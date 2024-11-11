Расписание отправления поездов со станции Воронеж на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
191С
Ростов-на-Дону
Москва
00:18
Воронеж 1
23 ч. 29 мин.
10:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
582В
Москва
Минеральные Воды
00:22
Воронеж 1
1 д. 7 ч. 7 мин.
19:52
Минеральные Воды
382С
Грозный
Москва
00:37
Воронеж 1
1 д. 17 ч. 40 мин.
10:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
542С
Адлер
Москва
00:37
Воронеж 1
1 д. 17 ч. 8 мин.
10:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
455Х
Москва
Белгород
00:47
Воронеж 1
20 ч. 10 мин.
09:00
Белгород
243В
Санкт-Петербург
Минеральные Воды
00:52
Воронеж 1
1 д. 21 ч. 2 мин.
21:42
Минеральные Воды
479А
Санкт-Петербург
Сухум (Абхазия)
00:58
Воронеж 1
2 д. 10 ч. 25 мин.
09:55
Сухум
481А
Санкт-Петербург
Имеретинский Курорт (Адлер)
00:58
Воронеж 1
2 д. 5 ч. 18 мин.
04:48
Имеретинский Курорт
381С
Гудермес
Москва
01:10
Воронеж 1
1 д. 16 ч. 51 мин.
11:27
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
208С
Таврия
Симферополь
Белгород
01:12
Воронеж 1
1 д. 11 ч. 50 мин.
09:00
Белгород
513С
Анапа
Тамбов
01:40
Воронеж 1
1 д. 6 ч. 15 мин.
06:10
Тамбов 1
565С
Анапа
Смоленск
01:40
Воронеж 1
1 д. 17 ч. 30 мин.
17:25
Смоленск (Центральный)
573Э
Анапа
Архангельск
02:12
Воронеж 1
2 д. 8 ч. 50 мин.
10:25
Архангельск-Город
575С
Анапа
Котлас
02:12
Воронеж 1
2 д. 10 ч. 15 мин.
11:50
Котлас Южный
575Э
Анапа
Сыктывкар
02:12
Воронеж 1
2 д. 17 ч. 27 мин.
19:02
Сыктывкар
382Я
Москва
Грозный
02:15
Воронеж 1
1 д. 17 ч. 7 мин.
08:41
Грозный
542М
Москва
Адлер
02:15
Воронеж 1
1 д. 16 ч. 35 мин.
08:09
Адлер
209В
Воронеж
Белгород
02:15
Воронеж 1
6 ч. 35 мин.
08:50
Белгород
472С
Адлер
Москва
02:25
Воронеж 1
1 д. 14 ч. 59 мин.
12:09
Москва (Павелецкий Вокзал)
456В
Белгород
Москва
02:25
Воронеж 1
19 ч. 14 мин.
12:09
Москва (Павелецкий Вокзал)
576Э
Симферополь
Белгород
02:30
Воронеж 1
1 д. 13 ч. 5 мин.
10:15
Белгород
550Щ
Москва
Адлер
02:44
Воронеж 1
1 д. 13 ч. 26 мин.
05:32
Адлер
243Ж
Ростов-на-Дону
Москва
02:48
Воронеж 1
1 д. 5 ч. 18 мин.
16:50
Москва (Курский Вокзал)
261Я
Архангельск
Адлер
02:50
Воронеж 1
2 д. 8 ч. 52 мин.
04:22
Адлер
187С
Архангельск
Новороссийск
02:50
Воронеж 1
2 д. 3 ч. 10 мин.
22:40
Новороссийск
287М
Москва
Новороссийск
02:57
Воронеж 1
1 д. 6 ч. 36 мин.
22:30
Новороссийск
561М
Москва
Имеретинский Курорт (Адлер)
02:57
Воронеж 1
1 д. 14 ч. 20 мин.
06:14
Имеретинский Курорт
527С
Таврия
Ростов-на-Дону
Москва
03:05
Воронеж 1
1 д. 1 ч. 35 мин.
13:07
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
456С
Таврия
Симферополь
Белгород
03:25
Воронеж 1
1 д. 13 ч. 20 мин.
