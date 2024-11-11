Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 297Х Москва — Владикавказ.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
22:05
1 д. 16 ч. 45 мин.
14:50
33
Маршрут следования поезда 297Х Москва — Владикавказ на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Владикавказ с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
22:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Калуга 1
00:47
01:22
157 км.
2 ч. 42 мин.
Алексин
02:22
02:24
208 км.
4 ч. 17 мин.
Тула Вяземская
Ряжский Вокзал
03:50
03:52
256 км.
5 ч. 45 мин.
Узловая 1
Московской жд
04:49
04:53
300 км.
6 ч. 44 мин.
Ефремов
06:36
06:38
392 км.
8 ч. 31 мин.
Елец
08:12
08:44
458 км.
10 ч. 7 мин.
Липецк
10:08
10:26
528 км.
12 ч. 3 мин.
Придача
Воронеж-Южный
12:52
13:00
639 км.
14 ч. 47 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
14:15
14:20
714 км.
16 ч. 10 мин.
Россошь
16:06
16:21
802 км.
18 ч. 1 мин.
Кутейниково
19:25
19:27
904 км.
21 ч. 20 мин.
Миллерово
20:15
20:37
959 км.
22 ч. 10 мин.
Каменская
21:37
21:39
1025 км.
23 ч. 32 мин.
Лихая
22:05
22:19
1044 км.
1 д. 0 ч. 0 мин.
Зверево
22:52
22:54
1060 км.
1 д. 0 ч. 47 мин.
Сулин
23:13
23:15
1075 км.
1 д. 1 ч. 8 мин.
Шахтная
23:54
23:56
1093 км.
1 д. 1 ч. 49 мин.
Новочеркасск
00:29
00:31
1129 км.
1 д. 2 ч. 24 мин.
Первомайская
01:52
02:28
1173 км.
1 д. 3 ч. 47 мин.
Кущевка
03:39
03:41
1244 км.
1 д. 5 ч. 34 мин.
Тихорецкая
04:48
04:51
1331 км.
1 д. 6 ч. 43 мин.
Кавказская
05:50
06:22
1389 км.
1 д. 7 ч. 45 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
07:26
07:30
1454 км.
1 д. 9 ч. 21 мин.
Невинномысская
08:37
08:40
1531 км.
1 д. 10 ч. 32 мин.
Минеральные Воды
09:54
10:28
1635 км.
1 д. 11 ч. 49 мин.
Георгиевск
10:56
10:58
1662 км.
1 д. 12 ч. 51 мин.
Аполлонская
11:22
11:24
1688 км.
1 д. 13 ч. 17 мин.
Прохладная
12:01
12:19
1727 км.
1 д. 13 ч. 56 мин.
Котляревская
12:39
12:41
1741 км.
1 д. 14 ч. 34 мин.
Муртазово
12:58
13:00
1757 км.
1 д. 14 ч. 53 мин.
Беслан
13:44
14:17
1803 км.
1 д. 15 ч. 39 мин.
Владикавказ
14:50
1824 км.
1 д. 16 ч. 45 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Владикавказ Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Спасибо большое вашему сайту! Купила билет, приехала, все прошло замечательно. Поезд оказался чистый и очень аккуратный. Проводница замечательно выполняла свою работу.
Очень плохо, что до сих пор не установили биотуалеты в поездах. И нормальные краны, в которых можно по-человечески руки помыть. В остальном все как обычно.
Поезд нормалёк. Ехать можно. Ехали с мужем и маленькой дочкой (4,5 года). По дороге было очень душно. Если не брать во внимание общее состояние туалета в этом поезде, то пойдет.
Поезд очень старый. Когда зашел – вспомнил еще как с бабушкой ездил. Зато очень широкие полки, удобно лежать и отдыхать.
Проводник вообще умница, все успевал и очень старался. Таким работникам нужно премии выписывать. Его звали Павел.