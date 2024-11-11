Поезд 135А Санкт-Петербург — Махачкала

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

18:29

Санкт-Петербург

2 д. 3 ч. 49 мин.

22:18

Махачкала

47

Маршрут следования поезда 135А Санкт-Петербург — Махачкала на карте со всеми остановками

Расписание поезда Санкт-Петербург — Махачкала с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Санкт-Петербург
Московский Вокзал

18:29

0 км.

0 ч. 0 мин.

Малая Вишера

21:05

1 мин.

21:06

160 км.

2 ч. 36 мин.

Окуловка

22:47

1 мин.

22:48

241 км.

4 ч. 18 мин.

Бологое-Московское

23:47

12 мин.

23:59

311 км.

5 ч. 18 мин.

Вышний Волочек

00:33

1 мин.

00:34

354 км.

6 ч. 4 мин.

Лихославль

02:03

1 мин.

02:04

429 км.

7 ч. 34 мин.

Тверь

02:31

2 мин.

02:33

470 км.

8 ч. 2 мин.

Москва
Восточный Вокзал

05:12

15 мин.

05:27

632 км.

10 ч. 43 мин.

Тула
Московский Вокзал

08:34

30 мин.

09:04

805 км.

14 ч. 5 мин.

Узловая 1
Московской жд

10:22

2 мин.

10:24

851 км.

15 ч. 53 мин.

Ефремов

12:08

2 мин.

12:10

943 км.

17 ч. 39 мин.

Елец

13:49

33 мин.

14:22

1009 км.

19 ч. 20 мин.

Липецк

15:33

9 мин.

15:42

1079 км.

21 ч. 4 мин.

Усмань

17:39

2 мин.

17:41

1141 км.

23 ч. 10 мин.

Придача
Воронеж-Южный

19:05

5 мин.

19:10

1198 км.

1 д. 0 ч. 36 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

20:20

5 мин.

20:25

1273 км.

1 д. 1 ч. 51 мин.

Евдаково

21:04

2 мин.

21:06

1303 км.

1 д. 2 ч. 35 мин.

Россошь

22:07

33 мин.

22:40

1362 км.

1 д. 3 ч. 38 мин.

Зайцевка

23:43

2 мин.

23:45

1427 км.

1 д. 5 ч. 14 мин.

Кутейниково

00:23

2 мин.

00:25

1464 км.

1 д. 5 ч. 54 мин.

Миллерово

01:13

2 мин.

01:15

1519 км.

1 д. 6 ч. 44 мин.

Каменская

02:08

2 мин.

02:10

1585 км.

1 д. 7 ч. 39 мин.

Лихая

02:34

5 мин.

02:39

1604 км.

1 д. 8 ч. 5 мин.

Зверево

03:05

2 мин.

03:07

1620 км.

1 д. 8 ч. 36 мин.

Шахтная

03:50

2 мин.

03:52

1653 км.

1 д. 9 ч. 21 мин.

Новочеркасск

04:25

2 мин.

04:27

1689 км.

1 д. 9 ч. 56 мин.

Ростов
Главный

05:15

22 мин.

05:37

1727 км.

1 д. 10 ч. 46 мин.

Кущевка

06:46

2 мин.

06:48

1801 км.

1 д. 12 ч. 17 мин.

Крыловская

07:20

2 мин.

07:22

1834 км.

1 д. 12 ч. 51 мин.

Тихорецкая

08:07

4 мин.

08:11

1887 км.

1 д. 13 ч. 38 мин.

Кавказская

09:02

25 мин.

09:27

1945 км.

1 д. 14 ч. 33 мин.

Армавир Ростовский
Армавир-1

10:25

5 мин.

10:30

2010 км.

1 д. 15 ч. 56 мин.

Невинномысская

11:31

2 мин.

11:33

2087 км.

1 д. 17 ч. 2 мин.

Минеральные Воды

12:47

42 мин.

13:29

2191 км.

1 д. 18 ч. 18 мин.

Георгиевск

13:56

2 мин.

13:58

2218 км.

1 д. 19 ч. 27 мин.

Аполлонская

14:21

2 мин.

14:23

2244 км.

1 д. 19 ч. 52 мин.

Прохладная

14:57

35 мин.

15:32

2283 км.

1 д. 20 ч. 28 мин.

Моздок

16:18

2 мин.

16:20

2330 км.

1 д. 21 ч. 49 мин.

Ищерская

17:09

2 мин.

17:11

2368 км.

1 д. 22 ч. 40 мин.

Наурская

17:36

2 мин.

17:38

2387 км.

1 д. 23 ч. 7 мин.

Червленная

18:32

2 мин.

18:34

2433 км.

2 д. 0 ч. 3 мин.

Червленная-Узловая

18:49

2 мин.

18:51

2442 км.

2 д. 0 ч. 20 мин.

Гудермес

19:15

3 мин.

19:18

2457 км.

2 д. 0 ч. 46 мин.

Кади-Юрт

19:44

2 мин.

19:46

2473 км.

2 д. 1 ч. 15 мин.

Хасав-Юрт

20:21

3 мин.

20:24

2496 км.

2 д. 1 ч. 52 мин.

Кизилюрт

21:00

3 мин.

21:03

2519 км.

2 д. 2 ч. 31 мин.

Махачкала

22:18

2576 км.

2 д. 3 ч. 49 мин.

Информация о поезде 135А

Планируете поездку по маршруту Санкт-Петербург — Махачкала? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 135А. Этот поезд отправляется со станции Санкт-Петербург в 18:29 и прибывает на конечную станцию Махачкала в 22:18. Вся дорога занимает 2 д. 3 ч. 49 мин., а суммарное время стоянок составляет - 5 ч. 39 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1910 руб.
  • стоимость купейного места – 6574 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 135А Санкт-Петербург - Махачкала: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

47 станций

Самая длинная остановка:

42 мин. – станция Минеральные Воды

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1910 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Юлия Долина

    Я ехала с двумя детьми в 13 вагоне 1.11.2021!!!! Это просто был дикий ужас! В вагоне – грязно, в туалете так воняет, будто там кто-то умер. Не понятно было как с ребенком даже сходить, противно было за что-либо вообще браться. ФУУУ

  2. Артур Механюк

    Обслуживали нас очень хорошо, все было на высоте. Остались только приятные впечатления о поезде.

  3. СВЕТОЧКА

    Постельное белье хорошее, но в купе было очень пыльно. Настолько пыльно, что просто невозможно. Я с девочками всю дорогу наблюдала как на солнце в воздухе летает это все.

  4. Примерная пассажирка

    По ходу поездки очень много станций, где поезд стоит по пол часа. Становится очень некомфортно, потому что печка выключается на это время и мы мерзнуть начинали. На мой взгляд не нужно делать столько длительных остановок. Достаточно нескольких минут, чтобы все пассажиры вышли и сели.

  5. Леся Усманова

    Проводницы очень хорошо поработали. Я отправляла маму (ей уже 86 лет) а этом поезде одну. Посадила и попросила проводниц присмотреть за ней хорошенько. Что они и сделали. Потом она по приезду мне звонила и рассказала что ее часто подходили контролировали, а на остановке её еще помогли выйти из поезда, так как там очень короткая по времени остановка.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