10:30
Белгород
471М
Москва
Адлер
03:56
Воронеж 1
1 д. 12 ч. 28 мин.
05:03
Адлер
468М
Смоленск
Имеретинский Курорт (Адлер)
04:10
Воронеж 1
1 д. 19 ч. 11 мин.
06:56
Имеретинский Курорт
559М
Москва
Новороссийск
04:10
Воронеж 1
1 д. 20 ч. 59 мин.
06:40
Новороссийск
360Ч
Калининград
Адлер
04:23
Воронеж 1
2 д. 11 ч. 35 мин.
06:27
Адлер
459В
Тамбов
Адлер
05:20
Воронеж 1
1 д. 7 ч. 52 мин.
06:47
Адлер
306М
Москва
Сухум (Абхазия)
05:20
Воронеж 1
1 д. 14 ч. 53 мин.
10:43
Сухум
459Й
Воронеж
Адлер
05:20
Воронеж 1
1 д. 1 ч. 27 мин.
06:47
Адлер
449В
Воронеж
Адлер
05:20
Воронеж 1
1 д. 1 ч. 27 мин.
06:47
Адлер
292М
Москва
Адлер
05:22
Воронеж 1
1 д. 9 ч. 3 мин.
04:53
Адлер
544Ж
Белгород
Анапа
05:28
Воронеж 1
1 д. 8 ч. 5 мин.
07:25
Анапа
479С
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
05:35
Воронеж 1
1 д. 13 ч. 7 мин.
06:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
480С
Сухум (Абхазия)
Санкт-Петербург
05:43
Воронеж 1
2 д. 10 ч. 50 мин.
06:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
243Э
Минеральные Воды
Санкт-Петербург
05:53
Воронеж 1
1 д. 18 ч. 5 мин.
03:45
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
480Й
Адлер
Санкт-Петербург
05:53
Воронеж 1
2 д. 2 ч. 23 мин.
04:20
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
268Х
Москва
Адлер
05:53
Воронеж 1
1 д. 9 ч. 21 мин.
05:11
Адлер
304М
Москва
Сухум (Абхазия)
05:53
Воронеж 1
1 д. 14 ч. 53 мин.
10:43
Сухум
165М
Таврия
Москва
Симферополь
06:25
Воронеж 1
1 д. 17 ч. 55 мин.
11:40
Симферополь
481Я
Москва
Новороссийск
06:27
Воронеж 1
1 д. 13 ч. 20 мин.
06:55
Новороссийск
462В
Таврия
Белгород
Симферополь
06:33
Воронеж 1
1 д. 15 ч. 30 мин.
14:50
Симферополь
065В
Воронеж
Москва
06:35
Воронеж 1
8 ч. 7 мин.
14:42
Москва (Павелецкий Вокзал)
553Щ
Москва
Новороссийск
06:40
Воронеж 1
1 д. 17 ч. 18 мин.
06:40
Новороссийск
537Щ
Москва
Анапа
06:40
Воронеж 1
1 д. 18 ч. 53 мин.
08:15
Анапа
143С
Кисловодск
Москва
06:55
Воронеж 1
1 д. 8 ч. 52 мин.
19:08
Москва (Курский Вокзал)
143Й
Кисловодск
Москва
07:00
Воронеж 1
1 д. 12 ч. 24 мин.
22:40
Москва (Павелецкий Вокзал)
593В
Салехард
Анапа
07:20
Воронеж 1
4 д. 14 ч. 35 мин.
06:05
Анапа
034С
Осетия
Москва
Владикавказ
07:23
Воронеж 1
1 д. 12 ч. 8 мин.
09:58
Владикавказ
737Ж
Двухэтажный Состав
Воронеж
Москва
07:35
Воронеж 1
6 ч. 24 мин.
13:59
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
239Ж
Воронеж
Москва
07:35
Воронеж 1
6 ч. 24 мин.
13:59
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
146Э
Ингушетия
Москва
Назрань
08:05
Воронеж 1
1 д. 8 ч. 15 мин.
07:43
Назрань
044М
Москва
Имеретинский Курорт (Адлер)
08:05
Воронеж 1
1 д. 10 ч. 3 мин.
