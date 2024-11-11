14:37
6 ч. 58 мин.
21:35
14
Маршрут следования поезда 810С Ростов-на-Дону — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
14:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Батайск
14:55
14:56
10 км.
0 ч. 18 мин.
Кущевка
15:43
15:44
75 км.
1 ч. 6 мин.
Тихорецкая
16:45
16:47
162 км.
2 ч. 8 мин.
Кавказская
17:28
17:30
220 км.
2 ч. 51 мин.
Гулькевичи
17:45
17:46
233 км.
3 ч. 8 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
18:20
18:22
285 км.
3 ч. 43 мин.
Невинномысская
19:12
19:15
362 км.
4 ч. 35 мин.
Курсавка
19:44
19:45
408 км.
5 ч. 7 мин.
Минеральные Воды
20:20
20:28
465 км.
5 ч. 43 мин.
Бештау
20:41
20:43
476 км.
6 ч. 4 мин.
Пятигорск
20:56
20:58
485 км.
6 ч. 19 мин.
Ессентуки
21:12
21:14
501 км.
6 ч. 35 мин.
Кисловодск
21:35
520 км.
6 ч. 58 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Обожаю ездить на ласточках!!! Это самые клевые поезда из всех. Всегда быстро довозят и очень комфотно. Персонал тоже вежливый и никогда ни разу не хамил. Одно не очень – что кресла немного неудобные.
Очень приятно, когда в поезде работают профессионалы своего дела. Тогда настроение отличное у всех. Очень доволен что поехал именно на этом поезде. Небольшая переплата однозначно того стоит!
В вагоне чисто и спокойно, проводники работают лучше, чем швейцарские часы))) Я осталась крайне довольна этой поездкой. Что мне НЕ понравилось – это сидения. Которые очень не удобны. Приходилось постоянно менять положение, потому что затекала и ныла поясница. В следующий раз возьму подушечку.
В вагоне отлично, туалеты чистые все ок. Если бы еще был нормальный интернет, то поезду цены бы не было. Забавно то, что вайфай как бы есть, но его как бы и нет. Т.е. телефон подключается, но ничего не загружается.
Вагоны очень достойные. Поездка понравилась. Проводница настоящая професионалка. Одета с иголочки, чай принесла очень быстро. Я остался очень доволен.