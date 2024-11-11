Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 261С Нальчик — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 261С Нальчик — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нальчик — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нальчик
23:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Докшукино
00:23
00:25
21 км.
0 ч. 33 мин.
Котляревская
00:45
01:02
38 км.
0 ч. 55 мин.
Прохладная
01:23
01:41
52 км.
1 ч. 33 мин.
Аполлонская
02:15
02:20
91 км.
2 ч. 25 мин.
Георгиевск
02:45
02:50
117 км.
2 ч. 55 мин.
Минеральные Воды
03:16
04:00
144 км.
3 ч. 26 мин.
Невинномысская
06:25
06:41
248 км.
6 ч. 35 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
07:48
07:54
325 км.
7 ч. 58 мин.
Кавказская
08:55
09:30
390 км.
9 ч. 5 мин.
Тихорецкая
10:20
10:35
448 км.
10 ч. 30 мин.
Кущевка
12:34
12:50
535 км.
12 ч. 44 мин.
Первомайская
14:21
15:06
606 км.
14 ч. 31 мин.
Новочеркасск
16:30
16:32
650 км.
16 ч. 40 мин.
Шахтная
17:05
17:07
686 км.
17 ч. 15 мин.
Сулин
17:33
17:35
704 км.
17 ч. 43 мин.
Зверево
17:54
17:56
719 км.
18 ч. 4 мин.
Лихая
18:18
18:37
735 км.
18 ч. 28 мин.
Каменская
19:04
19:06
754 км.
19 ч. 14 мин.
Миллерово
20:00
20:02
820 км.
20 ч. 10 мин.
Кутейниково
20:54
20:56
875 км.
21 ч. 4 мин.
Россошь
22:32
22:48
977 км.
22 ч. 42 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
00:31
00:36
1065 км.
1 д. 0 ч. 41 мин.
Придача
Воронеж-Южный
01:40
01:50
1140 км.
1 д. 1 ч. 50 мин.
Липецк
04:26
05:02
1251 км.
1 д. 4 ч. 36 мин.
Елец
06:19
06:50
1321 км.
1 д. 6 ч. 29 мин.
Ефремов
08:12
08:14
1387 км.
1 д. 8 ч. 22 мин.
Узловая 1
Московской жд
09:59
10:03
1479 км.
1 д. 10 ч. 9 мин.
Тула Вяземская
Ряжский Вокзал
10:50
11:04
1523 км.
1 д. 11 ч. 0 мин.
Алексин
12:12
12:14
1571 км.
1 д. 12 ч. 22 мин.
Калуга 1
13:15
13:50
1622 км.
1 д. 13 ч. 25 мин.
Москва
Киевский Вокзал
16:15
1779 км.
1 д. 16 ч. 25 мин.