09:31
Имеретинский Курорт
062Ч
Эльбрус
Москва
Нальчик
09:08
Воронеж 1
1 д. 10 ч. 48 мин.
09:06
Нальчик
204Х
Москва
Минеральные Воды
09:08
Воронеж 1
1 д. 6 ч. 25 мин.
04:43
Минеральные Воды
931В
Туристский Поезд Бобрёнок
Воронеж
Хава (Верхняя)
09:12
Воронеж 1
1 ч. 47 мин.
10:59
Хава
517М
Москва
Анапа
09:25
Воронеж 1
1 д. 11 ч. 20 мин.
08:05
Анапа
204Э
Москва
Нальчик
09:37
Воронеж 1
1 д. 10 ч. 33 мин.
10:23
Нальчик
276Х
Москва
Ростов-на-Дону
09:37
Воронеж 1
20 ч. 56 мин.
20:46
Ростов (Главный)
109В
Москва
Анапа
09:58
Воронеж 1
1 д. 14 ч. 25 мин.
07:15
Анапа
585Ж
Воронеж
Нижний Новгород
10:10
Воронеж 1
22 ч. 8 мин.
08:18
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
577В
Воронеж
Казань
10:20
Воронеж 1
22 ч. 45 мин.
09:05
Казань (Пассажирская)
302Б
Минск (Беларусь)
Адлер
10:33
Воронеж 1
2 д. 0 ч. 30 мин.
11:51
Адлер
490Б
Минск (Беларусь)
Анапа
10:33
Воронеж 1
1 д. 23 ч. 16 мин.
10:37
Анапа
460С
Адлер
Тамбов
10:45
Воронеж 1
1 д. 6 ч. 40 мин.
16:10
Тамбов 1
921Ы
Воронеж
Москва
11:35
Воронеж 1
21 ч. 40 мин.
09:15
Москва (Киевский Вокзал)
374М
Таврия
Смоленск
Симферополь
12:15
Воронеж 1
2 д. 3 ч. 20 мин.
22:10
Симферополь
536А
Смоленск
Анапа
12:20
Воронеж 1
1 д. 14 ч. 24 мин.
09:45
Анапа
273В
Воронеж
Москва
12:35
Воронеж 1
7 ч. 40 мин.
20:15
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
175Ч
Санкт-Петербург
Адлер
12:50
Воронеж 1
1 д. 16 ч. 35 мин.
09:55
Адлер
035А
Северная Пальмира (Двухэтажный)
Санкт-Петербург
Адлер
12:55
Воронеж 1
1 д. 13 ч. 37 мин.
09:42
Адлер
035В
Санкт-Петербург
Адлер
13:00
Воронеж 1
1 д. 14 ч. 37 мин.
10:43
Адлер
083С
Москва
Адлер
13:10
Воронеж 1
1 д. 11 ч. 15 мин.
10:49
Адлер
083М
Москва
Адлер
13:22
Воронеж 1
1 д. 15 ч. 15 мин.
11:00
Адлер
297В
Воронеж
Самара
13:30
Воронеж 1
19 ч. 54 мин.
09:24
Самара
195Х
Москва
Симферополь
13:30
Воронеж 1
1 д. 19 ч. 55 мин.
17:00
Симферополь
229Ж
Воронеж
Белгород
13:48
Воронеж 1
6 ч. 20 мин.
20:08
Белгород
939М
Москва
Москва
13:48
Воронеж 1
3 д. 20 ч. 15 мин.
07:35
Москва Киевская Тур
111В
Воронеж
Санкт-Петербург
14:00
Воронеж 1
21 ч. 10 мин.
11:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
506С
Новороссийск
Тамбов
14:00
Воронеж 1
1 д. 1 ч. 20 мин.
18:30
Тамбов 1
502С
Адлер
Москва
14:00
Воронеж 1
1 д. 15 ч. 34 мин.
04:10
Москва (Павелецкий Вокзал)
505В
Тамбов
Новороссийск
14:20
Воронеж 1
1 д. 3 ч. 0 мин.
11:25
Новороссийск
513В
Тамбов
Анапа
14:20
Воронеж 1
1 д. 4 ч. 55 мин.
