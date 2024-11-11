Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 677С Владикавказ — Новороссийск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
13:34
18 ч. 11 мин.
07:45
21
Маршрут следования поезда 677С Владикавказ — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владикавказ — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владикавказ
13:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Беслан
14:02
14:32
21 км.
0 ч. 28 мин.
Муртазово
15:10
15:12
67 км.
1 ч. 36 мин.
Котляревская
15:30
15:40
83 км.
1 ч. 56 мин.
Прохладная
16:24
16:42
97 км.
2 ч. 50 мин.
Аполлонская
17:15
17:17
136 км.
3 ч. 41 мин.
Георгиевск
17:41
17:43
162 км.
4 ч. 7 мин.
Минеральные Воды
18:08
18:47
189 км.
4 ч. 34 мин.
Невинномысская
20:08
20:18
293 км.
6 ч. 34 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
21:16
21:26
370 км.
7 ч. 42 мин.
Кавказская
22:20
22:55
435 км.
8 ч. 46 мин.
Гречишкино
23:33
23:38
466 км.
9 ч. 59 мин.
Усть-Лабинская
00:25
00:42
507 км.
10 ч. 51 мин.
Краснодар 1
03:18
03:49
566 км.
13 ч. 44 мин.
Северская
04:25
04:27
594 км.
14 ч. 51 мин.
Ильская
04:40
04:42
604 км.
15 ч. 6 мин.
Ахтырская
04:59
05:32
620 км.
15 ч. 25 мин.
Абинская
06:05
06:07
635 км.
16 ч. 31 мин.
Крымская
06:23
06:28
646 км.
16 ч. 49 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
07:00
07:15
674 км.
17 ч. 26 мин.
Новороссийск
07:45
688 км.
18 ч. 11 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Спасибо большое начальнику поезда за внимательность и хорошее отношение к делу. Ваш поезд просто идеал! Сразу видно что работают профессионалы высокого качества!! Благодарна вам за то что довезли в комфорте и чистоте!
Скажу так – поездкой остался доволен. В вагоне чисто, ничего лишнего. Поезд едет быстро, температура комфортная. Что еще нужно для того чтобы быстро доехать до места назначения?
Ехала в 4 вагоне, проводники вообще молодцы! Не знаю что и сказать – просто умницы! Даже если бы хотела придраться – то не знаю к чему))))))))))))))
Вагон был не новый но после реставрации (переделки). И скажу я вам – ничуть не хуже, чем новый. Даже краской пахло. Было чисто, уютно и комфортно. Если бы все поезда так отреставрировали…
Подушки были твердые, поспать нормально так и не удалось. И еще мне было немного жарковато. Хотелось бы, чтобы побольше свежего воздуха было.