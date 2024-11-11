Поезд 135С Махачкала — Санкт-Петербург

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 135С Махачкала — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

00:35

Махачкала

2 д. 4 ч. 57 мин.

05:32

Санкт-Петербург

47

Маршрут следования поезда 135С Махачкала — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками

Расписание поезда Махачкала — Санкт-Петербург с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Махачкала

00:35

0 км.

0 ч. 0 мин.

Махачкала
Сортировочная

00:48

2 мин.

00:50

3 км.

0 ч. 13 мин.

Кизилюрт

01:43

10 мин.

01:53

56 км.

1 ч. 8 мин.

Хасав-Юрт

02:34

3 мин.

02:37

79 км.

1 ч. 59 мин.

Кади-Юрт

03:13

3 мин.

03:16

102 км.

2 ч. 38 мин.

Гудермес

03:43

30 мин.

04:13

118 км.

3 ч. 8 мин.

Червленная-Узловая

04:38

5 мин.

04:43

133 км.

4 ч. 3 мин.

Червленная

05:00

5 мин.

05:05

142 км.

4 ч. 25 мин.

Наурская

06:00

5 мин.

06:05

188 км.

5 ч. 25 мин.

Ищерская

06:32

5 мин.

06:37

207 км.

5 ч. 57 мин.

Моздок

07:23

25 мин.

07:48

245 км.

6 ч. 48 мин.

Прохладная

08:42

48 мин.

09:30

292 км.

8 ч. 7 мин.

Аполлонская

10:03

2 мин.

10:05

331 км.

9 ч. 28 мин.

Георгиевск

10:27

2 мин.

10:29

357 км.

9 ч. 52 мин.

Минеральные Воды

10:54

34 мин.

11:28

384 км.

10 ч. 19 мин.

Невинномысская

12:49

2 мин.

12:51

488 км.

12 ч. 14 мин.

Армавир Ростовский
Армавир-1

13:48

4 мин.

13:52

565 км.

13 ч. 13 мин.

Кавказская

14:48

32 мин.

15:20

630 км.

14 ч. 13 мин.

Тихорецкая

16:09

2 мин.

16:11

688 км.

15 ч. 34 мин.

Крыловская

16:58

2 мин.

17:00

741 км.

16 ч. 23 мин.

Кущевка

17:32

2 мин.

17:34

774 км.

16 ч. 57 мин.

Ростов
Главный

18:48

29 мин.

19:17

848 км.

18 ч. 13 мин.

Новочеркасск

20:07

2 мин.

20:09

886 км.

19 ч. 32 мин.

Шахтная

20:53

2 мин.

20:55

922 км.

20 ч. 18 мин.

Зверево

21:51

2 мин.

21:53

955 км.

21 ч. 16 мин.

Лихая

22:15

17 мин.

22:32

971 км.

21 ч. 40 мин.

Каменская

22:59

2 мин.

23:01

990 км.

22 ч. 24 мин.

Миллерово

23:54

2 мин.

23:56

1056 км.

23 ч. 19 мин.

Кутейниково

00:48

2 мин.

00:50

1111 км.

1 д. 0 ч. 13 мин.

Зайцевка

01:26

2 мин.

01:28

1148 км.

1 д. 0 ч. 51 мин.

Россошь

02:29

30 мин.

02:59

1213 км.

1 д. 1 ч. 54 мин.

Евдаково

03:57

2 мин.

03:59

1272 км.

1 д. 3 ч. 22 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

04:36

6 мин.

04:42

1302 км.

1 д. 4 ч. 1 мин.

Придача
Воронеж-Южный

06:05

5 мин.

06:10

1377 км.

1 д. 5 ч. 30 мин.

Усмань

07:53

2 мин.

07:55

1434 км.

1 д. 7 ч. 18 мин.

Липецк

09:22

26 мин.

09:48

1496 км.

1 д. 8 ч. 47 мин.

Елец

11:02

31 мин.

11:33

1566 км.

1 д. 10 ч. 27 мин.

Ефремов

13:00

2 мин.

13:02

1632 км.

1 д. 12 ч. 25 мин.

Узловая 1
Московской жд

14:48

2 мин.

14:50

1724 км.

1 д. 14 ч. 13 мин.

Тула
Московский Вокзал

15:47

31 мин.

16:18

1770 км.

1 д. 15 ч. 12 мин.

Москва
Восточный Вокзал

19:15

30 мин.

19:45

1943 км.

1 д. 18 ч. 40 мин.

Тверь

23:49

2 мин.

23:51

2105 км.

1 д. 23 ч. 14 мин.

Вышний Волочек

01:01

1 мин.

01:02

2221 км.

2 д. 0 ч. 26 мин.

Бологое-Московское

01:32

15 мин.

01:47

2264 км.

2 д. 0 ч. 57 мин.

Окуловка

02:35

1 мин.

02:36

2334 км.

2 д. 2 ч. 0 мин.

Малая Вишера

03:49

1 мин.

03:50

2415 км.

2 д. 3 ч. 14 мин.

Санкт-Петербург
Московский Вокзал

05:32

2575 км.

2 д. 4 ч. 57 мин.

Информация о поезде 135С

Планируете поездку по маршруту Махачкала — Санкт-Петербург? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 135С. Этот поезд отправляется со станции Махачкала в 00:35 и прибывает на конечную станцию Санкт-Петербург в 05:32. Вся дорога занимает 2 д. 4 ч. 57 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 50 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 135С

Количество остановок поезда:

47 станций

Самая длинная остановка:

48 мин. – станция Прохладная

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Мирослава

    Большое спасибо нашей проводнице. Очень нам помогла с багажом и на протяжении всей дороги была очень внимательной.

    Ответить
  2. Николай Игнатьевич

    Было очень жарко. Вагон нагрелся очень сильно, до температуры +33 градуса на солнце, после чего остывал еще черт знает сколько. Проводник был какой-то неопытный мальчик. Пытался включить кондиционер, но оказалось что он сломан. Розетки в купе тоже не работали вообще. Полнейший мрак этот ваш 135-ый

    Ответить
  3. Аннушка

    В поезде было не так чисто, как хотелось бы. Проводницы старались и делали все, что моли. Но все равно не до конца все успевали. Видно было, что сильно уставшие и задолбанные.

    Ответить
  4. Маша В.

    Вагон грязный, вонючий. Туалет еще хуже. На матрасе валяются волосы предыдущего пассажира. 1 из 10!

    Ответить
  5. Елизавета

    Спасибо за хорошее обслуживание! Мне все очень понравилось. Но вагон был старый и это было основным неудобством. Кипяток был не очень кипяток((( И в туалете вода уже еле течет… Насос слабоватый, не справляется.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