13:20
Анапа
261Ч
Воронеж
Москва
14:20
Воронеж 1
12 ч. 20 мин.
02:40
Москва (Павелецкий Вокзал)
501М
Москва
Дербент
14:20
Воронеж 1
1 д. 23 ч. 32 мин.
23:31
Дербент
084Э
Адлер
Москва
14:45
Воронеж 1
1 д. 14 ч. 11 мин.
05:25
Москва (Курский Вокзал)
253С
Кисловодск
Москва
14:45
Воронеж 1
1 д. 14 ч. 16 мин.
05:25
Москва (Курский Вокзал)
084С
Адлер
Москва
14:46
Воронеж 1
1 д. 18 ч. 27 мин.
09:15
Москва (Киевский Вокзал)
036А
Северная Пальмира
Новороссийск
Санкт-Петербург
14:51
Воронеж 1
1 д. 12 ч. 5 мин.
07:45
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
036Й
Новороссийск
Санкт-Петербург
14:54
Воронеж 1
1 д. 11 ч. 27 мин.
07:45
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
036С
Северная Пальмира (Двухэтажный)
Адлер
Санкт-Петербург
15:00
Воронеж 1
1 д. 13 ч. 59 мин.
07:43
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
235В
Воронеж
Санкт-Петербург
15:00
Воронеж 1
16 ч. 43 мин.
07:43
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
563М
Москва
Анапа
15:20
Воронеж 1
1 д. 14 ч. 54 мин.
12:29
Анапа
565М
Москва
Новороссийск
15:22
Воронеж 1
1 д. 16 ч. 35 мин.
14:05
Новороссийск
243Х
Москва
Ростов-на-Дону
15:22
Воронеж 1
1 д. 4 ч. 45 мин.
05:25
Ростов (Главный)
109С
Анапа
Москва
15:57
Воронеж 1
1 д. 15 ч. 35 мин.
08:40
Москва (Киевский Вокзал)
739Ж
Двухэтажный Состав
Воронеж
Москва
16:21
Воронеж 1
6 ч. 25 мин.
22:46
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
166С
Таврия
Симферополь
Москва
16:32
Воронеж 1
1 д. 17 ч. 5 мин.
05:35
Москва (Павелецкий Вокзал)
164С
Таврия
Феодосия
Москва
16:32
Воронеж 1
1 д. 13 ч. 40 мин.
05:35
Москва (Павелецкий Вокзал)
515В
Воронеж
Москва
16:38
Воронеж 1
12 ч. 57 мин.
05:35
Москва (Павелецкий Вокзал)
185В
Воронеж
Кострома
16:42
Воронеж 1
15 ч. 33 мин.
08:15
Кострома Новая
482С
Новороссийск
Москва
17:00
Воронеж 1
1 д. 13 ч. 5 мин.
05:35
Москва (Павелецкий Вокзал)
124В
Белгород
Новосибирск
18:00
Воронеж 1
2 д. 20 ч. 0 мин.
06:00
Новосибирск (Главный)
157Я
Воронеж
Кострома
18:00
Воронеж 1
14 ч. 55 мин.
08:55
Кострома Новая
264С
Адлер
Санкт-Петербург
18:10
Воронеж 1
2 д. 4 ч. 38 мин.
20:00
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
535С
Анапа
Смоленск
18:10
Воронеж 1
1 д. 17 ч. 2 мин.
13:22
Смоленск (Центральный)
474С
Таврия
Симферополь
Смоленск
18:10
Воронеж 1
1 д. 23 ч. 52 мин.
13:22
Смоленск (Центральный)
374С
Таврия
Симферополь
Смоленск
18:20
Воронеж 1
2 д. 2 ч. 58 мин.
13:08
Смоленск (Центральный)
207Ч
Воронеж
Волгоград
19:05
Воронеж 1
12 ч. 13 мин.
07:18
Волгоград 1
302С
Адлер
Минск (Беларусь)
19:15
Воронеж 1
1 д. 23 ч. 18 мин.
17:10
Минск (Пассажирский)
489С
Анапа
Минск (Беларусь)
19:15
Воронеж 1
1 д. 19 ч. 45 мин.
