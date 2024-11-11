Минеральные Воды: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Минеральные Воды. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Минеральные Воды работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Минеральные Воды на сегодня

495С
Кисловодск
Самара
00:04
Минеральные Воды
1 д. 15 ч. 6 мин.
13:07
Самара
045С
Урал
Кисловодск
Екатеринбург
00:07
Минеральные Воды
2 д. 6 ч. 21 мин.
04:22
Екатеринбург (Пассажирский)
181Э
Минеральные Воды
Москва
00:30
Минеральные Воды
1 д. 10 ч. 29 мин.
10:59
Москва (Павелецкий Вокзал)
629С
Владикавказ
Адлер
00:32
Минеральные Воды
16 ч. 27 мин.
11:42
Адлер
379С
Владикавказ
Адлер
00:32
Минеральные Воды
16 ч. 27 мин.
11:42
Адлер
240С
Ростов-на-Дону
Дербент
00:44
Минеральные Воды
18 ч. 29 мин.
11:28
Дербент
217Э
Кисловодск
Ростов-на-Дону
01:18
Минеральные Воды
9 ч. 48 мин.
09:09
Ростов (Главный)
391Щ
Баку (Азербайджан)
Ростов-на-Дону
01:18
Минеральные Воды
1 д. 6 ч. 44 мин.
09:09
Ростов (Главный)
145С
Ингушетия
Назрань
Москва
01:20
Минеральные Воды
1 д. 8 ч. 50 мин.
05:50
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
655С
Кисловодск
Ростов-на-Дону
01:30
Минеральные Воды
11 ч. 18 мин.
10:38
Ростов (Главный)
239Э
Махачкала
Ростов-на-Дону
01:49
Минеральные Воды
16 ч. 29 мин.
09:09
Ростов (Главный)
382С
Грозный
Москва
02:02
Минеральные Воды
1 д. 17 ч. 40 мин.
10:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
381С
Гудермес
Москва
02:02
Минеральные Воды
1 д. 16 ч. 51 мин.
11:27
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
262Э
Ростов-на-Дону
Махачкала
02:09
Минеральные Воды
16 ч. 11 мин.
10:26
Махачкала
183С
Кисловодск
Москва
02:26
Минеральные Воды
1 д. 15 ч. 56 мин.
15:46
Москва (Курский Вокзал)
392С
Ростов-на-Дону
Баку (Азербайджан)
02:34
Минеральные Воды
1 д. 7 ч. 1 мин.
01:15
Баку (Бакинский Вокзал)
656С
Ростов-на-Дону
Кисловодск
03:25
Минеральные Воды
12 ч. 41 мин.
05:40
Кисловодск
678С
Новороссийск
Владикавказ
03:50
Минеральные Воды
17 ч. 1 мин.
09:16
Владикавказ
297С
Владикавказ
Москва
04:00
Минеральные Воды
1 д. 17 ч. 10 мин.
16:15
Москва (Киевский Вокзал)
261С
Нальчик
Москва
04:00
Минеральные Воды
1 д. 16 ч. 25 мин.
16:15
Москва (Киевский Вокзал)
618С
Новороссийск
Владикавказ
04:02
Минеральные Воды
16 ч. 15 мин.
08:55
Владикавказ
117Е
Челябинск
Кисловодск
04:10
Минеральные Воды
2 д. 11 ч. 33 мин.
05:43
Кисловодск
146Э
Ингушетия
Москва
Назрань
04:26
Минеральные Воды
1 д. 8 ч. 15 мин.
07:43
Назрань
297Э
Владикавказ
Москва
04:41
Минеральные Воды
1 д. 13 ч. 4 мин.
12:09
Москва (Павелецкий Вокзал)
034С
Осетия
Москва
Владикавказ
04:50
Минеральные Воды
1 д. 12 ч. 8 мин.
09:58
Владикавказ
334С
Минеральные Воды
Владикавказ
04:50
Минеральные Воды
4 ч. 58 мин.
09:48
Владикавказ
033М
Москва
Владикавказ
04:50
Минеральные Воды
1 д. 12 ч. 33 мин.
09:48
Владикавказ
214С
Ростов-на-Дону
Кисловодск
05:26
Минеральные Воды
9 ч. 47 мин.
06:50
Кисловодск
062Ч
Эльбрус
Москва
Нальчик
05:30
Минеральные Воды
1 д. 10 ч. 48 мин.
09:06
Нальчик
368Г
Киров
Кисловодск
05:44
Минеральные Воды
2 д. 12 ч. 22 мин.
07:12
Кисловодск
365Е
Пермь
Кисловодск
05:44
Минеральные Воды
2 д. 10 ч. 52 мин.
