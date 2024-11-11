Маршрут следования поезда 344С Адлер — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
21:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
21:29
21:31
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
21:51
21:56
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
22:22
22:32
37 км.
1 ч. 5 мин.
Лазаревская
23:13
23:17
69 км.
1 ч. 56 мин.
Туапсе
00:04
00:15
96 км.
2 ч. 47 мин.
Хадыженская
02:16
02:19
145 км.
4 ч. 59 мин.
Белореченская
03:26
04:19
193 км.
6 ч. 9 мин.
Курганная
05:30
05:32
250 км.
8 ч. 13 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
06:05
06:08
290 км.
8 ч. 48 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
06:24
06:42
293 км.
9 ч. 7 мин.
Невинномысская
07:45
07:50
370 км.
10 ч. 28 мин.
Минеральные Воды
09:04
09:58
474 км.
11 ч. 47 мин.
Пятигорск
10:29
10:34
494 км.
13 ч. 12 мин.
Ессентуки
10:53
10:58
510 км.
13 ч. 36 мин.
Кисловодск
11:27
529 км.
14 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Добрый день. Плюсом данного поезда считаю то, что в вагоне была очень комфортная температура и вагон очень чистый и новый. Поездка был замечательной.
Впервые ехал в таком шикарном плацкартном вагон! Как будто только что сошел с конвеера! Даже есть ЮСБИ розетки для подзарядки телефона! А также очень удобные кресла.
Зашла написать положительный отзыв об этом поезде. Проводница Анна очень хорошо выполняла свою работу. Своевременно проводилась уборка. Санузел был в приличном состоянии. Нисколько не пожалела, что выбрала этот поезд!
Поезд очень достойный. Не повезло только с пассажирами. Половина вагона была бабушки, которые ехали из санатория. И их внуки. Постоянные разговоры про одно и то же – я в конце просто не снимала наушники чтобы просто их не слышать.
Биотуалет. Чистый и аккуратный. Вагон ухоженный. Проводница не навязчивая и доброжелательная. Очень хорошая поездка получилась.