17:17
Минск (Пассажирский)
262С
Адлер
Архангельск
19:17
Воронеж 1
2 д. 9 ч. 48 мин.
01:00
Архангельск-Город
288С
Новороссийск
Москва
19:28
Воронеж 1
1 д. 7 ч. 53 мин.
05:48
Москва (Павелецкий Вокзал)
562С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
19:28
Воронеж 1
1 д. 14 ч. 38 мин.
05:48
Москва (Павелецкий Вокзал)
248С
Адлер
Москва
19:37
Воронеж 1
1 д. 9 ч. 45 мин.
04:52
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
306Й
Адлер
Москва
19:37
Воронеж 1
1 д. 8 ч. 44 мин.
04:32
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
306С
Сухум (Абхазия)
Москва
19:37
Воронеж 1
1 д. 14 ч. 29 мин.
04:52
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
186С
Таврия
Симферополь
Москва
19:37
Воронеж 1
1 д. 12 ч. 40 мин.
04:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
268С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
19:38
Воронеж 1
1 д. 9 ч. 35 мин.
04:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
304С
Сухум (Абхазия)
Москва
19:38
Воронеж 1
1 д. 14 ч. 17 мин.
04:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
268Э
Адлер
Москва
19:38
Воронеж 1
1 д. 8 ч. 52 мин.
04:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
923Щ
Туристический Поезд Две Губернии
Москва
Москва
19:46
Воронеж 1
1 д. 13 ч. 0 мин.
10:05
Москва Киевская Тур
456А
Белгород
Симферополь
20:03
Воронеж 1
1 д. 19 ч. 41 мин.
06:10
Симферополь
161С
Анапа
Москва
20:05
Воронеж 1
1 д. 7 ч. 33 мин.
05:23
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
542Э
Адлер
Москва
20:05
Воронеж 1
1 д. 12 ч. 24 мин.
05:23
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
563С
Анапа
Москва
21:02
Воронеж 1
1 д. 17 ч. 11 мин.
13:45
Москва (Киевский Вокзал)
025В
Воронеж
Воронеж
Москва
21:15
Воронеж 1
10 ч. 53 мин.
08:08
Москва (Павелецкий Вокзал)
202Й
Адлер
Москва
21:16
Воронеж 1
1 д. 9 ч. 38 мин.
06:07
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
202С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
21:28
Воронеж 1
1 д. 10 ч. 30 мин.
06:07
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
937Х
Воронеж
Санкт-Петербург
21:30
Воронеж 1
22 ч. 30 мин.
20:00
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
145С
Ингушетия
Назрань
Москва
21:45
Воронеж 1
1 д. 8 ч. 50 мин.
05:50
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
044С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
21:45
Воронеж 1
1 д. 10 ч. 8 мин.
05:50
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
476В
Таврия
Белгород
Симферополь
22:00
Воронеж 1
1 д. 17 ч. 30 мин.
06:10
Симферополь
223В
Воронеж
Москва
22:10
Воронеж 1
13 ч. 7 мин.
11:17
Москва (Курский Вокзал)
123Н
Новосибирск
Белгород
22:34
Воронеж 1
2 д. 23 ч. 20 мин.
04:51
Белгород
144Ч
Москва
Кисловодск
22:42
Воронеж 1
1 д. 4 ч. 31 мин.
18:59
Кисловодск
143М
Москва
Кисловодск
22:58
Воронеж 1
1 д. 11 ч. 39 мин.
19:14
Кисловодск
468С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Смоленск
23:50
Воронеж 1
1 д. 20 ч. 13 мин.
16:29
Смоленск (Центральный)
360С
Адлер
Калининград
23:50
Воронеж 1
2 д. 12 ч. 52 мин.
09:30
Калининград Южный (Пассажирский)
560С
Адлер
Калининград
23:50
Воронеж 1
3 д. 15 ч. 27 мин.
12:28
Калининград Южный (Пассажирский)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Воронеж включает 299 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:40 по направлению к станции Санкт-Петербург;
  • последний поезд прибывает в 23:59 от станции Воронеж.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Воронеж.

Актуальное расписание поездов станции Воронеж, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению. Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
