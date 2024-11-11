Маршрут следования и продажа билетов
18:29
2 д. 3 ч. 49 мин.
22:18
47
Маршрут следования поезда 135А Санкт-Петербург — Махачкала на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Махачкала с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
18:29
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
21:05
21:06
160 км.
2 ч. 36 мин.
Окуловка
22:47
22:48
241 км.
4 ч. 18 мин.
Бологое-Московское
23:47
23:59
311 км.
5 ч. 18 мин.
Вышний Волочек
00:33
00:34
354 км.
6 ч. 4 мин.
Лихославль
02:03
02:04
429 км.
7 ч. 34 мин.
Тверь
02:31
02:33
470 км.
8 ч. 2 мин.
Москва
Восточный Вокзал
05:12
05:27
632 км.
10 ч. 43 мин.
Тула
Московский Вокзал
08:34
09:04
805 км.
14 ч. 5 мин.
Узловая 1
Московской жд
10:22
10:24
851 км.
15 ч. 53 мин.
Ефремов
12:08
12:10
943 км.
17 ч. 39 мин.
Елец
13:49
14:22
1009 км.
19 ч. 20 мин.
Липецк
15:33
15:42
1079 км.
21 ч. 4 мин.
Усмань
17:39
17:41
1141 км.
23 ч. 10 мин.
Придача
Воронеж-Южный
19:05
19:10
1198 км.
1 д. 0 ч. 36 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
20:20
20:25
1273 км.
1 д. 1 ч. 51 мин.
Евдаково
21:04
21:06
1303 км.
1 д. 2 ч. 35 мин.
Россошь
22:07
22:40
1362 км.
1 д. 3 ч. 38 мин.
Зайцевка
23:43
23:45
1427 км.
1 д. 5 ч. 14 мин.
Кутейниково
00:23
00:25
1464 км.
1 д. 5 ч. 54 мин.
Миллерово
01:13
01:15
1519 км.
1 д. 6 ч. 44 мин.
Каменская
02:08
02:10
1585 км.
1 д. 7 ч. 39 мин.
Лихая
02:34
02:39
1604 км.
1 д. 8 ч. 5 мин.
Зверево
03:05
03:07
1620 км.
1 д. 8 ч. 36 мин.
Шахтная
03:50
03:52
1653 км.
1 д. 9 ч. 21 мин.
Новочеркасск
04:25
04:27
1689 км.
1 д. 9 ч. 56 мин.
Ростов
Главный
05:15
05:37
1727 км.
1 д. 10 ч. 46 мин.
Кущевка
06:46
06:48
1801 км.
1 д. 12 ч. 17 мин.
Крыловская
07:20
07:22
1834 км.
1 д. 12 ч. 51 мин.
Тихорецкая
08:07
08:11
1887 км.
1 д. 13 ч. 38 мин.
Кавказская
09:02
09:27
1945 км.
1 д. 14 ч. 33 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
10:25
10:30
2010 км.
1 д. 15 ч. 56 мин.
Невинномысская
11:31
11:33
2087 км.
1 д. 17 ч. 2 мин.
Минеральные Воды
12:47
13:29
2191 км.
1 д. 18 ч. 18 мин.
Георгиевск
13:56
13:58
2218 км.
1 д. 19 ч. 27 мин.
Аполлонская
14:21
14:23
2244 км.
1 д. 19 ч. 52 мин.
Прохладная
14:57
15:32
2283 км.
1 д. 20 ч. 28 мин.
Моздок
16:18
16:20
2330 км.
1 д. 21 ч. 49 мин.
Ищерская
17:09
17:11
2368 км.
1 д. 22 ч. 40 мин.
Наурская
17:36
17:38
2387 км.
1 д. 23 ч. 7 мин.
Червленная
18:32
18:34
2433 км.
2 д. 0 ч. 3 мин.
Червленная-Узловая
18:49
18:51
2442 км.
2 д. 0 ч. 20 мин.
Гудермес
19:15
19:18
2457 км.
2 д. 0 ч. 46 мин.
Кади-Юрт
19:44
19:46
2473 км.
2 д. 1 ч. 15 мин.
Хасав-Юрт
20:21
20:24
2496 км.
2 д. 1 ч. 52 мин.
Кизилюрт
21:00
21:03
2519 км.
2 д. 2 ч. 31 мин.
Махачкала
22:18
2576 км.
2 д. 3 ч. 49 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Я ехала с двумя детьми в 13 вагоне 1.11.2021!!!! Это просто был дикий ужас! В вагоне – грязно, в туалете так воняет, будто там кто-то умер. Не понятно было как с ребенком даже сходить, противно было за что-либо вообще браться. ФУУУ
Обслуживали нас очень хорошо, все было на высоте. Остались только приятные впечатления о поезде.
Постельное белье хорошее, но в купе было очень пыльно. Настолько пыльно, что просто невозможно. Я с девочками всю дорогу наблюдала как на солнце в воздухе летает это все.
По ходу поездки очень много станций, где поезд стоит по пол часа. Становится очень некомфортно, потому что печка выключается на это время и мы мерзнуть начинали. На мой взгляд не нужно делать столько длительных остановок. Достаточно нескольких минут, чтобы все пассажиры вышли и сели.
Проводницы очень хорошо поработали. Я отправляла маму (ей уже 86 лет) а этом поезде одну. Посадила и попросила проводниц присмотреть за ней хорошенько. Что они и сделали. Потом она по приезду мне звонила и рассказала что ее часто подходили контролировали, а на остановке её еще помогли выйти из поезда, так как там очень короткая по времени остановка.