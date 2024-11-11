Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 607С Анапа — Владикавказ на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Владикавказ с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
21:14
0 км.
0 ч. 0 мин.
Абинская
23:55
23:57
65 км.
2 ч. 41 мин.
Краснодар 1
01:03
01:10
133 км.
3 ч. 49 мин.
Усть-Лабинская
02:25
02:30
192 км.
5 ч. 11 мин.
Гречишкино
03:18
03:23
233 км.
6 ч. 4 мин.
Кавказская
04:25
04:57
264 км.
7 ч. 11 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
05:57
06:02
329 км.
8 ч. 43 мин.
Невинномысская
07:06
07:11
406 км.
9 ч. 52 мин.
Минеральные Воды
08:27
09:01
510 км.
11 ч. 13 мин.
Георгиевск
09:30
09:33
537 км.
12 ч. 16 мин.
Аполлонская
09:59
10:01
563 км.
12 ч. 45 мин.
Прохладная
10:39
10:57
602 км.
13 ч. 25 мин.
Котляревская
11:15
11:18
616 км.
14 ч. 1 мин.
Муртазово
11:36
11:39
632 км.
14 ч. 22 мин.
Беслан
12:25
12:55
678 км.
15 ч. 11 мин.
Владикавказ
13:30
699 км.
16 ч. 16 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Есть купе гендерное (только женщины). Эти купе всегда свободны. Но нам не продают такое купе целиком, так как у нас один взрослый мужчина - папа. В результате, мы отказываемся от таких путешествий. Вопрос- почему руководству ржд не проникает в мозг простая идея, продавайте хоть. В одном купейном вагоне одно купе целиком! Оно всегда будет на расхват! Ваше гендерное купе не нужно никому, а семьи целиком купе купить не могут. Обидно за наш дебилизм!!!
Первый раз заказала ребенку пюре и сосиску. Кормить на стоянке отказались, принесли только через 20 минут после отправления поезда. Ребенок – 3 года все это время ждал! По вкусу пюре сладкое оказалось. Лично я не поняла. Картофель старый был или вообще искусственный? Сосиску побоялась ребенку давать. Вкус у нее был странный. Видимо, из пачек, что в 90-е годы по дешевке продавали. Отравиться недолго.
Цены - просто жесть! До моего родного города стоит билет под 2000. И это в раздолбанных плацкартных вагонах с вонючими туалетами, пропахшим сыростью бельем и суровыми проводницами. 12 часов ада! Когда полуторачасовой перелет стоит 3500! Дешевле, чем купе! Ужас! Просто ужас!
Пришла я в вагон ресторан. Хотя бы суп или кашу заказать. Ждали официанта минут 15. На столах жуткий свинарник. Посуда, видимо, убирается лишь в конце дня. Обслуживать вновь отказались. Сказали, чтобы приходили только после обеда.
Произошла со мной банальность, с которой столкнулись уже многие мои друзья: не посадили в вагон, т. к. на руках был только электронный билет (распечатанный не в кассе, а просто на принтере). Ну, где такое видано!!! Ну как так можно!!! Это оскорбительное отношение к людям.