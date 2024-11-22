Маршрут следования и продажа билетов
12:45
1 д. 7 ч. 7 мин.
19:52
13
Маршрут следования поезда 582В Москва — Минеральные Воды на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Минеральные Воды с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
12:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
15:58
16:26
181 км.
3 ч. 13 мин.
Грязи
Воронежские
21:15
21:20
418 км.
8 ч. 30 мин.
Воронеж 1
23:45
00:22
521 км.
11 ч. 0 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
02:00
02:05
601 км.
13 ч. 15 мин.
Россошь
03:48
04:18
689 км.
15 ч. 3 мин.
Чертково
06:00
06:05
786 км.
17 ч. 15 мин.
Лихая
08:25
08:40
921 км.
19 ч. 40 мин.
Ростов
Главный
12:03
12:39
1031 км.
23 ч. 18 мин.
Кавказская
15:47
16:13
1240 км.
1 д. 3 ч. 2 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
17:10
17:20
1305 км.
1 д. 4 ч. 25 мин.
Невинномысская
18:21
18:36
1382 км.
1 д. 5 ч. 36 мин.
Минеральные Воды
19:52
1486 км.
1 д. 7 ч. 7 мин.