07:12
Кисловодск
119Е
Тюмень
Кисловодск
05:44
Минеральные Воды
2 д. 16 ч. 30 мин.
07:12
Кисловодск
680С
Адлер
Владикавказ
05:48
Минеральные Воды
18 ч. 43 мин.
10:36
Владикавказ
362С
Минеральные Воды
Нальчик
06:00
Минеральные Воды
3 ч. 15 мин.
09:15
Нальчик
061М
Москва
Нальчик
06:00
Минеральные Воды
1 д. 12 ч. 0 мин.
09:15
Нальчик
630С
Адлер
Владикавказ
06:28
Минеральные Воды
19 ч. 3 мин.
10:53
Владикавказ
380С
Адлер
Владикавказ
06:28
Минеральные Воды
19 ч. 3 мин.
10:53
Владикавказ
004М
Кавказ (Двухэтажный Состав)
Москва
Кисловодск
06:43
Минеральные Воды
23 ч. 49 мин.
08:11
Кисловодск
204Э
Москва
Нальчик
06:59
Минеральные Воды
1 д. 10 ч. 33 мин.
10:23
Нальчик
061Ч
Москва
Нальчик
07:00
Минеральные Воды
1 д. 12 ч. 28 мин.
10:10
Нальчик
809С
Ласточка
Кисловодск
Ростов-на-Дону
07:26
Минеральные Воды
6 ч. 51 мин.
13:06
Ростов (Главный)
533Щ
Москва
Дербент
08:09
Минеральные Воды
1 д. 21 ч. 55 мин.
20:13
Дербент
049А
Санкт-Петербург
Кисловодск
08:17
Минеральные Воды
1 д. 19 ч. 50 мин.
09:45
Кисловодск
607С
Анапа
Владикавказ
09:01
Минеральные Воды
16 ч. 16 мин.
13:30
Владикавказ
407С
Анапа
Владикавказ
09:01
Минеральные Воды
15 ч. 58 мин.
13:30
Владикавказ
656Э
Ростов-на-Дону
Кисловодск
09:04
Минеральные Воды
12 ч. 25 мин.
10:37
Кисловодск
204С
Ростов-на-Дону
Кисловодск
09:04
Минеральные Воды
11 ч. 1 мин.
10:37
Кисловодск
137Г
Нижний Новгород
Кисловодск
09:10
Минеральные Воды
1 д. 15 ч. 26 мин.
10:40
Кисловодск
525Э
Таврия
Анапа
Кисловодск
09:10
Минеральные Воды
14 ч. 18 мин.
10:40
Кисловодск
197Я
Архангельск
Кисловодск
09:10
Минеральные Воды
2 д. 4 ч. 19 мин.
10:40
Кисловодск
139Я
Архангельск
Кисловодск
09:10
Минеральные Воды
2 д. 4 ч. 19 мин.
10:40
Кисловодск
210С
Ростов-на-Дону
Кисловодск
09:10
Минеральные Воды
12 ч. 18 мин.
10:41
Кисловодск
250Н
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новокузнецк
09:14
Минеральные Воды
4 д. 5 ч. 2 мин.
22:48
Новокузнецк
546С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Орск
09:14
Минеральные Воды
2 д. 13 ч. 49 мин.
07:35
Орск
572Э
Адлер
Махачкала
09:14
Минеральные Воды
23 ч. 54 мин.
18:10
Махачкала
099Г
Нижний Новгород
Кисловодск
09:18
Минеральные Воды
1 д. 14 ч. 22 мин.
10:40
Кисловодск
243Э
Минеральные Воды
Санкт-Петербург
09:40
Минеральные Воды
1 д. 18 ч. 5 мин.
03:45
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
344С
Адлер
Кисловодск
09:58
Минеральные Воды
14 ч. 10 мин.
11:27
Кисловодск
644С
Пассажирский
Адлер
Кисловодск
09:58
Минеральные Воды
14 ч. 10 мин.
11:27
Кисловодск
254С
Ростов-на-Дону
Кисловодск
09:58
Минеральные Воды
9 ч. 52 мин.
11:28
Кисловодск
297Х
Москва
Владикавказ
10:28
Минеральные Воды
1 д. 16 ч. 45 мин.
14:50
Владикавказ
261М
Москва
Нальчик
10:28
Минеральные Воды
1 д. 15 ч. 31 мин.
13:36
Нальчик
097Э
Тында
Кисловодск
11:03
Минеральные Воды
6 д. 5 ч. 42 мин.
12:37
Кисловодск
059Н
Новокузнецк
Кисловодск
11:03
Минеральные Воды
3 д. 18 ч. 4 мин.
