 ч. 43 мин.

Омск
Пассажирский

08:21

20 мин.

08:41

1262 км.

20 ч. 45 мин.

Исилькуль

10:25

52 мин.

11:17

1397 км.

22 ч. 49 мин.

Петропавловск

13:02

40 мин.

13:42

1530 км.

1 д. 1 ч. 26 мин.

Петухово

14:54

20 мин.

15:14

1615 км.

1 д. 3 ч. 18 мин.

Макушино

15:48

2 мин.

15:50

1660 км.

1 д. 4 ч. 12 мин.

Лебяжья-Сибирская

16:26

1 мин.

16:27

1706 км.

1 д. 4 ч. 50 мин.

Варгаши

16:58

1 мин.

16:59

1750 км.

1 д. 5 ч. 22 мин.

Курган

17:35

21 мин.

17:56

1782 км.

1 д. 5 ч. 59 мин.

Юргамыш

18:37

1 мин.

18:38

1837 км.

1 д. 7 ч. 1 мин.

Мишкино

19:05

1 мин.

19:06

1871 км.

1 д. 7 ч. 29 мин.

Шумиха

19:37

1 мин.

19:38

1912 км.

1 д. 8 ч. 1 мин.

Щучье

20:08

1 мин.

20:09

1947 км.

1 д. 8 ч. 32 мин.

Челябинск-Главный

21:21

48 мин.

22:09

2031 км.

1 д. 9 ч. 45 мин.

Миасс 1

23:41

2 мин.

23:43

2113 км.

1 д. 12 ч. 5 мин.

Златоуст

00:55

2 мин.

00:57

2145 км.

1 д. 13 ч. 19 мин.

Бердяуш

01:55

1 мин.

01:56

2181 км.

1 д. 14 ч. 19 мин.

Сулея

02:24

1 мин.

02:25

2197 км.

1 д. 14 ч. 48 мин.

Вязовая

03:14

1 мин.

03:15

2239 км.

1 д. 15 ч. 38 мин.

Усть-Катав

03:30

1 мин.

03:31

2250 км.

1 д. 15 ч. 54 мин.

Кропачево

03:55

23 мин.

04:18

2265 км.

1 д. 16 ч. 19 мин.

Уфа

07:21

32 мин.

07:53

2398 км.

1 д. 19 ч. 45 мин.

Раевка

10:04

2 мин.

10:06

2498 км.

1 д. 22 ч. 28 мин.

Шафраново

10:27

2 мин.

10:29

2511 км.

1 д. 22 ч. 51 мин.

Аксаково

11:18

3 мин.

11:21

2552 км.

1 д. 23 ч. 42 мин.

Приютово

11:39

2 мин.

11:41

2571 км.

2 д. 0 ч. 3 мин.

Абдулино

12:11

2 мин.

12:13

2601 км.

2 д. 0 ч. 35 мин.

Бугуруслан

13:42

2 мин.

13:44

2682 км.

2 д. 2 ч. 6 мин.

Самара

16:27

49 мин.

17:16

2841 км.

2 д. 4 ч. 51 мин.

Сызрань Город

20:34

12 мин.

20:46

2950 км.

2 д. 8 ч. 58 мин.

Возрождение

22:07

2 мин.

22:09

3002 км.

2 д. 10 ч. 31 мин.

Кулатка

22:31

2 мин.

22:33

3028 км.

2 д. 10 ч. 55 мин.

Сенная

23:36

2 мин.

23:38

3103 км.

2 д. 12 ч. 0 мин.

Саратов 1
Пассажирский

01:48

44 мин.

02:32

3198 км.

2 д. 14 ч. 12 мин.

Карамыш

04:18

3 мин.

04:21

3270 км.

2 д. 16 ч. 42 мин.

Петров Вал

06:01

3 мин.

06:04

3364 км.

2 д. 18 ч. 25 мин.

Волгоград 1

09:39

35 мин.

10:14

3530 км.

2 д. 22 ч. 3 мин.

Сарепта

10:51

2 мин.

10:53

3551 км.

2 д. 23 ч. 15 мин.

Жутово

12:26

2 мин.

12:28

3639 км.

3 д. 0 ч. 50 мин.

Котельниково

13:22

2 мин.

13:24

3692 км.

3 д. 1 ч. 46 мин.

Ремонтная

14:13

3 мин.

14:16

3729 км.

3 д. 2 ч. 37 мин.

Зимовники

14:58

3 мин.

15:01

3765 км.

3 д. 3 ч. 22 мин.

Куберле

15:32

2 мин.

15:34

3790 км.

3 д. 3 ч. 56 мин.

Пролетарская

16:33

3 мин.

16:36

3841 км.

3 д. 4 ч. 57 мин.

Сальск

17:10

20 мин.

17:30

3868 км.

3 д. 5 ч. 34 мин.

Белоглинская

18:50

5 мин.

18:55

3937 км.

3 д. 7 ч. 14 мин.

Ея

19:20

5 мин.

19:25

3955 км.

3 д. 7 ч. 44 мин.

Тихорецкая

20:22

18 мин.

20:40

4000 км.

3 д. 8 ч. 46 мин.

Выселки

21:50

10 мин.

22:00

4047 км.

3 д. 10 ч. 14 мин.

Кореновск

22:40

3 мин.

22:43

4066 км.

3 д. 11 ч. 4 мин.

Динская

00:02

3 мин.

00:05

4100 км.

3 д. 12 ч. 26 мин.

Краснодар 1

01:27

39 мин.

02:06

4127 км.

3 д. 13 ч. 51 мин.

Абинская

03:24

2 мин.

03:26

4195 км.

3 д. 15 ч. 48 мин.

Крымская

03:45

50 мин.

04:35

4206 км.

3 д. 16 ч. 9 мин.

Анапа

06:25

4260 км.

3 д. 18 ч. 49 мин.

Информация о поезде 201Ы

Планируете поездку по маршруту Красноярск — Анапа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 201Ы. Этот поезд отправляется со станции Красноярск в 11:36 и прибывает на конечную станцию Анапа в 06:25. Вся дорога занимает 3 д. 18 ч. 49 мин., а суммарное время стоянок составляет - 11 ч. 49 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 201Ы

Количество остановок поезда:

68 станций

Самая длинная остановка:

52 мин. – станция Исилькуль

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Оставить отзыв о поезде 201Ы:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
