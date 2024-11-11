Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 657С Минеральные Воды — Адлер. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 657С Минеральные Воды — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минеральные Воды — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
20:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Невинномысская
22:00
22:05
104 км.
1 ч. 26 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
23:05
23:12
181 км.
2 ч. 31 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
23:25
23:27
184 км.
2 ч. 51 мин.
Курганная
23:59
00:01
224 км.
3 ч. 25 мин.
Белореченская
00:55
01:31
281 км.
4 ч. 21 мин.
Хадыженская
02:40
02:43
329 км.
6 ч. 6 мин.
Туапсе
04:35
04:40
378 км.
8 ч. 1 мин.
Лазаревская
05:22
05:29
405 км.
8 ч. 48 мин.
Лоо
06:26
06:35
437 км.
9 ч. 52 мин.
Сочи
06:58
07:03
453 км.
10 ч. 24 мин.
Хоста
07:21
07:23
466 км.
10 ч. 47 мин.
Адлер
07:34
474 км.
11 ч. 0 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Минеральные Воды → Адлер Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Проводницы вежливые, предупредительные, быстро раздали постельные комплекты. Санитарные комнаты всегда поддерживались в чистоте с наличием моющего средства и бумаги. В самих вагонах тоже очень чисто, обрадовало чистое постельное. Большое спасибо сотрудникам поезда.
Огромное спасибо хочу высказать проводникам этого поезда Александру и Елизавете, за комфортную поездку. Очень вежливые, внимательные люди, решили все проблемы. Весь вагон остался доволен их работой. С чистотой тоже все в порядке, что довольно удивило.
Отправляли бабушку с внучкой (7 лет). Ребёнок просто прекрасно спала на верхней полке. Вагон оказался довольно чистым, проводники регулярно интересовались малышкой и вообще были приветливыми. Туалет в хорошем состоянии. Пассажиров было маловато, полупустой вагон.
Добрый день, хочу поделиться своим отзывом. Ехали этим поездом в Адлер. Все очень понравилось приветливые и отзывчивые проводники, особенно хочу выразить благодарность проводнице этого поезда Ирине. А также спасибо за отзывчивость начальнику поезда, за внимательное отношение на протяжении всего пути.
Хочу выразить благодарность проводницам поезда. Они просто идеально выполняли свои обязанности по размещению и вежливому обслуживанию пассажиров. Приятно удивило то, как они погасили конфликт между пассажирами, это было довольно смело.