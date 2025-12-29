Маршрут следования поезда 207С Волгоград — Воронеж на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Воронеж с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
20:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Арчеда
23:13
23:15
132 км.
2 ч. 33 мин.
Себряково
00:13
00:16
176 км.
3 ч. 33 мин.
Филоново
01:35
01:37
241 км.
4 ч. 55 мин.
Алексиково
02:52
02:54
294 км.
6 ч. 12 мин.
Поворино
03:30
04:05
320 км.
6 ч. 50 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
07:53
09:02
512 км.
11 ч. 13 мин.
Колодезная
09:50
09:52
555 км.
13 ч. 10 мин.
Воронеж 1
11:20
592 км.
14 ч. 40 мин.