12:37
Кисловодск
121С
Владикавказ
Санкт-Петербург
11:24
Минеральные Воды
1 д. 22 ч. 31 мин.
05:01
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
135С
Махачкала
Санкт-Петербург
11:28
Минеральные Воды
2 д. 4 ч. 57 мин.
05:32
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
251С
Владикавказ
Санкт-Петербург
11:28
Минеральные Воды
1 д. 22 ч. 21 мин.
05:13
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
501М
Москва
Дербент
11:54
Минеральные Воды
1 д. 23 ч. 32 мин.
23:31
Дербент
045Е
Урал
Екатеринбург
Кисловодск
11:58
Минеральные Воды
2 д. 13 ч. 43 мин.
13:28
Кисловодск
495Й
Самара
Кисловодск
11:58
Минеральные Воды
1 д. 14 ч. 13 мин.
13:28
Кисловодск
193А
Санкт-Петербург
Владикавказ
12:14
Минеральные Воды
2 д. 1 ч. 17 мин.
16:43
Владикавказ
227Й
Самара
Кисловодск
12:39
Минеральные Воды
1 д. 16 ч. 29 мин.
14:15
Кисловодск
229Ф
Самара
Кисловодск
12:40
Минеральные Воды
1 д. 14 ч. 59 мин.
14:15
Кисловодск
143С
Кисловодск
Москва
13:00
Минеральные Воды
1 д. 8 ч. 52 мин.
19:08
Москва (Курский Вокзал)
143Й
Кисловодск
Москва
13:00
Минеральные Воды
1 д. 12 ч. 24 мин.
22:40
Москва (Павелецкий Вокзал)
111С
Кисловодск
Орск
13:00
Минеральные Воды
2 д. 2 ч. 14 мин.
12:30
Орск
121А
Ночной Экспресс
Санкт-Петербург
Владикавказ
13:15
Минеральные Воды
2 д. 1 ч. 1 мин.
17:33
Владикавказ
930Я
Туристический поезд Жемчужина Кавказа
Москва
Москва
13:17
Минеральные Воды
4 д. 12 ч. 48 мин.
23:48
Москва Казанская Туристическая
135А
Санкт-Петербург
Махачкала
13:29
Минеральные Воды
2 д. 3 ч. 49 мин.
22:18
Махачкала
622С
Минеральные Воды
Владикавказ
13:54
Минеральные Воды
4 ч. 16 мин.
18:10
Владикавказ
251А
Санкт-Петербург
Владикавказ
14:04
Минеральные Воды
1 д. 23 ч. 58 мин.
18:27
Владикавказ
425С
Таврия
Кисловодск
Симферополь
14:53
Минеральные Воды
20 ч. 11 мин.
08:50
Симферополь
327С
Таврия
Кисловодск
Симферополь
14:53
Минеральные Воды
20 ч. 11 мин.
08:50
Симферополь
426С
Таврия
Симферополь
Кисловодск
14:57
Минеральные Воды
19 ч. 57 мин.
16:27
Кисловодск
328С
Таврия
Симферополь
Кисловодск
14:57
Минеральные Воды
19 ч. 57 мин.
16:27
Кисловодск
057С
Кисловодск
Иркутск
15:05
Минеральные Воды
4 д. 18 ч. 13 мин.
06:41
Иркутск (Пассажирский)
049С
Кисловодск
Санкт-Петербург
15:51
Минеральные Воды
1 д. 19 ч. 36 мин.
09:25
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
049Ч
Кисловодск
Санкт-Петербург
15:52
Минеральные Воды
1 д. 21 ч. 51 мин.
11:40
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
937С
Туристский Поезд Зимняя Сказка Из Регионов
Минеральные Воды
Минеральные Воды
16:50
Минеральные Воды
6 д. 0 ч. 30 мин.
17:20
Мин Воды Тур
574С
Таврия
Грозный
Новороссийск
17:07
Минеральные Воды
20 ч. 31 мин.
05:15
Новороссийск
253С
Кисловодск
Москва
17:16
Минеральные Воды
1 д. 14 ч. 16 мин.
05:25
Москва (Курский Вокзал)
367С
Кисловодск
Киров
17:22
Минеральные Воды
2 д. 13 ч. 41 мин.
05:00
Киров (Пассажирский)
119Э
Кисловодск
Тюмень
17:22
Минеральные Воды
2 д. 18 ч. 40 мин.
09:59
Тюмень
365С
Кисловодск
Пермь
17:22
Минеральные Воды
2 д. 15 ч. 12 мин.
06:31
Пермь 2
501В
Москва
Махачкала
17:29
Минеральные Воды
2 д. 2 ч. 27 мин.
