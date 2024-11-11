Маршрут следования и продажа билетов
00:35
2 д. 4 ч. 57 мин.
05:32
Маршрут следования поезда 135С Махачкала — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Махачкала — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Махачкала
00:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Махачкала
Сортировочная
00:48
00:50
3 км.
0 ч. 13 мин.
Кизилюрт
01:43
01:53
56 км.
1 ч. 8 мин.
Хасав-Юрт
02:34
02:37
79 км.
1 ч. 59 мин.
Кади-Юрт
03:13
03:16
102 км.
2 ч. 38 мин.
Гудермес
03:43
04:13
118 км.
3 ч. 8 мин.
Червленная-Узловая
04:38
04:43
133 км.
4 ч. 3 мин.
Червленная
05:00
05:05
142 км.
4 ч. 25 мин.
Наурская
06:00
06:05
188 км.
5 ч. 25 мин.
Ищерская
06:32
06:37
207 км.
5 ч. 57 мин.
Моздок
07:23
07:48
245 км.
6 ч. 48 мин.
Прохладная
08:42
09:30
292 км.
8 ч. 7 мин.
Аполлонская
10:03
10:05
331 км.
9 ч. 28 мин.
Георгиевск
10:27
10:29
357 км.
9 ч. 52 мин.
Минеральные Воды
10:54
11:28
384 км.
10 ч. 19 мин.
Невинномысская
12:49
12:51
488 км.
12 ч. 14 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
13:48
13:52
565 км.
13 ч. 13 мин.
Кавказская
14:48
15:20
630 км.
14 ч. 13 мин.
Тихорецкая
16:09
16:11
688 км.
15 ч. 34 мин.
Крыловская
16:58
17:00
741 км.
16 ч. 23 мин.
Кущевка
17:32
17:34
774 км.
16 ч. 57 мин.
Ростов
Главный
18:48
19:17
848 км.
18 ч. 13 мин.
Новочеркасск
20:07
20:09
886 км.
19 ч. 32 мин.
Шахтная
20:53
20:55
922 км.
20 ч. 18 мин.
Зверево
21:51
21:53
955 км.
21 ч. 16 мин.
Лихая
22:15
22:32
971 км.
21 ч. 40 мин.
Каменская
22:59
23:01
990 км.
22 ч. 24 мин.
Миллерово
23:54
23:56
1056 км.
23 ч. 19 мин.
Кутейниково
00:48
00:50
1111 км.
1 д. 0 ч. 13 мин.
Зайцевка
01:26
01:28
1148 км.
1 д. 0 ч. 51 мин.
Россошь
02:29
02:59
1213 км.
1 д. 1 ч. 54 мин.
Евдаково
03:57
03:59
1272 км.
1 д. 3 ч. 22 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
04:36
04:42
1302 км.
1 д. 4 ч. 1 мин.
Придача
Воронеж-Южный
06:05
06:10
1377 км.
1 д. 5 ч. 30 мин.
Усмань
07:53
07:55
1434 км.
1 д. 7 ч. 18 мин.
Липецк
09:22
09:48
1496 км.
1 д. 8 ч. 47 мин.
Елец
11:02
11:33
1566 км.
1 д. 10 ч. 27 мин.
Ефремов
13:00
13:02
1632 км.
1 д. 12 ч. 25 мин.
Узловая 1
Московской жд
14:48
14:50
1724 км.
1 д. 14 ч. 13 мин.
Тула
Московский Вокзал
15:47
16:18
1770 км.
1 д. 15 ч. 12 мин.
Москва
Восточный Вокзал
19:15
19:45
1943 км.
1 д. 18 ч. 40 мин.
Тверь
23:49
23:51
2105 км.
1 д. 23 ч. 14 мин.
Вышний Волочек
01:01
01:02
2221 км.
2 д. 0 ч. 26 мин.
Бологое-Московское
01:32
01:47
2264 км.
2 д. 0 ч. 57 мин.
Окуловка
02:35
02:36
2334 км.
2 д. 2 ч. 0 мин.
Малая Вишера
03:49
03:50
2415 км.
2 д. 3 ч. 14 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
05:32
2575 км.
2 д. 4 ч. 57 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Большое спасибо нашей проводнице. Очень нам помогла с багажом и на протяжении всей дороги была очень внимательной.
Было очень жарко. Вагон нагрелся очень сильно, до температуры +33 градуса на солнце, после чего остывал еще черт знает сколько. Проводник был какой-то неопытный мальчик. Пытался включить кондиционер, но оказалось что он сломан. Розетки в купе тоже не работали вообще. Полнейший мрак этот ваш 135-ый
В поезде было не так чисто, как хотелось бы. Проводницы старались и делали все, что моли. Но все равно не до конца все успевали. Видно было, что сильно уставшие и задолбанные.
Вагон грязный, вонючий. Туалет еще хуже. На матрасе валяются волосы предыдущего пассажира. 1 из 10!
Спасибо за хорошее обслуживание! Мне все очень понравилось. Но вагон был старый и это было основным неудобством. Кипяток был не очень кипяток((( И в туалете вода уже еле течет… Насос слабоватый, не справляется.