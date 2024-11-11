Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 181Э Минеральные Воды — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 181Э Минеральные Воды — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минеральные Воды — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
00:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Невинномысская
02:00
02:27
104 км.
1 ч. 30 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
03:39
03:42
181 км.
3 ч. 9 мин.
Гулькевичи
04:36
04:38
233 км.
4 ч. 6 мин.
Кавказская
05:02
05:54
246 км.
4 ч. 32 мин.
Тихорецкая
06:52
06:55
304 км.
6 ч. 22 мин.
Ростов
Главный
09:35
10:01
459 км.
9 ч. 5 мин.
Сулин
13:07
13:09
538 км.
12 ч. 37 мин.
Зверево
13:30
13:32
553 км.
13 ч. 0 мин.
Лихая
13:55
14:15
569 км.
13 ч. 25 мин.
Каменская
14:42
14:44
588 км.
14 ч. 12 мин.
Миллерово
15:38
15:40
654 км.
15 ч. 8 мин.
Чертково
16:34
16:36
707 км.
16 ч. 4 мин.
Россошь
18:06
18:26
804 км.
17 ч. 36 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
20:00
20:05
892 км.
19 ч. 30 мин.
Придача
Воронеж-Южный
21:12
21:17
967 км.
20 ч. 42 мин.
Липецк
00:28
00:48
1078 км.
23 ч. 58 мин.
Елец
02:00
02:35
1148 км.
1 д. 1 ч. 30 мин.
Ефремов
04:03
04:05
1214 км.
1 д. 3 ч. 33 мин.
Узловая 1
Московской жд
06:01
06:07
1306 км.
1 д. 5 ч. 31 мин.
Ожерелье
08:28
08:55
1398 км.
1 д. 7 ч. 58 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
10:59
1508 км.
1 д. 10 ч. 29 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Минеральные Воды → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Уже не в первый раз езжу на этом поезде и хочу сказать, что проводники здесь просто высший класс! Ни разу не хамили, знают и выполняют свою работу на отлично. В вагонах тоже более-менее чисто.
Добрый день. Хочу оставить отзыв об этом поезде. Ехал 12 сентября 2021 в 4 вагоне. Было немного грязновато, видно было что подметали и пылесосили вагон давно. Но обслуживание в целом – довольно хорошо.
Добрый день. Благодарю за хорошее обслуживание. К персоналу нет вообще никаких вопросов. А вот к состоянию вагонов есть и еще какое. Вагон, можно сказать, находятся в предаварийном состоянии, а цены на билеты сравнимы с новыми составами. За что мы платим деньги!?!?
Не понравились матрасы, грязно в самом вагоне по углам и туалет не в самом пристойном состоянии. Плюс по дороге еще поддувало из кона в шею, надуло так, что я потом 3 дня повернуть не могла в одну сторону голову. Безобразие а не поезд.
Вообще не понравилась поездка. Не поеду на этом поезде больше.