Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 201Ы Красноярск — Анапа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
11:36
3 д. 18 ч. 49 мин.
06:25
68
Маршрут следования поезда 201Ы Красноярск — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Красноярск — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Красноярск
Пассажирский
11:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Козулька
13:38
13:40
90 км.
2 ч. 2 мин.
Ачинск 1
14:42
14:47
146 км.
3 ч. 6 мин.
Боготол
15:56
15:58
207 км.
4 ч. 20 мин.
Тяжин
17:00
17:02
270 км.
5 ч. 24 мин.
Мариинск
17:52
18:19
319 км.
6 ч. 16 мин.
Анжерская
19:59
20:01
424 км.
8 ч. 23 мин.
Тайга
20:29
20:33
450 км.
8 ч. 53 мин.
Юрга 1
21:31
21:33
512 км.
9 ч. 55 мин.
Новосибирск
Главный
23:44
00:02
656 км.
12 ч. 8 мин.
Барабинск
04:08
04:38
946 км.
16 ч. 32 мин.
Чаны
05:46
05:48
1046 км.
18 ч. 10 мин.
Татарская
06:22
06:24
1097 км.
18 ч. 46 мин.
Калачинская
07:19
07:21
1186 км.
19 ч. 43 мин.
Омск
Пассажирский
08:21
08:41
1262 км.
20 ч. 45 мин.
Исилькуль
10:25
11:17
1397 км.
22 ч. 49 мин.
Петропавловск
13:02
13:42
1530 км.
1 д. 1 ч. 26 мин.
Петухово
14:54
15:14
1615 км.
1 д. 3 ч. 18 мин.
Макушино
15:48
15:50
1660 км.
1 д. 4 ч. 12 мин.
Лебяжья-Сибирская
16:26
16:27
1706 км.
1 д. 4 ч. 50 мин.
Варгаши
16:58
16:59
1750 км.
1 д. 5 ч. 22 мин.
Курган
17:35
17:56
1782 км.
1 д. 5 ч. 59 мин.
Юргамыш
18:37
18:38
1837 км.
1 д. 7 ч. 1 мин.
Мишкино
19:05
19:06
1871 км.
1 д. 7 ч. 29 мин.
Шумиха
19:37
19:38
1912 км.
1 д. 8 ч. 1 мин.
Щучье
20:08
20:09
1947 км.
1 д. 8 ч. 32 мин.
Челябинск-Главный
21:21
22:09
2031 км.
1 д. 9 ч. 45 мин.
Миасс 1
23:41
23:43
2113 км.
1 д. 12 ч. 5 мин.
Златоуст
00:55
00:57
2145 км.
1 д. 13 ч. 19 мин.
Бердяуш
01:55
01:56
2181 км.
1 д. 14 ч. 19 мин.
Сулея
02:24
02:25
2197 км.
1 д. 14 ч. 48 мин.
Вязовая
03:14
03:15
2239 км.
1 д. 15 ч. 38 мин.
Усть-Катав
03:30
03:31
2250 км.
1 д. 15 ч. 54 мин.
Кропачево
03:55
04:18
2265 км.
1 д. 16 ч. 19 мин.
Уфа
07:21
07:53
2398 км.
1 д. 19 ч. 45 мин.
Раевка
10:04
10:06
2498 км.
1 д. 22 ч. 28 мин.
Шафраново
10:27
10:29
2511 км.
1 д. 22 ч. 51 мин.
Аксаково
11:18
11:21
2552 км.
1 д. 23 ч. 42 мин.
Приютово
11:39
11:41
2571 км.
2 д. 0 ч. 3 мин.
Абдулино
12:11
12:13
2601 км.
2 д. 0 ч. 35 мин.
Бугуруслан
13:42
13:44
2682 км.
2 д. 2 ч. 6 мин.
Самара
16:27
17:16
2841 км.
2 д. 4 ч. 51 мин.
Сызрань Город
20:34
20:46
2950 км.
2 д. 8 ч. 58 мин.
Возрождение
22:07
22:09
3002 км.
2 д. 10 ч. 31 мин.
Кулатка
22:31
22:33
3028 км.
2 д. 10 ч. 55 мин.
Сенная
23:36
23:38
3103 км.
2 д. 12 ч. 0 мин.
Саратов 1
Пассажирский
01:48
02:32
3198 км.
2 д. 14 ч. 12 мин.
Карамыш
04:18
04:21
3270 км.
2 д. 16 ч. 42 мин.
Петров Вал
06:01
06:04
3364 км.
2 д. 18 ч. 25 мин.
Волгоград 1
09:39
10:14
3530 км.
2 д. 22 ч. 3 мин.
Сарепта
10:51
10:53
3551 км.
2 д. 23 ч. 15 мин.
Жутово
12:26
12:28
3639 км.
3 д. 0 ч. 50 мин.
Котельниково
13:22
13:24
3692 км.
3 д. 1 ч. 46 мин.
Ремонтная
14:13
14:16
3729 км.
3 д. 2 ч. 37 мин.
Зимовники
14:58
15:01
3765 км.
3 д. 3 ч. 22 мин.
Куберле
15:32
15:34
3790 км.
3 д. 3 ч. 56 мин.
Пролетарская
16:33
16:36
3841 км.
3 д. 4 ч. 57 мин.
Сальск
17:10
17:30
3868 км.
3 д. 5 ч. 34 мин.
Белоглинская
18:50
18:55
3937 км.
3 д. 7 ч. 14 мин.
Ея
19:20
19:25
3955 км.
3 д. 7 ч. 44 мин.
Тихорецкая
20:22
20:40
4000 км.
3 д. 8 ч. 46 мин.
Выселки
21:50
22:00
4047 км.
3 д. 10 ч. 14 мин.
Кореновск
22:40
22:43
4066 км.
3 д. 11 ч. 4 мин.
Динская
00:02
00:05
4100 км.
3 д. 12 ч. 26 мин.
Краснодар 1
01:27
02:06
4127 км.
3 д. 13 ч. 51 мин.
Абинская
03:24
03:26
4195 км.
3 д. 15 ч. 48 мин.
Крымская
03:45
04:35
4206 км.
3 д. 16 ч. 9 мин.
Анапа
06:25
4260 км.
3 д. 18 ч. 49 мин.
