Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 561М Москва — Имеретинский Курорт (Адлер)
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
15:54
1 д. 14 ч. 20 мин.
37
Маршрут следования поезда 561М Москва — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
15:54
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
18:42
19:08
145 км.
2 ч. 48 мин.
Троекурово
21:22
21:24
289 км.
5 ч. 28 мин.
Раненбург
21:47
21:49
313 км.
5 ч. 53 мин.
Богоявленск
22:11
22:13
335 км.
6 ч. 17 мин.
Мичуринск
Воронежский
22:48
23:00
375 км.
6 ч. 54 мин.
Грязи
Воронежские
23:50
23:55
431 км.
7 ч. 56 мин.
Воронеж 1
02:12
02:57
534 км.
10 ч. 18 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
04:22
04:25
614 км.
12 ч. 28 мин.
Евдаково
05:02
05:03
644 км.
13 ч. 8 мин.
Россошь
06:02
06:17
703 км.
14 ч. 8 мин.
Зайцевка
07:24
07:26
768 км.
15 ч. 30 мин.
Кутейниково
08:01
08:03
805 км.
16 ч. 7 мин.
Миллерово
08:51
08:53
860 км.
16 ч. 57 мин.
Каменская
09:55
09:57
926 км.
18 ч. 1 мин.
Лихая
10:26
10:36
945 км.
18 ч. 32 мин.
Зверево
11:03
11:05
961 км.
19 ч. 9 мин.
Сулин
11:31
11:33
976 км.
19 ч. 37 мин.
Шахтная
12:14
12:16
994 км.
20 ч. 20 мин.
Новочеркасск
13:04
13:06
1030 км.
21 ч. 10 мин.
Ростов
Главный
14:01
14:54
1068 км.
22 ч. 7 мин.
Кущевка
16:04
16:06
1142 км.
1 д. 0 ч. 10 мин.
Сосыка-Ростовская
16:48
16:50
1192 км.
1 д. 0 ч. 54 мин.
Тихорецкая
17:23
17:27
1229 км.
1 д. 1 ч. 29 мин.
Кавказская
18:18
19:07
1287 км.
1 д. 2 ч. 24 мин.
Отрадо-Кубанская
19:41
19:43
1316 км.
1 д. 3 ч. 47 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
20:15
20:28
1349 км.
1 д. 4 ч. 21 мин.
Курганная
21:00
21:04
1389 км.
1 д. 5 ч. 6 мин.
Белореченская
22:04
22:51
1446 км.
1 д. 6 ч. 10 мин.
Хадыженская
00:01
00:03
1494 км.
1 д. 8 ч. 7 мин.
Туапсе
01:30
01:40
1543 км.
1 д. 9 ч. 36 мин.
Лазаревская
03:10
03:30
1570 км.
1 д. 11 ч. 16 мин.
Лоо
04:28
04:38
1602 км.
1 д. 12 ч. 34 мин.
Сочи
05:07
05:15
1618 км.
1 д. 13 ч. 13 мин.
Хоста
05:34
05:36
1631 км.
1 д. 13 ч. 40 мин.
Адлер
05:47
06:00
1639 км.
1 д. 13 ч. 53 мин.
Имеретинский Курорт
06:14
1645 км.
1 д. 14 ч. 20 мин.
