Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 034С Москва — Владикавказ на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Владикавказ с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
21:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
00:45
01:11
181 км.
2 ч. 55 мин.
Мичуринск
Воронежский
03:49
03:54
379 км.
5 ч. 59 мин.
Грязи
Воронежские
04:46
04:49
435 км.
6 ч. 56 мин.
Воронеж 1
06:48
07:23
538 км.
8 ч. 58 мин.
Колодезная
08:27
08:29
575 км.
10 ч. 37 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
09:10
09:15
618 км.
11 ч. 20 мин.
Евдаково
09:54
09:56
648 км.
12 ч. 4 мин.
Подгорное
11:08
11:10
685 км.
13 ч. 18 мин.
Россошь
11:38
11:52
709 км.
13 ч. 48 мин.
Митрофановка
12:19
12:21
733 км.
14 ч. 29 мин.
Зайцевка
13:01
13:03
775 км.
15 ч. 11 мин.
Кутейниково
13:41
13:43
812 км.
15 ч. 51 мин.
Миллерово
14:41
14:43
867 км.
16 ч. 51 мин.
Каменская
15:35
15:37
933 км.
17 ч. 45 мин.
Лихая
16:00
16:16
952 км.
18 ч. 10 мин.
Зверево
16:42
16:44
968 км.
18 ч. 52 мин.
Сулин
17:03
17:05
983 км.
19 ч. 13 мин.
Шахтная
17:57
17:59
1001 км.
20 ч. 7 мин.
Новочеркасск
18:49
18:51
1037 км.
20 ч. 59 мин.
Ростов
Главный
19:48
20:14
1075 км.
21 ч. 58 мин.
Кущевка
21:26
21:36
1149 км.
23 ч. 36 мин.
Крыловская
22:08
22:15
1182 км.
1 д. 0 ч. 18 мин.
Тихорецкая
23:01
23:04
1235 км.
1 д. 1 ч. 11 мин.
Кавказская
23:58
00:16
1293 км.
1 д. 2 ч. 8 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
01:19
01:36
1358 км.
1 д. 3 ч. 29 мин.
Невинномысская
02:40
02:45
1435 км.
1 д. 4 ч. 50 мин.
Минеральные Воды
04:03
04:50
1539 км.
1 д. 6 ч. 13 мин.
Георгиевск
05:20
05:25
1566 км.
1 д. 7 ч. 30 мин.
Аполлонская
05:52
05:57
1592 км.
1 д. 8 ч. 2 мин.
Прохладная
06:33
06:51
1631 км.
1 д. 8 ч. 43 мин.
Котляревская
07:11
07:30
1645 км.
1 д. 9 ч. 21 мин.
Беслан
08:55
09:25
1706 км.
1 д. 11 ч. 5 мин.
Владикавказ
09:58
1727 км.
1 д. 12 ч. 8 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Здравствуйте! Веселая проводница, чистый вагон и туалет, новое постельное бельё. Что еще нужно для хорошей поездки?!?!? Ехала на этом поезде в 3.09.2021 все очень понравилось!
Поезд на высоте, как и проводницы. Большое вас спасибо за добросовестное выполнение своих обязанностей.
Ехали с мужем и ребенком. Что могу сказать? В вагоне чисто и уютно, но вот туалет грязноват. Прошу его получше убирать. Также был недочет по поводу запуска пассажиров в поезд. Когда все вагоны уже во всю грузились, наш был еще закрыт, проводница открыла его в последнюю очередь. Не до конца хорошо продумана система кондиционеров – ночью бывает сильно поддувает, особенно на верхние полки. Тройку!
С поездом все было хорошо, а проводница какая-то нервная была, на взводе. То ли она такая там всегда ходит, то ли кто-то ее просто вывел из себя. И то и другое – не повод показывать свой негатив пассажирам.
Добрый день! Пока ехали в вагоне – 2 раза мыли пол, все чистили и убирали. Туалет чистый, окна чистые. Претензий совсем никаких не имею к персоналу и поезду. Очень хорошо прошла поездка рекомендую