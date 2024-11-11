Маршрут следования и продажа билетов
02:25
23 ч. 59 мин.
00:44
68
Маршрут следования поезда 391Щ Баку (Азербайджан) — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Баку (Азербайджан) — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Баку
Бакинский Вокзал
02:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сумгаит
03:12
03:14
28 км.
0 ч. 47 мин.
Дивичи
05:16
05:18
117 км.
2 ч. 51 мин.
Хачмас
06:09
06:11
149 км.
3 ч. 44 мин.
Дербент
10:50
10:58
226 км.
8 ч. 25 мин.
Избербаш
12:12
12:15
290 км.
9 ч. 47 мин.
Манас
12:44
12:46
315 км.
10 ч. 19 мин.
Махачкала
13:20
13:46
347 км.
10 ч. 55 мин.
Махачкала
Сортировочная
13:59
14:02
350 км.
11 ч. 34 мин.
Шамхал
14:20
14:22
362 км.
11 ч. 55 мин.
Темиргое
14:41
14:43
379 км.
12 ч. 16 мин.
Кизилюрт
15:11
15:36
402 км.
12 ч. 46 мин.
Карлан-Юрт
15:55
15:58
413 км.
13 ч. 30 мин.
Хасав-Юрт
16:16
16:22
424 км.
13 ч. 51 мин.
Кади-Юрт
16:57
17:00
447 км.
14 ч. 32 мин.
Гудермес
17:29
17:59
463 км.
15 ч. 4 мин.
Червленная-Узловая
18:26
18:29
478 км.
16 ч. 1 мин.
Червленная
18:46
18:48
487 км.
16 ч. 21 мин.
Терек
19:28
19:30
514 км.
17 ч. 3 мин.
Наурская
19:58
20:00
533 км.
17 ч. 33 мин.
Алпатово
20:16
20:18
542 км.
17 ч. 51 мин.
Ищерская
20:37
20:39
552 км.
18 ч. 12 мин.
Моздок
21:26
21:51
590 км.
19 ч. 1 мин.
Прохладная
22:40
23:09
637 км.
20 ч. 15 мин.
Аполлонская
23:46
23:49
676 км.
21 ч. 21 мин.
Георгиевск
00:14
00:17
702 км.
21 ч. 49 мин.
Минеральные Воды
00:44
01:18
729 км.
22 ч. 19 мин.
Невинномысская
02:44
02:49
833 км.
1 д. 0 ч. 19 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
03:49
03:52
910 км.
1 д. 1 ч. 24 мин.
Кавказская
04:45
05:31
975 км.
1 д. 2 ч. 20 мин.
Тихорецкая
06:23
06:26
1033 км.
1 д. 3 ч. 58 мин.
Кущевка
07:40
07:42
1120 км.
1 д. 5 ч. 15 мин.
Батайск
08:43
08:48
1185 км.
1 д. 6 ч. 18 мин.
Ростов
Главный
09:09
1195 км.
1 д. 6 ч. 44 мин.
