Маршрут следования поезда 362С Минеральные Воды — Нальчик на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минеральные Воды — Нальчик с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
06:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Георгиевск
06:30
06:33
27 км.
0 ч. 30 мин.
Аполлонская
06:57
07:00
53 км.
0 ч. 57 мин.
Прохладная
07:37
07:55
92 км.
1 ч. 37 мин.
Котляревская
08:18
08:20
106 км.
2 ч. 18 мин.
Докшукино
08:43
08:45
123 км.
2 ч. 43 мин.
Нальчик
09:15
144 км.
3 ч. 15 мин.
