Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 629С Владикавказ — Адлер.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 629С Владикавказ — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владикавказ — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владикавказ
19:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Беслан
19:45
20:15
21 км.
0 ч. 30 мин.
Муртазово
20:54
20:56
67 км.
1 ч. 39 мин.
Котляревская
21:14
21:16
83 км.
1 ч. 59 мин.
Прохладная
21:36
21:54
97 км.
2 ч. 21 мин.
Аполлонская
22:29
22:31
136 км.
3 ч. 14 мин.
Георгиевск
22:55
22:57
162 км.
3 ч. 40 мин.
Минеральные Воды
23:23
00:32
189 км.
4 ч. 8 мин.
Невинномысская
01:53
01:58
293 км.
6 ч. 38 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
02:57
03:15
370 км.
7 ч. 42 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
03:28
03:40
373 км.
8 ч. 13 мин.
Курганная
04:12
04:15
413 км.
8 ч. 57 мин.
Белореченская
05:33
06:08
470 км.
10 ч. 18 мин.
Хадыженская
07:20
07:23
518 км.
12 ч. 5 мин.
Туапсе
08:53
08:58
567 км.
13 ч. 38 мин.
Лазаревская
09:43
09:50
594 км.
14 ч. 28 мин.
Лоо
10:33
10:38
626 км.
15 ч. 18 мин.
Сочи
11:03
11:10
642 км.
15 ч. 48 мин.
Хоста
11:29
11:31
655 км.
16 ч. 14 мин.
Адлер
11:42
663 км.
16 ч. 27 мин.