02:26
Махачкала
144Ч
Москва
Кисловодск
17:30
Минеральные Воды
1 д. 4 ч. 31 мин.
18:59
Кисловодск
143М
Москва
Кисловодск
17:45
Минеральные Воды
1 д. 11 ч. 39 мин.
19:14
Кисловодск
111У
Орск
Кисловодск
17:45
Минеральные Воды
2 д. 2 ч. 14 мин.
19:14
Кисловодск
211У
Орск
Кисловодск
17:47
Минеральные Воды
2 д. 2 ч. 31 мин.
19:14
Кисловодск
377С
Владикавказ
Новороссийск
18:45
Минеральные Воды
16 ч. 20 мин.
05:54
Новороссийск
677С
Владикавказ
Новороссийск
18:47
Минеральные Воды
18 ч. 11 мин.
07:45
Новороссийск
617С
Владикавказ
Новороссийск
18:47
Минеральные Воды
16 ч. 20 мин.
05:54
Новороссийск
643С
Пассажирский
Кисловодск
Адлер
19:06
Минеральные Воды
14 ч. 31 мин.
07:12
Адлер
343С
Кисловодск
Адлер
19:06
Минеральные Воды
14 ч. 31 мин.
07:12
Адлер
137С
Кисловодск
Нижний Новгород
19:56
Минеральные Воды
1 д. 12 ч. 31 мин.
06:15
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
197С
Кисловодск
Архангельск
19:56
Минеральные Воды
2 д. 1 ч. 51 мин.
19:35
Архангельск-Город
139С
Кисловодск
Архангельск
19:56
Минеральные Воды
2 д. 1 ч. 51 мин.
19:35
Архангельск-Город
810С
Ласточка
Ростов-на-Дону
Кисловодск
20:28
Минеральные Воды
6 ч. 58 мин.
21:35
Кисловодск
657С
Минеральные Воды
Адлер
20:34
Минеральные Воды
11 ч. 0 мин.
07:34
Адлер
097С
Кисловодск
Тында
21:10
Минеральные Воды
6 д. 0 ч. 10 мин.
19:00
Тында
059С
Кисловодск
Новокузнецк
21:10
Минеральные Воды
3 д. 14 ч. 53 мин.
09:43
Новокузнецк
113С
Кисловодск
Челябинск
21:10
Минеральные Воды
2 д. 11 ч. 29 мин.
06:30
Челябинск-Главный
445С
Кисловодск
Екатеринбург
21:18
Минеральные Воды
2 д. 14 ч. 26 мин.
09:38
Екатеринбург (Пассажирский)
679С
Владикавказ
Адлер
21:40
Минеральные Воды
16 ч. 4 мин.
08:32
Адлер
607Э
Владикавказ
Анапа
21:51
Минеральные Воды
18 ч. 38 мин.
11:39
Анапа
407Э
Владикавказ
Анапа
21:51
Минеральные Воды
17 ч. 30 мин.
10:37
Анапа
671С
Минеральные Воды
Ростов-на-Дону
21:52
Минеральные Воды
11 ч. 17 мин.
09:09
Ростов (Главный)
818С
Ласточка
Краснодар
Кисловодск
21:53
Минеральные Воды
6 ч. 0 мин.
22:55
Кисловодск
003С
Кавказ (Двухэтажный Состав)
Кисловодск
Москва
22:19
Минеральные Воды
23 ч. 45 мин.
20:25
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
033С
Осетия
Владикавказ
Москва
23:10
Минеральные Воды
1 д. 12 ч. 23 мин.
06:18
Москва (Павелецкий Вокзал)
061С
Нальчик
Москва
23:10
Минеральные Воды
1 д. 11 ч. 13 мин.
06:18
Москва (Павелецкий Вокзал)
249Н
Новокузнецк
Имеретинский Курорт (Адлер)
23:46
Минеральные Воды
4 д. 5 ч. 6 мин.
14:13
Имеретинский Курорт
545У
Орск
Имеретинский Курорт (Адлер)
23:46
Минеральные Воды
2 д. 15 ч. 28 мин.
14:13
Имеретинский Курорт
571Э
Махачкала
Адлер
23:46
Минеральные Воды
1 д. 0 ч. 7 мин.
13:37
Адлер
382Я
Москва
Грозный
23:56
Минеральные Воды
1 д. 17 ч. 7 мин.
08:41
Грозный
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Минеральные Воды включает 269 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:30 по направлению к станции Минеральные Воды;
  • последний поезд прибывает в 23:48 от станции Москва.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Минеральные Воды.

Актуальное расписание поездов станции Минеральные Воды, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
